Ο Ματ Μόργκαν μίλησε για την απόφασή του να έρθει στον Άρη και τη φιλοσοφία του Σπανούλη

Ο Ματ Μόργκαν, αφοσιωμένος στη φιλοσοφία του Βασίλη Σπανούλη, μίλησε για την πρόσφατη εντυπωσιακή του εμφάνιση στη νίκη επί της ΑΕΚ. Παρά τους 25 πόντους που σημείωσε, ο Αμερικανός γκαρντ εστίασε κυρίως στην άμυνα. Η περίπτωση του Μόργκαν θεωρείται ιδιαίτερη, καθώς επέλεξε να αποχωρήσει από την Ευρωλίγκα για να ενταχθεί στον Άρη.

Η απόφαση να έρθει στον Άρη

Η απόφαση του Ματ Μόργκαν να αφήσει την Ευρωλίγκα για τον Άρη, έπειτα από μια σεζόν όπου είχε μέσο όρο 14 πόντους ανά παιχνίδι, αποτελεί ένα από τα πιο τρανταχτά γεγονότα. Ο ίδιος απέρριψε μάλιστα προσφορά από ομάδα της Ευρωλίγκας, η οποία, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ήταν η Αρμάνι Μιλάνο, λίγες ώρες πριν την αποστολή του υπογεγραμμένου συμβολαίου στον Άρη.

Ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε ότι η απόφαση ήταν εύκολη, καθώς η παρουσία ενός προπονητή όπως ο Βασίλης Σπανούλης και το συγκεκριμένο πρότζεκτ του Άρη ήταν καθοριστικά. Εξέφρασε την ελπίδα να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, χτίζοντας μέρα με τη μέρα, ώστε να φτάσουν στο σημείο να επαναφέρουν τον Άρη στην Ευρωλίγκα.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ

Στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, ο Ματ Μόργκαν είχε ένα ασυνήθιστο ποσοστό 23.8% από μακρινή απόσταση, ένα νούμερο που χαρακτηρίστηκε «ξένο» για το επίπεδό του. Ωστόσο, στη χθεσινή αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ, ξεκίνησε με δύο χαμένα σουτ, αλλά στη συνέχεια είχε 6/7 εύστοχα, καταγράφοντας το όνομά του ως MVP στην επιβλητική νίκη της ομάδας του.

Ο Μόργκαν τόνισε ότι απλά εμπιστεύεται τη δουλειά που έχει προηγηθεί, καθώς ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο του δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Είπε ότι το να χάσει δύο σουτ δεν τον αλλάζει, ούτε τον τρόπο σκέψης του, καθώς έχει εμπιστοσύνη στη δουλειά που έκανε το καλοκαίρι και στις εβδομάδες που βρίσκεται στην ομάδα.

Η σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη

Η σχέση του Ματ Μόργκαν με τον Βασίλη Σπανούλη είναι γνωστή. Ο Μόργκαν αποτελούσε «καψούρα» για τον Σπανούλη από την εποχή που ο 44χρονος κόουτς ήταν στην τεχνική ηγεσία του Περιστερίου, αλλά τότε τον απέκτησαν οι Λόντον Λάιονς. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει κάνει αρκετές συζητήσεις με τον προπονητή για βραδιές όπως η χθεσινή.

Ο Μόργκαν κατανοεί την εμπιστοσύνη του Σπανούλη, ο οποίος πάντα ξεκινά λέγοντας ότι ο κόσμος δεν μπορεί να δει τη δουλειά που έχει γίνει. Αυτό περιλαμβάνει το να πηγαίνει κανείς νωρίτερα στις προπονήσεις και να μένει αρκετά και μετά από αυτή για να κάνει εκατοντάδες σουτ. Στο τέλος, όπως είπε, θα βρει τον ρυθμό του, θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θα πορευτεί.

Το δόγμα της άμυνας

Ένα από τα βασικά δόγματα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην άμυνα, όπου υπάρχουν αδιαπραγμάτευτοι κανόνες. Ο Ματ Μόργκαν χαμογέλασε όταν αναφέρθηκε σε αυτό, επισημαίνοντας ότι ο κόουτς έχει πολύ υψηλά κριτήρια στην άμυνα. Ξεκαθάρισε πως αν ένας παίκτης δεν παίξει άμυνα, απλά δεν θα βρίσκεται στο παρκέ.

Ο Μόργκαν δήλωσε ότι διατηρώντας την άμυνά του σε υψηλό επίπεδο και γνωρίζοντας ότι δίπλα του έχει εξίσου εξαιρετικούς παίκτες στην άμυνα, όλα είναι ευκολότερα. Τόνισε ότι δεν θέλει να τον διαλέγουν οι αντίπαλοι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμυντικής προσήλωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta