Ο Βινίσιους εκτός El Clasico μετά την αποβολή του με τη Βιγιαρεάλ

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους, αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Βιγιαρεάλ, γεγονός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός του πρώτου φετινού «El Clasico». Η κόκκινη κάρτα δόθηκε στον παίκτη στο 73ο λεπτό του αγώνα, μετά από ενέργεια που κρίθηκε αντιαθλητική. Η απόφαση του διαιτητή, έπειτα από παρέμβαση του VAR, ακύρωσε και ένα γκολ που είχε σημειώσει ο ίδιος, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα για τον αγώνα και τις επόμενες αναμετρήσεις της Ρεάλ.

Η επίμαχη φάση και η αντιαθλητική συμπεριφορά

Η στιγμή που οδήγησε στην αποβολή του Βινίσιους εκτυλίχθηκε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ. Στον αγώνα αυτό, το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 1-0 υπέρ της Βιγιαρεάλ, με τέρμα του Ντιομάντε. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, αφού πάσαρε την μπάλα στον συμπαίκτη του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στο κέντρο του γηπέδου, προσπάθησε να ξεμαρκαριστεί. Στόχος του ήταν να κινηθεί στον κενό χώρο, ώστε να μπορέσει να δεχθεί ξανά την μπάλα από τον Άγγλο μέσο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας να απελευθερωθεί από την πίεση των αντιπάλων, ο Βινίσιους τράβηξε τα μαλλιά του διεθνή Καναδού χαφ της Βιγιαρεάλ, Νέιθαν Σαλίμπα. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίστηκε ως αντιαθλητική και αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής του διαιτητή, καθώς συνέβη μακριά από την άμεση φάση της μπάλας, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το «αντισυναθλητικό πρόσωπο» του παίκτη, όπως αναφέρεται.

Η παρέμβαση του VAR και η απόφαση του διαιτητή

Παρά το γεγονός ότι ο Βινίσιους κατάφερε τελικά να φτάσει στην μπάλα και να σκοράρει, διαμορφώνοντας προσωρινά το 2-0 για την ομάδα του, η παρέμβαση του συστήματος VAR ήταν άμεση και καθοριστική. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ισίδρο Ντίας, ενημερώθηκε αμέσως από τους συναδέλφους του που παρακολουθούσαν το παιχνίδι από το δωμάτιο του VAR.

Ο κ. Ντίας εξέτασε τη φάση σε αργή κίνηση, προκειμένου να διαπιστώσει με ακρίβεια τι είχε συμβεί. Μετά την επανεξέταση, έλαβε την απόφαση να ακυρώσει το γκολ που είχε σημειώσει ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Ταυτόχρονα, του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα για την ενέργειά του, αλλάζοντας δραματικά τα δεδομένα του αγώνα για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι κανονισμοί του ισπανικού ποδοσφαίρου και η πιθανή τιμωρία

Η αποβολή του Βινίσιους, η οποία προήλθε από μια ενέργεια που έλαβε χώρα μακριά από την κανονική ροή της φάσης της μπάλας, ενδέχεται να επιφέρει στον διεθνή εξτρέμ τιμωρία δύο έως τριών αγωνιστικών. Η συγκεκριμένη ποινή προβλέπεται ρητά από τους κανονισμούς του ισπανικού ποδοσφαίρου και, πιο συγκεκριμένα, από το άρθρο 103.2 του πειθαρχικού κώδικα της La Liga.

Το άρθρο αυτό αναφέρει με σαφήνεια ότι «Η βίαιη συμπεριφορά εκτός της κανονικής ροής του παιχνιδιού, όταν ο ποδοσφαιριστής δεν διεκδικεί την μπάλα ή όταν το παιχνίδι έχει διακοπεί, τιμωρείται με αποκλεισμό δύο έως τριών αγωνιστικών». Η φύση της ενέργειας του Βινίσιους, δηλαδή το τράβηγμα των μαλλιών του αντιπάλου, εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, καθιστώντας πιθανή την επιβολή της ανώτερης τιμωρίας.

Η απουσία από το «El Clasico» και ο ρόλος της έκθεσης του διαιτητή

Η αναμενόμενη τιμωρία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη συμμετοχή του Βινίσιους στο πρώτο φετινό «El Clasico», μια από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της σεζόν. Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου και θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Η απουσία ενός βασικού επιθετικού όπως ο Βινίσιους θα αποτελέσει αναμφίβολα ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, επηρεάζοντας τα αγωνιστικά της πλάνα.

Ωστόσο, η τελική ποινή που θα επιβληθεί στον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες που θα καταγράψει ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ισίδρο Ντίας, στην επίσημη έκθεσή του. Η διατύπωση και η περιγραφή του περιστατικού στην έκθεση αυτή θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής για το ακριβές διάστημα του αποκλεισμού.

Με πληροφορίες από: Athletiko