Ο Λιονέλ Μέσι έκανε επίδειξη με την Ίντερ Μαϊάμι, σκοράροντας δύο γκολ

Ο Λιονέλ Μέσι έδειξε να έχει κέφια στον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην DC United, οδηγώντας την ομάδα του σε μια άνετη νίκη με σκορ 4-0. Ο Αργεντινός αστέρας σημείωσε δύο γκολ, με το ένα από αυτά να ξεχωρίζει για την ομορφιά του, θυμίζοντας τις παλιές του εμφανίσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Με αυτή την επίδοση, ο Μέσι έφτασε ένα σημαντικό ρεκόρ στην καριέρα του.

Η επιστροφή του «μάγου» μετά την εθνική

Παρόλο που ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινής την περασμένη Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, μετά το «farewell» στο Μονουμεντάλ, επέστρεψε στις υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι με ιδιαίτερη διάθεση. Ο «μάγος» από την Αργεντινή, γνωστός και ως «Pulga», πραγματοποίησε μια εμφάνιση που ενθουσίασε τους φιλάθλους, δείχνοντας ότι η αγωνιστική του φόρμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η παρουσία του στο γήπεδο ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας του. Η Ίντερ Μαϊάμι κατάφερε να επιβληθεί της DC United με ευρύ σκορ, χάρη και στην αποτελεσματικότητα του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Η κυριαρχία της Ίντερ Μαϊάμι και ο Λουίς Σουάρες

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ίντερ Μαϊάμι να δείχνει τις προθέσεις της από νωρίς. Ο Λουίς Σουάρες ήταν ο πρώτος που πήρε το «όπλο» του, σκοράροντας δύο φορές στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, ο Ουρουγουανός επιθετικός άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 39ο λεπτό.

Με τα δύο αυτά γκολ, ο Λουίς Σουάρες ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι για την Ίντερ Μαϊάμι, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Η συνεργασία του με τον Λιονέλ Μέσι φάνηκε να λειτουργεί άψογα, δημιουργώντας συνεχώς κινδύνους για την αντίπαλη άμυνα.

Το πρώτο τέρμα του Μέσι και η συνεργασία

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Λιονέλ Μέσι ανέλαβε δράση, προσθέτοντας το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Στο 47ο λεπτό του αγώνα, ο «Λουισίτο» Σουάρες σέρβιρε την μπάλα στον Αργεντινό άσο, ο οποίος με ένα ωραίο πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Αυτό το γκολ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, εδραιώνοντας την υπεροχή της Ίντερ Μαϊάμι. Η άψογη συνεργασία μεταξύ των δύο καλών φίλων και πρώην συμπαικτών φάνηκε για άλλη μια φορά στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Η «γκολάρα» και το ιστορικό ρεκόρ

Το «κερασάκι στην τούρτα» για την εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι ήρθε με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο 39χρονος «μάγος» από το Ροσάριο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, πραγματοποίησε μια απίθανη προσποίηση που ξεγέλασε τον αντίπαλό του και με ένα ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στη γωνία της εστίας, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Με αυτό το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής έφτασε τα 934 γκολ στη μυθική καριέρα του. Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο ποδοσφαιριστής που κατάφερε να φτάσει αυτό το εντυπωσιακό νούμερο γρηγορότερα από κάθε άλλον στην ιστορία του αθλήματος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την μοναδικότητά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta