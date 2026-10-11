Γνωστοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι με μπασκετικά τμήματα που δεν ξέραμε

Το ποδόσφαιρο αναγνωρίζεται ευρέως ως ο «Βασιλιάς των Σπορ», προκαλώντας τις περισσότερες συζητήσεις τόσο στις ψηφιακές εφαρμογές και την τηλεόραση, όσο και στις καθημερινές συνομιλίες. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την κυριαρχία, συχνά παραβλέπεται η ύπαρξη μπασκετικών ομάδων που φέρουν το όνομα γνωστών ποδοσφαιρικών συλλόγων ή αποτελούν τμήματα ενός ευρύτερου πολυαθλητικού οργανισμού. Αρκετές από αυτές τις ομάδες έχουν τη δική τους ξεχωριστή πορεία στα παρκέ, με κάποιες να έχουν σημειώσει αξιόλογες επιτυχίες.

Η περίπτωση της «ευρωλιγκάτης» ομάδας

Μια γνωστή ομάδα, με παρουσία στην Ευρωλίγκα, συναντά συχνά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά παρκέ. Οι αναμετρήσεις αυτές, συνήθως, καταλήγουν σε ήττες για την εν λόγω ομάδα, αν και συχνά με αξιοπρεπή σκορ.

Πρόκειται για ένα τμήμα που ανήκει σε ένα από τα πιο πολυαθλητικά brands στον σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό. Το συγκεκριμένο brand έχει εκπροσώπηση σε διάφορα αθλήματα, φτάνοντας μέχρι το σκάκι και το bowling.

Ο Εθνικός στον Πειραιά

Στην περιοχή του Πειραιά, ο Εθνικός έχει ιστορικά αναδειχθεί ως η νέμεση του Ολυμπιακού, καταγράφοντας σημαντικές νίκες κυρίως στο άθλημα του water polo. Υπήρξαν και σπάνιες φορές που κατάφερε να επικρατήσει και στο ποδόσφαιρο, προσθέτοντας στην πλούσια ιστορία του.

Ο Εθνικός, όμως, διατηρεί ζωντανή παρουσία και στον χώρο του μπάσκετ. Έχει σημειώσει αξιοπρεπείς εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας και, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, κατάφερε να φτάσει μέχρι την Α2 κατηγορία, επιδεικνύοντας μια σταθερή πορεία ανόδου.

Βρετανικό μπάσκετ: Λίβερπουλ και Μάντσεστερ

Το βρετανικό μπάσκετ απέκτησε κάποια αναγνωρισιμότητα στη χώρα μας, κυρίως λόγω της συμμετοχής του ταλαντούχου παίκτη Κίναν Έβανς, ο οποίος πέρασε από τον Ολυμπιακό. Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε και δεν τον βοήθησαν να ξεχωρίσει όσο θα μπορούσε, η παρουσία του συνέβαλε στην προβολή του αθλήματος.

Η ομάδα της Λίβερπουλ θα συμμετάσχει στη νεοσύστατη βρετανική Super League από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το τμήμα της. Με αυτή την κίνηση, αφήνει πίσω της την ημιεπαγγελματική παρουσία που είχε μέχρι πρότινος στα παρκέ. Η Μάντσεστερ, από την πλευρά της, αποτελεί έναν καλτ θρύλο από τη δεκαετία του '80, με παίκτες όπως ο Τζον Αμίτσι, ο οποίος αγωνίστηκε και στον Παναθηναϊκό το 1996. Σήμερα, επίκειται η επιστροφή της Μάντσεστερ στα μπασκετικά δρώμενα, με φήμες να κάνουν λόγο ακόμα και για πιθανή συμμετοχή στο NBA.

Η Αλ Αχλί της Αιγύπτου

Η Αλ Αχλί είναι γνωστή κυρίως ως ένας προορισμός στην Αίγυπτο για ποδοσφαιριστές ηλικίας 33 ετών και άνω, οι οποίοι αναζητούν τα τελευταία τους «ένσημα» στην καριέρα τους. Ωστόσο, πέρα από το ποδοσφαιρικό της τμήμα, η Αλ Αχλί διαθέτει και μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα μπάσκετ.

Η μπασκετική ομάδα της Αλ Αχλί έχει κατακτήσει αρκετές φορές το πρωτάθλημα Αιγύπτου, επιδεικνύοντας την κυριαρχία της στην εγχώρια σκηνή. Επιπλέον, έχει στεφθεί νικήτρια και στο Basketball Africa League, αναδεικνύοντας την παρουσία της σε πανηπειρωτικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι προπονητής της ομάδας είναι ο Έλληνας Λίνος Γαβριήλ.

Η εξαίρεση της Δυναμό Κιέβου

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις, η Δυναμό Κιέβου αποτελεί μια εξαίρεση, καθώς δεν διαθέτει πλέον μπασκετική ομάδα. Το σχετικό τμήμα της εμφανίστηκε το 2014 και συμμετείχε στην Α' Εθνική Κατηγορία για μία μόνο σεζόν, το 2015, πριν εξαφανιστεί από τα μπασκετικά δρώμενα.

Σύμφωνα με τις λιγοστές διαθέσιμες πληροφορίες, η Ουκρανική Λίγκα μπάσκετ υπήρξε μέχρι και την περασμένη χρονιά, περιλαμβάνοντας οκτώ ομάδες. Μεταξύ αυτών των ομάδων ήταν και η Κίεβ Μπάσκετ, η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της Μπουντιβέλνικ, μιας θρυλικής ομάδας που είχε κατακτήσει τίτλους στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Reader