Νίκολιτς: Εκτός ο Στρακόσια για Σαχτάρ και Σίτι, μάχη με τον χρόνο ο Βάργκα

Ο Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής της ΑΕΚ, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση των Θωμά Στρακόσια και Μπάρναμπας Βάργκα, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ. Ο τεχνικός της Ένωσης έκανε γνωστό ότι ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας δεν θα είναι στη διάθεση της ομάδας για τους επερχόμενους αγώνες με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ο Ούγγρος επιθετικός δίνει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει κάποιο από τα δύο αυτά σημαντικά παιχνίδια.

Η απουσία του Θωμά Στρακόσια

Ο Θωμάς Στρακόσια, ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας της ΑΕΚ, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα στα κρίσιμα ματς που ακολουθούν. Όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει ένα ράγισμα στο χέρι του και χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του. Αυτό σημαίνει ότι ο Στρακόσια δεν θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία.

Ο προπονητής της Ένωσης, σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο, επιβεβαίωσε την απουσία του τερματοφύλακα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι γιατρός. Αλλά σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο μπορώ να πω ότι ο Θωμάς θα χρειαστεί κι άλλο χρόνο και δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δύο αυτά παιχνίδια».

Η μάχη του Μπάρναμπας Βάργκα με τον χρόνο

Σε ό,τι αφορά τον Μπάρναμπας Βάργκα, η κατάστασή του είναι διαφορετική, καθώς βρίσκεται σε φάση επιστροφής μετά τη θλάση που είχε υποστεί πριν από τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Ούγγρος επιθετικός δίνει μια πραγματική μάχη με τον χρόνο, με την αγωνία να είναι μεγάλη για το αν θα καταφέρει να προλάβει έστω και ένα από τα δύο παιχνίδια, ή και τα δύο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξήρε τη νοοτροπία του Βάργκα, τονίζοντας ότι ο παίκτης δεν νιώθει πόνο και είναι ιδιαίτερα θαρραλέος στην προσπάθειά του να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. «Για τον Βάργκα δίνουμε μάχη με τον χρόνο για αυτά τα δύο παιχνίδια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχει πολύ καλή νοοτροπία, δεν νιώθει πόνο, είναι θαρραλέος και όταν το πιστεύεις, πιέζεις τον εαυτό σου. Αυτή είναι η νοοτροπία του», ανέφερε ο προπονητής.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για τις αποφάσεις

Ο Μάρκο Νίκολιτς υπογράμμισε τη δυσκολία των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν σχετικά με τη συμμετοχή των παικτών. Ανέφερε ότι πρόκειται για σημαντικά ματς, αλλά όχι για τελικούς, δίνοντας έμφαση στη μακρά σεζόν που βρίσκεται μπροστά στην ομάδα. Η προτεραιότητα είναι η λήψη μιας «έξυπνης απόφασης» για τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι ίδιοι.

«Σαφώς θα είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν πρόκειται για δύο τελικούς. Είναι σημαντικά ματς όμως. Έχουμε μια μακρά σεζόν μπροστά μας και θα πρέπει να πάρουμε την έξυπνη απόφαση για τη συμμετοχή του. Δεν θα πάρουμε όμως ρίσκα», κατέληξε στις δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ, δίνοντας το στίγμα της προσέγγισης της ομάδας σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta