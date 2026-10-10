Ο πρόεδρος της πορτογαλικής ομοσπονδίας προανήγγειλε την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα

Ο Πέδρο Προέντσα, πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, προανήγγειλε το Σάββατο (10/10) την αναμενόμενη επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα της χώρας. Με δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος τόνισε την κοινή επιθυμία της ομοσπονδίας, του προπονητή και των συμπαικτών να έχουν τον αρχηγό πίσω στην ομάδα. Η επάνοδος του Πορτογάλου σταρ αναμένεται να πραγματοποιηθεί ήδη τον Νοέμβριο, παρά την εν εξελίξει πειθαρχική διαδικασία.

Η επιθυμία για την επάνοδο του αρχηγού

Ο Πέδρο Προέντσα, πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, εξέφρασε το Σάββατο (10/10) στους δημοσιογράφους την ισχυρή επιθυμία όλων των εμπλεκομένων για την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα. Όπως δήλωσε, η ομοσπονδία, ο προπονητής και όλοι οι συμπαίκτες είναι ευθυγραμμισμένοι σε αυτόν τον στόχο, επιθυμώντας ο αρχηγός να βρεθεί ξανά μαζί τους.

Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρόθυμος να επιστρέψει. Χαρακτήρισε τον Πορτογάλο άσο ως τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών για τη χώρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας του. Η προσδοκία είναι η επανένωση να γίνει σύντομα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διακοπής του Νοεμβρίου.

Το πλαίσιο των δηλώσεων και η πειθαρχική διαδικασία

Οι δηλώσεις του Πέδρο Προέντσα πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της έναρξης μιας πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του Πορτογάλου σταρ. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με γεγονότα που αφορούν την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής ομάδας, πριν από έναν σημαντικό αγώνα.

Συγκεκριμένα, η αποχώρηση έλαβε χώρα πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία, στο πλαίσιο του Nations League. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σχετικά με τη διαδικασία δεν πρόκειται να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο».

Η εστίαση στους αγώνες του Nations League

Ο Πέδρο Προέντσα αναφέρθηκε στην περίοδο των τελευταίων 14 ημερών, κατά την οποία η εστίαση της ομοσπονδίας ήταν αποκλειστικά στην κατάκτηση του Nations League. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εθνική ομάδα έδωσε τέσσερα πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία οδήγησαν στην πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ομάδα βρίσκεται πλέον ένα βαθμό μακριά από την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον όμιλο, γεγονός που αποτελούσε τον κύριο στόχο και εκπληρώθηκε. Αυτή η επιτυχία ήταν το πρωταρχικό ενδιαφέρον της ομοσπονδίας κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Προς την ηρεμία και την επανένωση της ομάδας

Ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου εξέφρασε την επιθυμία του για την επικράτηση ηρεμίας και γαλήνης. «Θέλω να αφήσω μια νότα ηρεμίας. Αυτή είναι η στιγμή της ηρεμίας, της γαλήνης, όλοι καθόμαστε στο τραπέζι», δήλωσε, υποδηλώνοντας την ανάγκη για συζήτηση και επίλυση των ζητημάτων.

Παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει μια κανονική πειθαρχική διαδικασία, η ομοσπονδία καταγράφει μια ισχυρή θέληση να έχει τον αρχηγό της γρήγορα μαζί της. Ο απώτερος στόχος της Πορτογαλίας παραμένει η κατάκτηση του τίτλου του Nations League, επιδιώκοντας να το πετύχει όλοι μαζί, με την παρουσία του καλύτερου Πορτογάλου παίκτη όλων των εποχών.

Η προσδοκία για την επιστροφή τον Νοέμβριο

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Πέδρο Προέντσα επανέλαβε την προσδοκία του για την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα τον Νοέμβριο. «Θέλουμε να είμαστε ξανά μαζί τον Νοέμβριο», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση της ομοσπονδίας, του προπονητή και των συμπαικτών.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθηση ότι η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων της Πορτογαλίας, ειδικά ενόψει των προκλήσεων του Nations League. Η ομοσπονδία αναμένει την επανένωση του αρχηγού με την ομάδα κατά την επερχόμενη διεθνή διακοπή.

Με πληροφορίες από: Athletiko