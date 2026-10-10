Ντε Φράι: «Έχουμε κάνει σπουδαίο ξεκίνημα και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι»

Ο Στέφαν ντε Φράι, ο έμπειρος Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ολυμπιακό. Ο 34χρονος αμυντικός, ο οποίος έχει ζήσει πολλά ντέρμπι στην καριέρα του σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αναφέρθηκε στην ποιότητα των Πειραιωτών, αλλά και στην ισχυρή αυτοπεποίθηση που διακατέχει τους «πράσινους» ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Οι δηλώσεις του ντε Φράι έγιναν στο Magenta TV, στο πλαίσιο της εκπομπής Sportshow, όπου ανέλυσε τις σκέψεις του για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την αναμέτρηση της Κυριακής.

Η αξία της εμπειρίας σε ντέρμπι

Ο Στέφαν ντε Φράι, στα 34 του χρόνια, διαθέτει πλούσια εμπειρία από ντέρμπι, έχοντας αγωνιστεί σε σημαντικές αναμετρήσεις τόσο στην Ολλανδία όσο και στην Ιταλία. Τώρα, ετοιμάζεται να βιώσει ένα ελληνικό clasico, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του Ολυμπιακού. Ο ίδιος υπογράμμισε τη μεγάλη χρησιμότητα της εμπειρίας, τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι χρήσιμη μόνο σε τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά και γενικότερα κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης χρονιάς.

Σύμφωνα με τον Ολλανδό στόπερ, μέσα στη χρονιά ένας ποδοσφαιριστής «γνωρίζει» και «μαθαίνει πώς να φερθεί σε διάφορες καταστάσεις». Ο ντε Φράι δήλωσε πως έχει αγωνιστεί σε «κάποια πολύ ωραία ντέρμπι» στο παρελθόν και εξέφρασε την πεποίθηση ότι και η επερχόμενη αναμέτρηση θα είναι «πολύ καλή». Ο ίδιος τόνισε τον μεγάλο ενθουσιασμό του για το παιχνίδι της Κυριακής, περιμένοντας «πως και πως ν’ αγωνιστούμε».

Η ανάλυση του αντιπάλου και ο νέος προπονητής

Στις δηλώσεις του, ο Στέφαν ντε Φράι στάθηκε στην ποιότητα της ομάδας του Ολυμπιακού. Χαρακτήρισε τους Πειραιώτες «πάρα πολύ καλή ομάδα», παρά το γεγονός ότι «δεν ξεκίνησαν όπως θα ήθελαν» τη φετινή σεζόν. Ο Ολλανδός αμυντικός αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού.

Ο ντε Φράι επισήμανε ότι ο νέος προπονητής της ομάδας φέρνει «νέα ενέργεια» στους ποδοσφαιριστές. Εκτίμησε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν «μεγάλο κίνητρο», προκειμένου να διεκδικήσουν και να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα εντός της έδρας τους. Επιπλέον, ο έμπειρος αμυντικός προέβλεψε ότι το παιχνίδι θα χαρακτηρίζεται από «πολύ πάθος», δεδομένης της σημασίας του για τις δύο ομάδες.

Η αυτοπεποίθηση και το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Στέφαν ντε Φράι εξέπρασε τη μεγάλη αυτοπεποίθηση που διαθέτει η ομάδα του. Ο Ολλανδός στόπερ υπογράμμισε το «σπουδαίο ξεκίνημα» που έχουν κάνει οι «πράσινοι» στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Αυτό το θετικό ξεκίνημα, όπως είπε, ενισχύει την επιθυμία τους να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, διατηρώντας την καλή τους πορεία.

Ο ντε Φράι δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει το τρίποντο στην έδρα των Πειραιωτών. Η αυτοπεποίθηση και η αποφασιστικότητα για τη νίκη αποτελούν βασικά στοιχεία της προσέγγισης της ομάδας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα.

Προσδοκίες για ένα δυνατό και ανταγωνιστικό παιχνίδι

Ο Στέφαν ντε Φράι ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του εκφράζοντας την προσδοκία του για ένα «πολύ ωραίο παιχνίδι». Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι έντονη και ανταγωνιστική, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη με πάθος. Ο Ολλανδός αμυντικός και οι συμπαίκτες του περιμένουν με ανυπομονησία να βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η δήλωση του ντε Φράι αντικατοπτρίζει την ατμόσφαιρα και την προετοιμασία των «πρασίνων» ενόψει του μεγάλου ντέρμπι, όπου η εμπειρία και η αυτοπεποίθηση αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta