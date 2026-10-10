Ο Κετού μετά την πρώτη νίκη του Αστέρα AKTOR: «Κάναμε το καλύτερό μας ματς»

Ο Αστέρας AKTOR πανηγύρισε το Σάββατο (10/10) την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League, επικρατώντας του Ατρομήτου με σκορ 2-1. Ο Κέλβιν Κετού, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση των τριών βαθμών, μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης για την εικόνα της ομάδας του. Ο Καμερουνέζος επιθετικός αναφέρθηκε στη Nova στη σημασία της νίκης, στην αλλαγή του αγωνιστικού συστήματος και στους στόχους της ομάδας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η σημασία της νίκης και η αυτοπεποίθηση

Ο Κέλβιν Κετού, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ του Αστέρα AKTOR στην αναμέτρηση, δήλωσε πως η ομάδα δεν ένιωθε πίεση παρά την αναζήτηση της πρώτης νίκης. Όπως εξήγησε, ο Αστέρας είχε πραγματοποιήσει μία καλή εμφάνιση και στο προηγούμενο παιχνίδι, απέναντι στον ΟΦΗ, γεγονός που είχε ήδη ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των παικτών.

Ωστόσο, ο Καμερουνέζος επιθετικός τόνισε την επιθυμία για το τρίποντο, καθώς στο ματς με τον ΟΦΗ η ομάδα είχε δεχτεί γκολ στα τελευταία λεπτά, χάνοντας τη νίκη. Η κατάκτηση των τριών βαθμών απέναντι στον Ατρόμητο ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν ήταν ανάλογες με αυτές του προηγούμενου αγώνα, κάτι που ενίσχυσε περαιτέρω την αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ο Κετού υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχίσει η ομάδα στο ίδιο μοτίβο, καθώς έπαιζε στο σπίτι της και δεν ένιωθε πίεση, κάτι που συνέβαλε στην εξαιρετική απόδοση.

Το αγωνιστικό σύστημα και η προσαρμογή

Ο επιθετικός του Αστέρα AKTOR αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό σύστημα που εφάρμοσε η ομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα σύστημα που είχε χρησιμοποιηθεί και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του.

Ο προπονητής είχε προσπαθήσει να αλλάξει το σύστημα, ωστόσο αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την ομάδα. Ο Κετού εξέφρασε την πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο σύστημα ταιριάζει καλύτερα στους παίκτες του Αστέρα.

Το κρίσιμο σημείο, όπως επεσήμανε, είναι ο τρόπος που οι παίκτες ανταποκρίνονται σε αυτό το σύστημα του προπονητή, κάτι που θεωρεί ότι έχουν καταφέρει να κάνουν. Η επιτυχής εφαρμογή του συστήματος συνέβαλε στην καλή εικόνα της ομάδας στον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Η καλύτερη εμφάνιση της ομάδας

Ο Κέλβιν Κετού δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο ως την καλύτερη εμφάνιση του Αστέρα AKTOR μέχρι στιγμής. Η ομάδα έπιασε εξαιρετική απόδοση, κάτι που οδήγησε στην πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Για να διατηρηθεί αυτή η θετική πορεία, ο Καμερουνέζος επιθετικός τόνισε την ανάγκη να συνεχίσουν οι παίκτες με την ίδια νοοτροπία. Η επιδίωξη της νίκης σε κάθε αγώνα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Ο στόχος της Ευρώπης και η αναγκαιότητα των γκολ

Σε ερώτηση σχετικά με το αν προτιμά να σκοράρει ο ίδιος ή να εξασφαλίσει η ομάδα του μια θέση στην Ευρώπη, ο Κετού ήταν κατηγορηματικός. «Ασφαλώς προτιμάω να βγούμε στην Ευρώπη», δήλωσε, αναδεικνύοντας την προτεραιότητα του συλλογικού στόχου έναντι της προσωπικής διάκρισης.

Ωστόσο, ο Καμερουνέζος επιθετικός συνέδεσε άμεσα την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου με την επιθετική αποτελεσματικότητα της ομάδας. Όπως ανέφερε, «για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να σκοράρουμε πολλά γκολ», υπογραμμίζοντας ότι η συχνή εύρεση των διχτυών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή έξοδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko