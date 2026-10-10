Ο Παναθηναϊκός και η ενσωμάτωση των παικτών στην εξίσωση

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μια εύκολη επικράτηση στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL. Ο Γιώργος Κούβαρης, αναλύοντας την αναμέτρηση, εστιάζει στο εκτεταμένο rotation που εφαρμόζει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς και στο γεγονός ότι οι παίκτες αρχίζουν να εντάσσονται πλήρως στην «πράσινη» εξίσωση. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην επιστροφή του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος επανήλθε στην αγωνιστική δράση.

Η σοβαρότητα του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια του πρωταθλήματος

Ένα από τα βασικά σημεία που αξίζει να υπογραμμιστεί είναι η σοβαρότητα και η συγκέντρωση που επιδεικνύει ο Παναθηναϊκός ακόμα και σε παιχνίδια όπου η διαφορά δυναμικότητας με τον αντίπαλο είναι χαώδης. Παρά το γεγονός ότι φαινομενικά τέτοιες αναμετρήσεις μπορεί να θεωρηθούν «αγγαρείες», οι «πράσινοι» παρουσιάζονται απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο τους.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φαίνεται να βρίσκει τον τρόπο να δίνει το απαραίτητο κίνητρο σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, κάτι που συνέβαλε στην εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα. Αυτή η σταθερή σοβαρότητα αποτελεί ένα στοιχείο που, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, δεν ήταν τόσο εμφανές σε προηγούμενα χρόνια.

Το εκτεταμένο rotation του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η στρατηγική του Ζέλικο Ομπράντοβιτς περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο rotation, το οποίο επιτρέπει σε περισσότερους παίκτες να συμμετέχουν ενεργά και να βρίσκουν τον ρόλο τους στην ομάδα. Αυτή η προσέγγιση είναι εμφανής στον τρόπο που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πλέον όλα τα παιχνίδια, ανεξαρτήτως του επιπέδου του αντιπάλου.

Η ικανότητα του προπονητή να κρατά τους παίκτες «εκεί», στο 100% της απόδοσής τους, χωρίς να «ταξιδεύουν» αλλού οι σκέψεις τους ή να σκέφτονται το ρεπό της επόμενης ημέρας, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας της ομάδας.

Η επιστροφή του Μουστάφα Φαλ στην αγωνιστική δράση

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι η σταδιακή ενσωμάτωση και άλλων παικτών στην «πράσινη» εξίσωση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Μουστάφα Φαλ. Η επιλογή του να συμπεριληφθεί στην οκτάδα των ξένων για την GBL είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα Πάτρας.

Η συμμετοχή του υψηλόσωμου Γάλλου σέντερ εξυπηρετούσε δύο βασικούς λόγους: αφενός να βρει αγωνιστικό ρυθμό μετά τη μεγάλη του αποχή από τη «δράση» και αφετέρου να πάρει «ανάσες» ο Ματίας Λεσόρ. Η λογική είναι ότι το ένα θα φέρνει το άλλο στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο σύνολο.

Η παρουσία του Φαλ στην Πάτρα και τα στατιστικά

Μετά τα 01:32 λεπτά που αγωνίστηκε κόντρα στη Φενέρ, προκειμένου να πάρει μια πρώτη «μυρωδιά» από παιχνίδι, ο Μουστάφα Φαλ ακολούθησαν τα 13:34 λεπτά συμμετοχής στην Πάτρα. Εκεί, «ύψωσε» το ανάστημά του και έδειξε το πόσο πολύ θα βοηθήσει στον αμυντικό τομέα της ομάδας.

Υπήρξαν στιγμές που «σκέπασε» το καλάθι, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 2 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ωστόσο, εικάζεται ότι ο Ομπράντοβιτς θα «κύκλωσε» περισσότερο τα δύο κλεψίματα και τις δύο τάπες που κατέγραψε ο Φαλ, αναδεικνύοντας την αμυντική του προσφορά.

Ευκαιρία για ρυθμό ενόψει Euroleague

Αν και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας στα ματς του πρωταθλήματος δεν είναι το ίδιο συγκριτικά με αυτά της Euroleague, με κάποιες εξαιρέσεις όπως οι αναμετρήσεις κόντρα σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ, οι αγώνες της GBL αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία. Για τον Μουστάφα Φαλ ειδικότερα, αυτά τα παιχνίδια θα είναι καθοριστικά για να αποκτήσει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό.

Η σταδιακή επανένταξή του και η απόκτηση εμπειρίας μέσα από τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος αναμένεται να τον προετοιμάσουν κατάλληλα για τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, ενισχύοντας το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta