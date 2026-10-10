Η ΑΕΚ επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0, διευρύνοντας το αήττητο σερί της

Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του ΟΦΗ με σκορ 3-0, σε μια αναμέτρηση που είχε σημαντικά αγωνιστικά «πρέπει» για την πρωταθλήτρια ομάδα. Μετά από μια παρατεταμένη διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, η Ένωση επέστρεψε στις νίκες, διευρύνοντας το αήττητο σερί της στη Superleague. Η επικράτηση αυτή επέτρεψε στην ΑΕΚ να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας.

Η νίκη και η βαθμολογική σημασία

Η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ ήταν κρίσιμη για την ΑΕΚ, η οποία όφειλε να συνεχίσει νικηφόρα. Η πρωταθλήτρια το κατάφερε με το εμφατικό 3-0, διευρύνοντας έτσι το σερί νικών της στα μέρη της Φιλαδέλφειας, αλλά και το αήτμητο σερί της στη Superleague, το οποίο συμπληρώνει πλέον έναν χρόνο.

Η νίκη αυτή είχε και βαθμολογική σημασία, καθώς η ΑΕΚ μείωσε τη διαφορά από την κορυφή, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι αγωνίστηκε μία ημέρα νωρίτερα. Επιπλέον, το τρίποντο αυτό αναμένεται να ωφελήσει την Ένωση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του παιχνιδιού που ακολούθησε στο Φάληρο μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι φάσεις

Παρόλο που το τελικό σκορ ήταν 3-0, η αναμέτρηση δεν ήταν τόσο εύκολη όσο θα φαινόταν αρχικά, αν και η συνολική εικόνα των δύο ομάδων θα δικαιολογούσε ένα μεγαλύτερο σκορ για την ΑΕΚ. Στο πρώτο 45λεπτο, η ΑΕΚ έδειξε μεγάλη επιθυμία για τη νίκη, εφαρμόζοντας σωστή τακτική προσέγγιση και άριστη νοοτροπία, εγκλωβίζοντας τον αντίπαλο.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, όπου οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς έψαχναν τον ρυθμό τους και να θυμηθούν το αγωνιστικό σχέδιο, όλα λειτούργησαν σωστά, πλην της τελικής προσπάθειας. Η πρωταθλήτρια δημιούργησε σημαντικές φάσεις στην εστία του Χριστογεώργου, ενώ της ακυρώθηκε και ένα γκολ με τον Κουτέσα, λόγω φάουλ στον Κωστούλα.

Το «όπλο» των στατικών φάσεων

Οι στατικές φάσεις αποδείχθηκαν το ισχυρό όπλο της ΑΕΚ σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς και τα τρία τέρματα προήλθαν από τέτοιες καταστάσεις. Το προβάδισμα για τους «κιτρινόμαυρους» ήρθε στο 41ο λεπτό, από ένα κερδισμένο κόρνερ που εκτέλεσε άριστα ο Μάγερ και αξιοποίησε ο Φελίπε Ρέλβας, ικανός στο ψηλό παιχνίδι. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, το τελικό 2-0, όπως αναφέρεται, διαμορφώθηκε χάρη στις στατικές φάσεις με τους Ρέλβας και Μουκουντί, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Το τρίτο γκολ της πρωταθλήτριας, που ήρθε σαν «κερασάκι στην τούρτα», σημειώθηκε επίσης από στατική φάση, αυτή τη φορά από τον Γκατσίνοβιτς, ολοκληρώνοντας το θριαμβευτικό 3-0.

Η εικόνα του ΟΦΗ και οι προπονητές

Ο ΟΦΗ, υπό τις οδηγίες του προπονητή Κόντη, δημιούργησε μία με δύο σοβαρές προϋποθέσεις στο πρώτο 45λεπτο. Ωστόσο, η άμυνα της ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα και αντέδρασε σωστά όπου χρειάστηκε. Η σημαντικότερη στιγμή για τους φιλοξενούμενους καταγράφηκε στο 44ο λεπτό, όταν ο Ντίκμαν απείλησε με ένα ωραίο σουτ στην κίνηση, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς εφάρμοσαν το αγωνιστικό σχέδιο με σωστό τρόπο, αν και η τελική προσπάθεια χρειάστηκε βελτίωση σε αρκετές περιπτώσεις. Η ομάδα έδειξε συνολικά μια εικόνα που αντικατόπτριζε την επιθυμία της για τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta