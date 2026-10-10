Ο Απόλλωνας Σμύρνης προκρίθηκε στους ομίλους του Euro Cup μετά από «θρίλερ» με τη Σαβόνα

Ο Απόλλωνας Σμύρνης έζησε μια ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά στο Σεράφειο, καθώς επικράτησε της ιταλικής Σαβόνα με 16-15 στη διαδικασία των πέναλτι. Η ελληνική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Τεό Λοράντου, εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Euro Cup Aνδρών για τη νέα σεζόν. Αυτή η νίκη ήταν η τρίτη συνεχόμενη για τον Απόλλωνα στον Β' προκριματικό όμιλο, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό σερί.

Ανατροπή και εξασφάλιση πρόκρισης

Η «αμφίβια ελαφρά ταξιαρχία» κατάφερε να κάνει το 3/3 στον όμιλο, έχοντας προηγουμένως κερδίσει τη γερμανική Ντούισμπουργκ και τη σερβική Παρτιζάν. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Απόλλωνας εξασφάλισε την παρουσία του στους ομίλους πριν καν ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του στον προκριματικό γύρο.

Για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση, η ομάδα χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη ανατροπή για να φτάσει στη νίκη. Μετά το 15-13 επί της Παρτιζάν, όπου είχε βρεθεί πίσω με 4-8, ο Απόλλωνας επέστρεψε και απέναντι στη Σαβόνα, καλύπτοντας ένα προβάδισμα 10-12 των Ιταλών. Η ισοφάριση ήρθε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στέλνοντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι παίκτες του Τεό Λοράντου έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Απόλλωνας ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, προηγούμενος με 3-0 χάρη σε δύο γκολ του Μύριλου και ένα του Μπογκντάνοβιτς. Παρότι η Σαβόνα μείωσε σε 3-2, η ελληνική ομάδα έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά με 4-2. Στη δεύτερη περίοδο, οι Ιταλοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 4-4, με τον Ντάουμπε να διαμορφώνει το 5-4 του ημιχρόνου με εύστοχο πέναλτι.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Απόλλωνας προηγήθηκε ξανά με 6-4, όμως η Σαβόνα αντέδρασε άμεσα, σημειώνοντας τέσσερα συνεχόμενα γκολ και περνώντας μπροστά με 6-8. Οι Ιταλοί διεύρυναν μάλιστα το προβάδισμά τους φτάνοντας στο 7-10, πριν ο Ντάουμπε μειώσει σε 8-10 στο τέλος της περιόδου, κρατώντας την ελληνική ομάδα κοντά στο σκορ.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Σαβόνα διατήρησε το προβάδισμά της και έφτασε στο 10-12, με μόλις ενάμιση λεπτό να απομένει για τη λήξη. Ωστόσο, ο Βάβιτς μείωσε σε 11-12, και ο Χρήστος Λασκαρίδης σκόραρε στην κόντρα μόλις ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, ισοφαρίζοντας σε 12-12 και στέλνοντας την αναμέτρηση στη διαδικασία των πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, ο Νίκος Μητράκης έκανε την αρχή αποκρούοντας την πρώτη εκτέλεση της Σαβόνα. Ωστόσο, ο Χρήστος Λασκαρίδης σημάδεψε το δοκάρι για τον Απόλλωνα, διατηρώντας την αγωνία.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στην πέμπτη εκτέλεση των Ιταλών, όταν ο Μπρούνι αστόχησε, δίνοντας την ευκαιρία στον Απόλλωνα να κλειδώσει τη νίκη. Ο Βάβιτς ανέλαβε το τελευταίο πέναλτι και ευστόχησε, χαρίζοντας στον Απόλλωνα τη νίκη με 16-15 και την πολυπόθητη πρόκριση στους ομίλους του Euro Cup.

Τα οκτάλεπτα της αναμέτρησης

Η εξέλιξη του σκορ ανά οκτάλεπτο ήταν: 4-2, 1-2, 3-6, 4-2. Στη διαδικασία των πέναλτι, το επιμέρους σκορ ήταν 4-3 υπέρ του Απόλλωνα Σμύρνης, διαμορφώνοντας το τελικό 16-15.

Με πληροφορίες από: Athletiko