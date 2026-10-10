Η Βουλιαγμένη νίκησε τη Ντιναμό Βουκουρεστίου και διεκδικεί την πρόκριση στο Euro Cup

Η ομάδα πόλο της Βουλιαγμένης σημείωσε μια σημαντική νίκη επί της Ντιναμό Βουκουρεστίου με σκορ 21-11, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Euro Cup. Μετά την ήττα της από την Μπαρτσελόνα, οι «μπέμπηδες» βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την Ποζίλιπο Νάπολι σε έναν κρίσιμο αγώνα που θα καθορίσει το δεύτερο εισιτήριο από τον 4ο προκριματικό όμιλο. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής.

Επιβλητική νίκη επί της Ντιναμό Βουκουρεστίου

Η Βουλιαγμένη παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση στον αγώνα της με την Ντιναμό Βουκουρεστίου, καταφέρνοντας να επικρατήσει με το εντυπωσιακό σκορ 21-11. Αυτή η ευρεία νίκη ήταν ζωτικής σημασίας για την ελληνική ομάδα, καθώς της έδωσε την απαραίτητη ώθηση και τη δυνατότητα να διεκδικήσει με αξιώσεις την παρουσία της στους ομίλους του Euro Cup, μιας από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις στο άθλημα της υδατοσφαίρισης.

Οι παίκτες του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς έδειξαν από την αρχή του αγώνα την αποφασιστικότητά τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και σκοράροντας με συνέπεια. Η επίδοση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ήρθε μετά την προηγούμενη αναμέτρηση όπου η Βουλιαγμένη είχε ηττηθεί. Η ομάδα κατάφερε να διατηρήσει μια μεγάλη διαφορά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Η μάχη για το δεύτερο εισιτήριο πρόκρισης

Μετά την επιτυχημένη αναμέτρηση με την Ντιναμό, η Βουλιαγμένη στρέφει πλέον την προσοχή της στον καθοριστικό αγώνα πρόκρισης. Αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα είναι η γηπεδούχος Ποζίλιπο Νάπολι. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 13:00.

Ο αγώνας αυτός έχει τεράστια σημασία, καθώς θα κρίνει το δεύτερο εισιτήριο πρόκρισης από τον 4ο προκριματικό όμιλο για την επόμενη φάση του Euro Cup. Η Βουλιαγμένη θα πρέπει να δώσει μια ακόμα δυναμική εμφάνιση απέναντι στην ιταλική ομάδα, προκειμένου να εξασφαλίσει την πολυπόθητη θέση στους ομίλους της διοργάνωσης και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση στον όμιλο

Πριν από τη νίκη της Βουλιαγμένης επί της Ντιναμό Βουκουρεστίου, η ελληνική ομάδα είχε γνωρίσει την ήττα από την Μπαρτσελόνα. Η ισπανική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο και την παρουσία της στους ομίλους του Euro Cup. Η Μπαρτσελόνα κατόρθωσε να νικήσει και την Ποζίλιπο Νάπολι με σκορ 11-9, φτάνοντας έτσι τις δύο νίκες στον όμιλο.

Με την Μπαρτσελόνα να έχει ήδη «καπαρώσει» την πρώτη θέση, ο αγώνας μεταξύ Βουλιαγμένης και Ποζίλιπο Νάπολι αποκτά χαρακτήρα τελικού. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τη διεκδίκηση του δεύτερου και τελευταίου εισιτηρίου πρόκρισης από τον 4ο προκριματικό όμιλο, καθιστώντας την αναμέτρηση ιδιαίτερα αμφίρροπη και κρίσιμη.

Οι σκόρερ και οι προπονητές των ομάδων

Στην αναμέτρηση της Βουλιαγμένης με την Ντιναμό Βουκουρεστίου, πολλοί παίκτες συνέβαλαν στο επιθετικό κρεσέντο της ελληνικής ομάδας. Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Τρούλος με 6 τέρματα, ενώ ακολούθησε ο Καστρινάκης με 5. Ο Μπέλεσης σημείωσε 3 τέρματα, οι Τε Ριέλε και Πατσιλινάκος από 2, και οι Λεωνιδάκης, Σπάιτς και Δεληγιάννης από 1 τέρμα ο καθένας. Στον πάγκο της Βουλιαγμένης βρίσκεται ο προπονητής Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς.

Από την πλευρά της Ντιναμό Βουκουρεστίου, ο Γκόρια ήταν ο πιο παραγωγικός παίκτης με 4 τέρματα. Ο Σάβελιτς συνέβαλε με 3 τέρματα, ο Πριοτεάσα με 2, ενώ οι Ράντου και Τσικοβάνι πέτυχαν από 1 τέρμα ο καθένας. Την τεχνική ηγεσία της ρουμανικής ομάδας έχει ο Αντρέι Πόπα. Η σύνθεση της Ντιναμό περιλάμβανε επίσης τους Σουνάρα, Γκεόργκε, Ίανκ, Λουτέσκου, Ροσάν, Ντράγκομιρ, Ντραγκομιρέσκου, Βραντσεάνου και Μαρκιτάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta