Άνετη επικράτηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ επί της Χάποελ Γκαλίλ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε μία πολύ άνετη νίκη επί της Χάποελ Γκαλίλ με 120-93, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος του Ισραήλ. Η ομάδα του λαού υποδέχθηκε την αντίπαλό της και, δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, έφτασε σε μια μεγάλη επικράτηση.

Η κυριαρχία στην πρεμιέρα

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην εγχώρια διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του Ισραήλ, υποδέχθηκε τη Χάποελ Γκαλίλ και κατάφερε να επιβληθεί με το ευρύ σκορ των 120-93 πόντων. Η νίκη αυτή ήρθε με χαρακτηριστική άνεση, καθώς η ομάδα του Τελ Αβίβ έδειξε την ανωτερότητά της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη Χάποελ Γκαλίλ, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα που διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η εμφάνιση της Μακάμπι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακή, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία.

Απίθανο ξεκίνημα και μεγάλη διαφορά

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης κόντρα στη Χάποελ Γκαλίλ ήταν απίθανο για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 41-10 υπέρ της στο τέλος της πρώτης περιόδου. Αυτή η τεράστια διαφορά των 31 πόντων έδειξε από νωρίς την κυριαρχία των γηπεδούχων.

Η εντυπωσιακή αυτή εκκίνηση επέτρεψε στη Μακάμπι να αγωνιστεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διαχειριστεί το παιχνίδι χωρίς άγχος στα επόμενα δεκάλεπτα. Η απόδοση των παικτών της στο αρχικό στάδιο του αγώνα ήταν καθοριστική για την επίτευξη της άνετης νίκης.

Το σερί των τριών διαδοχικών νικών

Με την επικράτηση επί της Χάποελ Γκαλίλ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έφτασε τις τρεις διαδοχικές νίκες. Αυτό το θετικό σερί αποτελεί συνέχεια μιας ανοδικής πορείας για το σύνολο του Όντεντ Κάτας, μετά την ήττα που είχε υποστεί από τον Παναθηναϊκό.

Πριν από τον αγώνα του πρωταθλήματος, η Μακάμπι είχε σημειώσει δύο ακόμη σημαντικές νίκες. Η μία ήταν επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Λιγκ Καπ, ενώ ακολούθησε μία ακόμη επιτυχία επί της Αρμάνι Μιλάνο, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της EuroLeague. Το σερί των τριών νικών ενισχύει την ψυχολογία της ομάδας ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι επόμενες ευρωπαϊκές προκλήσεις στην Ισπανία

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, η ομάδα από το Τελ Αβίβ στρέφει την προσοχή της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Η Μακάμπι ετοιμάζεται τώρα για μία απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει δύο δυνατούς αντιπάλους στη EuroLeague.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η Μακάμπι θα αγωνιστεί αρχικά κόντρα στην Μπαρτσελόνα στις 13 Οκτωβρίου. Δύο ημέρες αργότερα, στις 15 Οκτωβρίου, θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, ολοκληρώνοντας έτσι το ταξίδι της στην Ισπανία με δύο σημαντικά παιχνίδια για τη συνέχεια της πορείας της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta