Η Λιετκαμπέλις ηττήθηκε από τη Γιόναβος πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Η Λιετκαμπέλις ηττήθηκε εντός έδρας από τη Γιόναβος με τελικό σκορ 71-65, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη μόλις τρεις ημέρες πριν από τον σημαντικό αγώνα της με τον ΠΑΟΚ για το EuroCup. Η ήττα αυτή έρχεται σε μία περίοδο που η ομάδα στρέφει την προσοχή της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Η αρχική κυριαρχία των φιλοξενούμενων

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι της Γιόναβος επέβαλαν τον ρυθμό τους και έδειξαν αποφασισμένοι να πάρουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η αμυντική τους προσέγγιση ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, περιορίζοντας σημαντικά την επιθετική παραγωγή της Λιετκαμπέλις.

Ως αποτέλεσμα αυτής της πίεσης, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σημειώσουν μόλις 13 πόντους κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου. Η σκληρή άμυνα και από τις δύο πλευρές συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τις ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, συγκεκριμένα στο 28-33 υπέρ της Γιόναβος.

Η ανατροπή και η επικράτηση της Γιόναβος

Μετά την επιστροφή των ομάδων από τα αποδυτήρια, η Λιετκαμπέλις παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης και κυριαρχώντας στο παρκέ. Η προσπάθειά της να ανατρέψει την κατάσταση ήταν εμφανής, με τους παίκτες της να πιέζουν και να μειώνουν τη διαφορά.

Ωστόσο, η Γιόναβος δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μια δική τους ανατροπή, ανακτώντας το χαμένο έδαφος και παίρνοντας ξανά το προβάδισμα. Στο τέλος, η Γιόναβος πανηγύρισε μια σημαντική νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό 71-65.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Από την πλευρά των νικητών, της Γιόναβος, ξεχώρισε ο Γιόνσον, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο παίκτης σημείωσε συνολικά 20 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του επί της Λιετκαμπέλις.

Στον αντίποδα, για τη Λιετκαμπέλις, ο Φεβριέ ήταν αυτός που διακρίθηκε περισσότερο στην επίθεση. Ο Φεβριέ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ και να αντισταθεί στην πίεση των αντιπάλων.

Επόμενη πρόκληση: Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup

Μετά το πέρας αυτής της αναμέτρησης, η Λιετκαμπέλις στρέφει πλέον όλη της την προσοχή στον επερχόμενο αγώνα της για το EuroCup. Η ομάδα καλείται να προετοιμαστεί για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Ο αγώνας της Λιετκαμπέλις με τον ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00. Η ομάδα θα επιδιώξει να παρουσιαστεί έτοιμη και ανταγωνιστική, αναζητώντας ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta