Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προπονητής του Παναθηναϊκού, μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας του με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι το παιχνίδι έχει σημασία συνολικά για την ομάδα και όχι για τον ίδιο προσωπικά. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Προμηθέα Πάτρας, καθώς η ομάδα μετράει αντίστροφα για τη διπλή αγωνιστική της Euroleague.

Η προετοιμασία για τη διπλή αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός, έχοντας εξασφαλίσει μια άνετη νίκη επί του Προμηθέα Πάτρας με τελικό σκορ 59-84, στρέφει πλέον την πλήρη προσοχή του στις επερχόμενες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Η ομάδα βρίσκεται σε φάση αντίστροφης μέτρησης για τη διπλή αγωνιστική της Euroleague, η οποία απαιτεί εντατική προετοιμασία και συγκέντρωση από όλους τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Ο πρώτος σταθμός αυτής της απαιτητικής διπλής αγωνιστικής είναι το Βελιγράδι, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν. Η αναμέτρηση αυτή έχει οριστεί να διεξαχθεί την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, καθώς φέρει ιδιαίτερη σημασία και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον προπονητή του «τριφυλλιού», Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην πρώην ομάδα του

Το επερχόμενο παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και Παρτίζαν στο Βελιγράδι αποκτά έναν ξεχωριστό και συναισθηματικό χαρακτήρα, κυρίως λόγω της παρουσίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής, ο οποίος έχει μακρά ιστορία επιτυχιών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, επιστρέφει στην έδρα της Παρτίζαν, αυτή τη φορά όμως ως αντίπαλος της ομάδας που κάποτε καθοδηγούσε.

Αυτή η επιστροφή του Ομπράντοβιτς απέναντι στην πρώην ομάδα του είναι ένας από τους κύριους λόγους που το συγκεκριμένο ματς αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον κόσμο του μπάσκετ. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ο έμπειρος προπονητής φρόντισε να δώσει το δικό του στίγμα σχετικά με τη σημασία της αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι η ομάδα.

Οι δηλώσεις για τη σημασία του αγώνα με την Παρτίζαν

Σε flash interview που παραχώρησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στην Πάτρα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει το επερχόμενο παιχνίδι με την Παρτίζαν. Ο προπονητής εξήγησε τη δική του οπτική για τη σημασία του αγώνα, δίνοντας έμφαση στο συλλογικό συμφέρον και την ομαδική προσπάθεια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ομπράντοβιτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «προσωπικά δεν είναι σημαντικό το παιχνίδι που ακολουθεί με την Παρτίζαν, σημαντική είναι η ομάδα. Για αυτό θα προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Με αυτή τη δήλωση, ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε την αφοσίωση στην ομαδική προσπάθεια και την ανάγκη για άριστη προετοιμασία ενόψει του δύσκολου αγώνα.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Προμηθέα

Πριν από την επικείμενη και κρίσιμη αναμέτρηση της Euroleague, ο Παναθηναϊκός σημείωσε μια σημαντική νίκη στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικράτησε με ευκολία του Προμηθέα Πάτρας, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 59-84, επιδεικνύοντας σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Σέρβος προπονητής σχολίασε τη συγκεκριμένη νίκη, αναφέροντας: «Παίξαμε σοβαρά για πολλά λεπτά. Αμυντικά ήμασταν στο επίπεδο που χρειάζεται, επιθετικά δεν ήμασταν τόσο καλοί, αλλά όπως και να έχει, συγχαρητήρια στην ομάδα για μια ακόμα νίκη». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ικανοποίηση του Ομπράντοβιτς για τη σοβαρότητα που επέδειξε η ομάδα στην άμυνα, παρά τις επιθετικές της αδυναμίες, εξασφαλίζοντας έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta