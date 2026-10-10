Η διαβούλευση για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», έχει τεθεί πλέον σε δημόσια διαβούλευση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας με την κυβέρνηση, η οποία προβλέπει την αύξηση του συντελεστή δόμησης, με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη χωρητικότητα και το αυξημένο ύψος του γηπέδου. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει εκφράσει την ετοιμότητά του για μία τεράστια επένδυση στο σπίτι του συλλόγου, υποστηρίζοντας ενεργά το σχέδιο αναβάθμισης.

Το νομοθετικό πλαίσιο και η διαβούλευση

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, προχώρησε στη θέσπιση ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου. Αυτό το πλαίσιο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να διευκολύνει τον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ιστορικού Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης». Οι λεπτομέρειες του πλαισίου περιλαμβάνονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο ρυθμίζει τις τεχνικές και πολεοδομικές παραμέτρους του έργου.

Η τρέχουσα διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι κρίσιμη, καθώς επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους επί των διατάξεων. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τις προτεινόμενες αλλαγές στο γήπεδο, όπως αυτό έχει ήδη απεικονιστεί με ακρίβεια στο τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης α) της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 3207/2003 (Α΄ 302), διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συμμετοχή.

Νέοι όροι και περιορισμοί δόμησης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εκτεταμένου έργου αναβάθμισης, καθορίζονται με σαφήνεια συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν. Ένας από τους βασικούς αυτούς όρους είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του γηπέδου, το οποίο ορίζεται στα τριάντα πέντε (35,00) μέτρα, διασφαλίζοντας την αρμονική ένταξη της κατασκευής στο περιβάλλον.

Παράλληλα, ειδικές προβλέψεις υπάρχουν και για τις νέες κερκίδες που θα αναπτυχθούν περιμετρικά του γηπέδου. Συγκεκριμένα, για τις κερκίδες που θα ανεγερθούν στις πλευρές βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική του γηπέδου, το ανώτατο ύψος απόληξης μπορεί να φτάσει έως τα τριάντα επτά (37) μέτρα, προσφέροντας βελτιωμένη οπτική επαφή στους φιλάθλους.

Προβλέψεις για τις κερκίδες και το στέγαστρο του γηπέδου

Συνεχίζοντας τις λεπτομερείς ρυθμίσεις, για τις κερκίδες που θα βρίσκονται στις πλευρές βόρεια, νότια, ανατολική και δυτική του γηπέδου, το ανώτατο ύψος απόληξης μπορεί να ανέλθει έως τα σαράντα πέντε (45,00) μέτρα. Αυτή η πρόβλεψη επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό και την κατασκευή των κερκίδων σε αυτές τις θέσεις.

Ένα σημαντικό στοιχείο του εκσυγχρονισμού αποτελεί και η κατασκευή ενός νέου στεγάστρου, το οποίο θα είναι ελαφράς κατασκευής. Το ανώτατο ύψος αυτού του στεγάστρου, με αφετηρία μέτρησης όλα τα σημεία του νέου περιτυπώματος – περιγράμματος του γηπέδου, ορίζεται στα πενήντα δύο (52) μέτρα. Εσωτερικά, δηλαδή εντός του γηπέδου, και με αφετηρία μέτρησης του ύψους του στεγάστρου το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου, το μέγιστο ύψος του δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ (58) μέτρα, διασφαλίζοντας την προστασία και την άνεση των θεατών.

Συντελεστές δόμησης και κατανομή χρήσεων χώρων

Το νομοσχέδιο καθορίζει επίσης με ακρίβεια τον ανώτατο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης, ο οποίος ορίζεται σε μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε (0,75). Παράλληλα, το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» ορίζεται σε εξήντα τοις εκατό (60%), συμβάλλοντας στην ορθολογική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Όσον αφορά την κατανομή των χρήσεων εντός των αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων, οι αμιγώς αθλητικές χρήσεις θα καταλαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι θα καλύπτουν τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το υπόλοιπο ποσοστό, που ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, κατανέμεται εξ ημισείας σε άλλες χρήσεις, οι οποίες θα συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα του σταδίου, χωρίς να προσδιορίζονται περαιτέρω στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta