Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Χετάφε με 3-0 και παραμένει στην κορυφή της La Liga

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε την ακάθεκτη πορεία της στο ισπανικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-0 της Χετάφε στο Καμπ Νου, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της La Liga. Με αυτή τη νίκη, οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν το 8/8 στο πρωτάθλημα και απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής, διατηρώντας απόσταση πέντε βαθμών από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Γρήγορο προβάδισμα και κυριαρχία στο πρώτο ημίχρονο

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ο Άντονι Γκόρντον ήταν αυτός που σούταρε από τα όρια της περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να ασκεί πίεση στην περιοχή της Χετάφε, αναζητώντας ένα δεύτερο τέρμα.

Στο 14ο λεπτό, οι «μπλαουγκράνα» άγγιξαν το 2-0, όταν ο Γκόρντον έβγαλε μία υπέροχη σέντρα, αλλά ο Όλμο δεν βρήκε καλά την μπάλα, ενώ ο Έρικ στο 18' εξαπέλυσε ένα σουτ το οποίο μάζεψε ο Σόρια. Η κυριαρχία της Μπαρτσελόνα ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους.

Διεύρυνση του σκορ και ευκαιρίες

Η Χετάφε είχε την πρώτη της τελική προσπάθεια στο 26ο λεπτό, με ένα σουτ του Μορθόν από τα δεξιά, το οποίο σταμάτησε ο Ζοάν Γκαρθία. Ωστόσο, τέσσερα λεπτά αργότερα, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά της. Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς έκλεψε τη μπάλα από τον Ρομέρο και εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, διαμορφώνοντας το 2-0.

Πριν τη λήξη του ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι δημιούργησαν ακόμα δύο καλές στιγμές. Στο 39', ο Γιαμάλ είχε μία ευκαιρία μετά από κόρνερ του Ντάνι Όλμο, αλλά ακόμα καλύτερη ήταν αυτή του Κουντέ στο 45+3'. Ο Ρόδρι τον βρήκε με μία εκπληκτική πάσα, όμως ο Γάλλος που ήταν εντελώς αμαρκάριστος, άργησε να εκτελέψει από κοντά και το 2-0 παρέμεινε.

Το τελικό χτύπημα στην επανάληψη

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απειλήσουν στο 50ο λεπτό με το μακρινό σουτ του Μοχίκα, το οποίο κατέληξε άουτ. Οι Καταλανοί από την άλλη πλησίασαν για άλλη μία φορά το τρίτο γκολ στο 57', με την ωραία πάσα του Εσπάρτ για τον Ντάνι Όλμο, εκείνος εκτέλεσε, αλλά ο Σόρια απέκρουσε.

Τελικά, η Μπαρτσελόνα «κλείδωσε» τη νίκη στο 73ο λεπτό. Ο Γιαμάλ πραγματοποίησε μία υπέροχη σέντρα, και ο Κουντέ, βρισκόμενος στο σωστό σημείο, με προβολή τριπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την Μπαρτσελόνα, με προπονητή τον Χάνσι Φλικ, αγωνίστηκαν οι: Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Ζεράρ Μαρτίν, Εσπάρτ, Γκάβι (αντικαταστάθηκε από τον Φερμίν στο 61'), Ρόδρι (αντικαταστάθηκε από τον Μπερνάλ στο 71'), Ντάνι Όλμο (αντικαταστάθηκε από τον Πέδρι στο 61'), Γιαμάλ, Γκαμπριέλ Ζεσούς (αντικαταστάθηκε από τον Αμπντελκαρίμ στο 82') και Άντονι Γκόρντον (αντικαταστάθηκε από τον Αντεγιέμι στο 71').

Η Χετάφε, υπό τις οδηγίες του Χοσέ Μπορδαλάς, παρέταξε τους: Σόρια, Φεμενία (αντικαταστάθηκε από τον Σαζόνοφ στο 85'), Τζενέ, Γκούντελι, Ρομέρο (αντικαταστάθηκε από τον Αμπκάρ στο 37'), Μοχίκα (αντικαταστάθηκε από τον Νταβίντσι στο 65'), Άλεϊς Γκαρθία (αντικαταστάθηκε από τον Μποζέλι στο 65'), Σεράνο, Μαρτίν, Τεράτς και Μονθόν (αντικαταστάθηκε από τον Σατριάνο στο 65').

Με πληροφορίες από: Gazzetta