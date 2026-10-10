Η ΑΕΚ πλησίασε την κορυφή της Superleague, με το βλέμμα στο ντέρμπι του Φαλήρου

Η ΑΕΚ, μετά την επικράτησή της επί του ΟΦΗ, βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας, μόλις έναν βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Το βλέμμα της «Ένωσης» στρέφεται πλέον στο Κυριακάτικο «αιώνιο» ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο Φάληρο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα διατηρηθεί η διαφορά από την πρώτη θέση. Παράλληλα, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη, εξασφαλίζοντας μια σημαντική ανάσα.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, διεξήχθησαν δύο αναμετρήσεις στο πλαίσιο του πρωταθλήματος. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχθηκε τον Ατρόμητο και κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 2-1, σημειώνοντας την πρώτη του νίκη στη σεζόν.

Στον άλλο αγώνα της ημέρας, η ΑΕΚ φιλοξένησε τον ΟΦΗ και πήρε μια καθαρή νίκη με 3-0. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε την ομάδα της Αθήνας σε πλεονεκτική θέση στη βαθμολογία, πλησιάζοντας τον πρωτοπόρο.

Η τρέχουσα βαθμολογία

Μετά τους αγώνες του Σαββάτου, η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής: Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ακολουθούμενος από την ΑΕΚ με 14 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ έχει 10 βαθμούς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς, ο Παναιτωλικός με 9, ο Άρης με 7 και ο Ηρακλής με 6 βαθμούς. Στο κάτω μέρος της βαθμολογίας, η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν από 5 βαθμούς, η Καλαμάτα 4, ο Ατρόμητος 2 και ο Λεβαδειακός 1 βαθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βόλος Elabet έχει -1 βαθμό, καθώς του έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί. Επίσης, η ΑΕΚ, ο ΟΦΗ, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν έναν αγώνα περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Οι αναμετρήσεις της Κυριακής και της Δευτέρας

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής συνεχίζεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 5 το απόγευμα, η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό, ενώ την ίδια ώρα ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό. Στις 7 το βράδυ, ο Άρης θα παίξει με τον Βόλο Elabet, και στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένο το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με έναν ακόμα αγώνα. Στις 6 το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Καλαμάτα, συμπληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα της τρέχουσας αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

Το επόμενο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί ένας αγώνας, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Βόλο Elabet στις 5 το απόγευμα. Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναμέτρηση Καλαμάτα – ΟΦΗ στις 4 το απόγευμα, ενώ στις 5 το απόγευμα ο Παναιτωλικός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.

Την ίδια Κυριακή, στις 5.30 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης. Αργότερα, στις 8 το βράδυ, η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Άρη, και στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΚ για την ίδια αγωνιστική έχει αναβληθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta