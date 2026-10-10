Αστέρας ΑΚΤΟR - Ατρόμητος 2-1: Πρώτη νίκη για τους Αρκάδες

Ο Αστέρας ΑΚΤΟR σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του Ατρομήτου με σκορ 2-1 σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα του. Οι Αρκάδες έδειξαν αποφασιστικότητα και κατάφεραν να προηγηθούν νωρίς, ενώ ο Ατρόμητος, παρά την προσπάθεια να αντιδράσει, παρέμεινε σε μέτρια κατάσταση και στην ουρά της βαθμολογίας. Η αναμέτρηση περιλάμβανε γρήγορα γκολ, δυνατές φάσεις και μια ανατροπή απόφασης του διαιτητή μέσω VAR.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων

Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν με τον Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια. Στην αμυντική γραμμή, ο Κώτσιρας αγωνίστηκε ως δεξί φουλ μπακ, ο Μέντες ως αριστερό, ενώ την τριάδα στην άμυνα συμπλήρωναν οι Λάσκαρης, Μπρόρσον και Χρυσόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή, οι Κουρμπέλης και Έντερ ξεκίνησαν ως χαφ, ενώ την επίθεση αποτελούσαν οι Μπαρτόλο, Κετού και Μακέντα, σε σχηματισμό 3-4-3.

Από την πλευρά του Ατρομήτου, ο Χουτεσιώτης ήταν ο τερματοφύλακας. Στην άμυνα, ο Μουντές αγωνίστηκε ως δεξί μπακ, ο Ούρονεν ως αριστερό, και οι Σταυρόπουλος με τον Μάγκνουσον ως στόπερ.

Στα χαφ, έκανε το ντεμπούτο του ο Ντάνι Γκαρθία, πλαισιωμένος από τους Μουτουσαμί και Τσιγγάρα. Την επιθετική τριάδα των Περιστεριωτών αποτελούσαν οι Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Περέα.

Γρήγορο προβάδισμα και απάντηση του Ατρομήτου

Ο Αστέρας ΑΚΤΟR κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπαρτόλο αρχικά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χουτεσιώτη, όμως, μετά από λάθος του Ούρονεν, ο Έντερ έκλεψε την μπάλα και την έστρωσε στον Κετού, ο οποίος με πλασέ έκανε το 1-0 για τους Αρκάδες.

Με το γκολ αυτό, οι γηπεδούχοι απέκτησαν ψυχολογία και στο 11ο λεπτό πλησίασαν στο 2-0, όταν ο Χουτεσιώτης απέκρουσε την κεφαλιά του Μπαρτόλο, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Κώτσιρα.

Η ομάδα της Τρίπολης βρήκε τελικά το δεύτερο γκολ στο 22ο λεπτό. Ο Κετού συνεργάστηκε με τον Μέντες, ο οποίος από αριστερά έβγαλε μια θαυμάσια σέντρα. Ο Μπαρτόλο με κεφαλιά σημείωσε το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Ωστόσο, ο Ατρόμητος δεν άφησε το παιχνίδι να του ξεφύγει εντελώς και μείωσε σε 2-1 μόλις ένα λεπτό αργότερα, στο 23ο λεπτό. Ο Ντάνι Γκαρθία, στο ντεμπούτο του, με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Παπαδόπουλο και έβαλε ξανά την ομάδα του στο ματς.

Φάσεις, πίεση και η παρέμβαση του VAR

Οι Περιστεριώτες, έχοντας μειώσει το σκορ, πίεσαν για την ισοφάριση. Στο 29ο λεπτό, ο Πνευμονίδης, μετά από γύρισμα του Τσούμπερ και άμεση πάσα του Τσιγγάρα, σούταρε από καλή θέση, αλλά η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο αμυντικό.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 45'+2', ο Μακέντα αστόχησε στην κεφαλιά μετά από φάουλ του Μπαρτόλο. Δύο λεπτά αργότερα, στο 45'+4', ο διαιτητής Μόσχου έδειξε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.

Στην εκτέλεση του πέναλτι, ο Τσίκο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα Χουτεσιώτη. Στη συνέχεια της φάσης, το σουτ του Μπαρτόλο βρήκε στον Μουντέ. Ο διαιτητής αρχικά έδειξε ξανά πέναλτι για χέρι και κίτρινη κάρτα στον δεξιό μπακ του Ατρομήτου, όμως κλήθηκε στο VAR για να ελέγξει τη φάση. Μετά την εξέταση, ο διαιτητής έκρινε ότι δεν υπήρχε παράβαση και η απόφαση για πέναλτι ακυρώθηκε.

Η διαχείριση του ρυθμού και οι τελικές ευκαιρίες

Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο προπονητής του Ατρομήτου, Κέρκεζ, προχώρησε σε αλλαγές, περνώντας στο ματς τον Τσιλούλη και τον Οφόρι στο 46ο λεπτό, με στόχο να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική και να αναζητήσει το 2-2. Ωστόσο, ο Αστέρας κατάφερε να σβήσει τον ρυθμό του αγώνα, δυσκολεύοντας τους φιλοξενούμενους.

Στο 59ο λεπτό, ένα σουτ του Μουτουσαμί δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο, ενώ στο 64ο λεπτό, ένα σουτ του Μακέντα δεν προβλημάτισε τον Χουτεσιώτη.

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν το τρίτο τους γκολ στο 81ο λεπτό, όταν ο Χουτεσιώτης απέκρουσε σε τετ α τετ το σουτ του Παπακανέλλου. Ένα λεπτό αργότερα, στο 82ο λεπτό, ένα γκολ του Μακέντα ακυρώθηκε, καθώς ο παίκτης βρισκόταν σε θέση οφσάιντ στην πάσα του Έντερ.

Ο Μπαρτόλο αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του και είχε συμμετοχή και στο πρώτο, πραγματοποιώντας ένα ακόμα καλό παιχνίδι για τους Αρκάδες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta