Θρίαμβος της Ίντερ στο Σαν Σίρο και επιστροφή στην κορυφή της Serie A

Η Ίντερ αναδείχθηκε νικήτρια στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Πάρμα, επικρατώντας με σκορ 3-0 στο Σαν Σίρο. Με αυτή τη σημαντική νίκη, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου ανέβηκε στην πρώτη θέση της Serie A, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο από τη Ρόμα. Οι «νερατζούρι» συνέχισαν έτσι το αήττητο σερί τους, ενώ η Πάρμα παρέμεινε στην 17η θέση της βαθμολογίας με τέσσερις βαθμούς, όσους και η 18η Φιορεντίνα.

Η κυριαρχία των «νερατζούρι» στο πρώτο ημίχρονο

Η Ίντερ μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο του «Σαν Σίρο», βρίσκοντας τρία γκολ μέσα στο πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης απέναντι στην Πάρμα. Η επιθετική της προσέγγιση ήταν άμεση και αποτελεσματική, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Το πρώτο τέρμα σημειώθηκε στο 13ο λεπτό, όταν οι φιλοξενούμενοι υπέπεσαν σε ένα ολέθριο λάθος από την εκτέλεση του Κόρβι. Ο Κεϊτά δεν πρόλαβε να αντιδράσει στην ασφυκτική πίεση του Σούτσιτς, με τον Κροάτη να του κλέβει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Σούτσιτς εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για το 1-0.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 18ο λεπτό, η ομάδα του Κίβου κέρδισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Χακάν Τσαλχάνογλου, ο οποίος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και διαμόρφωσε το 2-0. Λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Μικιταριάν συνεργάστηκε άψογα με τον Εσπόζιτο, βγάζοντας την κατάλληλη στιγμή την κάθετη πάσα στον Τουράμ. Ο Γάλλος επιθετικός βρέθηκε φάτσα με το τέρμα και με ψύχραιμο τελείωμα, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία, κάνοντας το 3-0.

Η εικόνα του αγώνα και οι ευκαιρίες της Ίντερ

Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν ένα προβάδισμα τριών τερμάτων στο πρώτο μισάωρο και δεν απειλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η υπεροχή της Ίντερ συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τους «νερατζούρι» να δημιουργούν περαιτέρω ευκαιρίες.

Στο 51ο λεπτό, η Ίντερ έφτασε πολύ κοντά στο 4-0, όταν ο Ντιμάρκο γύρισε ιδανικά την μπάλα από τη γραμμή του άουτ. Ο Εσπόζιτο εκτέλεσε με τη μία από κοντινή απόσταση, όμως ο τερματοφύλακας της Πάρμα απέκρουσε με τα πόδια. Ένα τέταρτο μετά, ήρθε η στιγμή του Στάνκοβιτς να απειλήσει, με το δυνατό σουτ του Σέρβου να φεύγει δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Κόρβι.

Η Ίντερ, μπαίνοντας στο τέλος του αγώνα, δεν πιέστηκε, διατηρώντας το προβάδισμα και εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη εν όψει της συνέχειας σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Η βαθμολογική θέση και η συνέχεια

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, η Ίντερ βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση της Serie A, έχοντας συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς για να προσπεράσει τη Ρόμα, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Από την άλλη πλευρά, η Πάρμα παραμένει σε δύσκολη θέση, στην 17η θέση του πρωταθλήματος, με τέσσερις βαθμούς, όσους και η 18η Φιορεντίνα.

Οι «νερατζούρι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επερχόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσουν την Κλαμπ Μπριζ μεσοβδόμαδα, στις 13 Οκτωβρίου, με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την Ίντερ αγωνίστηκαν οι εξής παίκτες: Μαρτίνες, Μπίσεκ, Αουγκούστο, Παβάρντ, Ντιούφ (73' Σπενς), Σούτσιτς, Τσαλχάνογλου (61' Στάνκοβιτς), Μικιταριάν, Ντιμάρκο (73' Ενρίκε), Τουράμ (61' Μαρτίνες), Εσπόζιτο (61' Μπόνι).

Η σύνθεση της Πάρμα ήταν: Κόρβι, Τρόιλο, Κάρλος, Καρμπόνι (78' Μπρίτσγκι), Ντελ Πράτο, Φαμπιάν (62' Μπερναμπέ), Σιέρο (62' Ρομέρο), Κεϊτά, Βαλέρι, Τουρέ (62΄ Λοντάνι), Ελπέγκε (84' Φρίγκαν).

Με πληροφορίες από: Athletiko