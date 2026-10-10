Σπανούλης: «Όποιος παίζει άμυνα, είναι και στο παρκέ»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε το χαμόγελό του μετά τη νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ και προχώρησε σε ανάλυση του παιχνιδιού της ομάδας του. Ο προπονητής αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στην τρομερή άμυνα, στις συνεργασίες που ανέπτυξε ο Άρης στο σετ παιχνίδι, καθώς και στη νοοτροπία που πρέπει να χαρακτηρίζει την ομάδα σε κάθε αγώνα. Τόνισε τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της πνευματικής ισορροπίας, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τη στήριξή του.

Η ικανοποίηση του προπονητή και η σημασία της ομαδικότητας

Ο Βασίλης Σπανούλης συνεχάρη τους παίκτες του για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν για σαράντα λεπτά, κάτι που, όπως είπε, φάνηκε από τις προπονήσεις. Υπογράμμισε τον ζήλο και την ομαδικότητα που επέδειξε η ομάδα στον αγώνα.

Ευχαρίστησε επίσης τον κόσμο για ένα ακόμη sold out και τη συνεχή στήριξή του. Ο προπονητής ευχήθηκε η ομάδα να συνεχίσει να δουλεύει με τον ίδιο τρόπο, διατηρώντας πνευματική ισορροπία τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν.

Η διαφορά απόδοσης και η νοοτροπία της ομάδας

Σε ερώτηση σχετικά με τις διαφορές στην απόδοση μεταξύ του αγώνα με την ΑΕΚ και του προηγούμενου με την Μπούργκος, ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε ότι αυτό που είδαν όλοι ήταν πως ένας παίκτης έμπαινε στο +27 και ήταν έτοιμος, λειτουργώντας σαν να ξεκινούσε το παιχνίδι. Έφερε ως παράδειγμα τον Μήτρου Λονγκ, ο οποίος έπαιξε καταπληκτική άμυνα στον Μπάρτλεϊ.

Ο προπονητής σημείωσε ότι αυτή η άμυνα επιτεύχθηκε με τη βοήθεια των συμπαικτών του Μήτρου Λονγκ, καθώς η δουλειά ήταν ομαδική. Επανέλαβε ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουν για να κερδίζει η ομάδα και ξεκαθάρισε ότι ο Άρης δεν είναι σκαλοπάτι για τους παίκτες, καθώς ήρθαν εκεί για να κερδίσουν.

Η εξαιρετική άμυνα και η βελτίωση στην επίθεση

Για την εποχή, το επίπεδο απόδοσης της ομάδας ήταν εξαιρετικό, σύμφωνα με τον Βασίλη Σπανούλη. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά, χωρίς να την ενδιαφέρει το σκορ, με τους παίκτες να αγωνίζονται για την ομάδα και την περηφάνια τους. Ο προπονητής αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα προερχόταν από ένα παιχνίδι που ήταν κάκιστο πνευματικά, χαρακτηρίζοντάς το ως σοκ για όλους.

Ωστόσο, τόνισε ότι στον αθλητισμό, ό,τι σε πληγώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ευχήθηκε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια παιχνίδια, αλλά αναγνώρισε ότι σε μια μεγάλη χρονιά μπορεί να συμβούν. Υπογράμμισε την ανάγκη οι παίκτες να είναι ευσυνείδητοι.

Ειδικά για την άμυνα, ο Σπανούλης δήλωσε ότι στο πρώτο ημίχρονο έγινε εξαιρετική δουλειά με ομαδικότητα. Όσον αφορά την επίθεση, στην τρίτη περίοδο δεν έγινε κανένα λάθος, ενώ στην τελευταία περίοδο έγιναν δύο. Εξήγησε ότι ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα, όπου ο ένας μαθαίνει τον άλλον, τις συνήθειές του, πώς κόβει στο γήπεδο και πώς σκρινάρει. Είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι χρειάζεται χρόνος, αλλά ελπίζει να τα καταφέρουν πιο γρήγορα.

Ο ρυθμός παιχνιδιού και η σημασία του πέντε εναντίον πέντε

Ο τρόπος που έπαιξε η ομάδα είναι αυτός που επιθυμεί ο προπονητής, δηλαδή με υψηλό ρυθμό και πολλές κατοχές. Παρόλα αυτά, ο Βασίλης Σπανούλης επεσήμανε την ανάγκη για βελτίωση στο παιχνίδι πέντε εναντίον πέντε, καθώς τα παιχνίδια κρίνονται συχνά στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου οι επιθέσεις γίνονται πέντε εναντίον πέντε.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, η ομάδα ήταν καλή σε αυτόν τον τομέα, με συνεργασίες και σωστά σκριν. Ο προπονητής επανέλαβε ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι μια νέα ομάδα θα έπαιζε με αυτόν τον τρόπο αυτή την εποχή.

Ηγέτες και ομαδικότητα στην άμυνα

Ακόμη και σε ερώτηση για την απόδοση του Ματ Μόργκαν, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στην άμυνα. Δήλωσε ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να γίνουν ηγέτες, δίνοντας ως παράδειγμα ότι αύριο μπορεί να βάλει 25 πόντους ο Χαραλαμπόπουλος. Τόνισε ότι ο τρόπος παιχνιδιού πρέπει να είναι ομαδικός.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο που παίζει ο Μόργκαν στην άμυνα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον τρόπο του». Υπενθύμισε ότι και με την Μπούργκος ο Μόργκαν έπαιξε άμυνα, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία του ότι «όποιος παίζει άμυνα, είναι και στο παρκέ».

Με πληροφορίες από: Gazzetta