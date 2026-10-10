Η Ελλάδα διαμαρτύρεται στα Σκόπια για «εμπρηστικό» πανό σε αγώνα μπάσκετ

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια προέβη σε επίσημη παράσταση διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Η διαμαρτυρία αφορά την ανάρτηση ενός πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας» από οπαδούς της ομάδας ΜΖΤ Σκοπίων. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή, ο οποίος διεξήχθη στα Σκόπια στις 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA Europe Cup.

Πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας»

Συγκεκριμένα, οπαδοί της MZT Σκοπίων ανάρτησαν ένα πανό που απεικόνιζε έναν χάρτη με εδάφη που εμφανίζονταν ως τμήματα της Βόρειας Μακεδονίας. Στον χάρτη αυτόν περιλαμβάνονταν τμήματα της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Χαλκιδική, καθώς και περιοχές από τη Σερβία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Η παρουσία αυτών των περιοχών στον χάρτη υποδηλώνει μια επέκταση των συνόρων της Βόρειας Μακεδονίας πέραν των υφιστάμενων.

Το πανό δεν περιοριζόταν μόνο στην εδαφική απεικόνιση, αλλά πλαισιωνόταν και από τον Ήλιο της Βεργίνας, ένα σύμβολο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Επιπλέον, στο πανό αναγραφόταν το μήνυμα: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ μεταξύ της MZT Σκοπίων και του Ηρακλή, ο οποίος διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA Europe Cup.

Η αντίδραση της ελληνικής Πρεσβείας

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια επιβεβαίωσε την αντίδρασή της προς το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Η επιβεβαίωση αυτή δόθηκε ως απάντηση σε σχετική ερώτηση που τέθηκε από την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα “360 Stepeni”. Η ελληνική διπλωματική αποστολή έθεσε το ζήτημα της ανάρτησης του συγκεκριμένου πανό, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε μέσω της ενδεδειγμένης διπλωματικής οδού, όπως αναφέρθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια. Αυτή η ενέργεια αποτελεί επίσημη έκφραση δυσαρέσκειας και ανησυχίας από την ελληνική πλευρά για το περιεχόμενο και τον συμβολισμό του πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς της ομάδας μπάσκετ.

Παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας της, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια έθεσε υπόψη των Αρχών της Βόρειας Μακεδονίας συγκεκριμένα στοιχεία. Μεταξύ αυτών, συμπεριλήφθηκε το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η Πρεσβεία, το πανό αναρτήθηκε παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτή η πληροφορία προσέδωσε επιπλέον βαρύτητα στο ζήτημα που τέθηκε.

Η ελληνική πλευρά επισήμανε ότι το περιεχόμενο και ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν ευθέως στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη βάση των διμερών σχέσεων και προβλέπει την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εντάσεις ή να αμφισβητήσουν την εδαφική ακεραιότητα και τα σύνορα των δύο χωρών. Ως εκ τούτου, η ανάρτηση του πανό θεωρείται παραβίαση των αρχών που διέπουν τη συμφωνία.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Ηρακλής

Πέρα από τις διπλωματικές ενέργειες, και η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε επίσημη καταγγελία αναφορικά με το εμπρηστικό πανό. Η καταγγελία αυτή υποβλήθηκε προς την κομισάριο του αγώνα, ο οποίος διεξήχθη μεταξύ της MZT Σκοπίων και του Ηρακλή στις 6 Οκτωβρίου. Η ενέργεια της ΚΑΕ Ηρακλής δείχνει την άμεση αντίδραση της ελληνικής ομάδας στο περιστατικό.

Παράλληλα με την καταγγελία προς την κομισάριο, η ΚΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε και την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια για το συμβάν. Αυτή η κίνηση διασφάλισε ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές είχαν πλήρη γνώση του γεγονότος και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό έλαβε χώρα, ενισχύοντας τη βάση για τη διπλωματική διαμαρτυρία που ακολούθησε.

Με πληροφορίες από: Topontiki