Σάκοτα: «Και να παίζαμε καλύτερα δεν είχαμε τύχη»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, προπονητής της ΑΕΚ, προχώρησε σε δηλώσεις μετά τον αγώνα, αναλύοντας την εικόνα της ομάδας του και τη διαφορά που παρατηρήθηκε στο παρκέ. Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ, τα οποία, όπως τόνισε, περιορίζουν τις βλέψεις της και την κρατούν μακριά από το επιθυμητό επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανωτερότητα του Άρη και στις συνθήκες προετοιμασίας της «Ένωσης».

Η ανάλυση του αγώνα και η διαφορά δυναμικότητας

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, υποστήριξε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα έτοιμη να παίξει μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Αυτό, όπως σημείωσε, δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά φάνηκε καθαρά στο παρκέ.

Αντίθετα, για την ΑΕΚ, ο προπονητής επεσήμανε ότι η ομάδα βρίσκεται πολύ μακριά από το σημείο στο οποίο θα μπορούσε να είναι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ο Άρης ήταν «μια ταχύτητα πιο πάνω», καθιστώντας δύσκολη την αντίδραση για τους παίκτες της ΑΕΚ.

Τα προβλήματα της ΑΕΚ και η αναμονή για ενισχύσεις

Ο Σάκοτα τόνισε την ανάγκη για σκληρή δουλειά εντός της ομάδας, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Η ΑΕΚ περιμένει την επιστροφή παικτών, όπως οι Μπράουν και Ουίλιαμς, για να «γεμίσουν ρακέτα» και να ενισχύσουν το ρόστερ.

Αν και δεν έδωσε συγκεκριμένο διάστημα για την επάνοδό τους, ο προπονητής εξέφρασε την πεποίθηση ότι με την επιστροφή τους η ομάδα θα γίνει καλύτερη. Στόχος, μέχρι τότε, είναι να επιτευχθούν οι νίκες που είναι εφικτές, ώστε η ΑΕΚ να καταστεί ξανά ανταγωνιστική.

Η πραγματικότητα των φαβορί και οι δύσκολοι αντίπαλοι

Σε ερώτηση σχετικά με προηγούμενη δήλωσή του ότι η ΑΕΚ δεν ήταν φαβορί, ο Ντράγκαν Σάκοτα επανέλαβε τη θέση του. Όπως εξήγησε, το να είσαι φαβορί είναι κάτι που πρέπει να αποδεικνύεται στο γήπεδο, και συχνά αποφεύγεται αυτή η διαδικασία.

Ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη να βλέπουμε την πραγματικότητα συνολικά. Αναρωτήθηκε ρητορικά αν η ΑΕΚ είναι φαβορί όταν αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Παρόλο που η ομάδα θέλει να κερδίζει, είναι δύσκολο όταν τέτοιοι αντίπαλοι αγωνίζονται στο 100% της απόδοσής τους.

Η προετοιμασία και ο ρυθμός του παιχνιδιού

Ο Σάκοτα αναφέρθηκε στην ανετοιμότητα της ΑΕΚ, η οποία δεν οφείλεται μόνο στις απουσίες, αλλά και στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η προετοιμασία της ομάδας. Ξεκίνησαν την προετοιμασία με μόλις τέσσερις παίκτες και δύο έφηβους, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την ετοιμότητα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ τόνισε πως, ακόμα και αν η ομάδα ήταν καλύτερα προετοιμασμένη, δεν θα είχε καμία τύχη απέναντι στον Άρη, δεδομένου του τρόπου παιχνιδιού του. Ο Άρης επέδειξε ένα πολύ μεγάλο διάστημα εξαιρετικής απόδοσης, παρόμοια με αυτή που είχε στα φιλικά παιχνίδια.

Οι παίκτες της ΑΕΚ, όπως παρατήρησε ο Σάκοτα, έπαιζαν με τον τρόπο που ήθελε ο Άρης, δηλαδή «πάνω κάτω, χωρίς έλεγχο του ρυθμού». Η αδυναμία της ΑΕΚ να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση μέσα από αυτό, οδήγησε στο να «πληρώσει» αυτή την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta