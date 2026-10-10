Κηφισιά Tutu Deals: Επιστροφή Βαν Άιμα και απουσίες ενόψει Παναιτωλικού

Η Κηφισιά Tutu Deals ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», επιδιώκοντας ένα δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 11 Οκτωβρίου, στις 17:00, και διεξάγεται στη Λεωφόρο. Η Κηφισιά Tutu Deals στοχεύει να συνεχίσει την καλή της πορεία μετά το «διπλό» που πέτυχε στο Περιστέρι.

Επιστροφή Βαν Άιμα στην αποστολή

Ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο Αργεντινός τεχνικός της Κηφισιάς Tutu Deals, είδε έναν σημαντικό παίκτη να επιστρέφει στη διάθεσή του για την επερχόμενη αναμέτρηση. Πρόκειται για τον Βαν Άιμα, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και να ενσωματωθεί ξανά στην αποστολή της ομάδας.

Η επιστροφή του Βαν Άιμα ενισχύει τις επιλογές του προπονητή, καθώς η ομάδα στοχεύει σε μια θετική εμφάνιση και την κατάκτηση των τριών βαθμών στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Νέες και παλιές απουσίες για την Κηφισιά

Παρά την επιστροφή του Βαν Άιμα, το «απουσιολόγιο» του Σεμπάστιαν Λέτο παραμένει γεμάτο. Εκτός αποστολής για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό παραμένουν οι ήδη γνωστοί τραυματίες παίκτες, Κούσουλος, Ντε Λουίς και Δοϊρανλής, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αναρρώσει πλήρως.

Σε αυτούς προστέθηκε και ο νεαρός Καλοσκάμης, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Η απουσία του Καλοσκάμη αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα για τον Αργεντινό προπονητή, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις ελλείψεις ενόψει μιας κρίσιμης αναμέτρησης.

Η προετοιμασία και ο στόχος του δεύτερου «διπλού»

Η ομάδα της Κηφισιάς Tutu Deals ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με στόχο να διεκδικήσει το δεύτερο διαδοχικό της τρίποντο στο πρωτάθλημα. Η προηγούμενη αγωνιστική βρήκε την ομάδα να πανηγυρίζει ένα «διπλό» στο Περιστέρι, μια νίκη που της έδωσε σημαντική ώθηση και ψυχολογία.

Ο αγώνας με τον Παναιτωλικό αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής της Super League και διεξάγεται σε μια περίοδο που η Κηφισιά επιδιώκει να σταθεροποιήσει την πορεία της και να συλλέξει βαθμούς που θα τη βοηθήσουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος, ενισχύοντας τη θέση της στον πίνακα.

Αναλυτικά η αποστολή της ομάδας

Ο προπονητής Σεμπάστιαν Λέτο ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει για τον αγώνα στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουκάνης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος.

Αυτοί οι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα της 11ης Οκτωβρίου, με τον προπονητή να επιλέγει τους καλύτερους δυνατούς για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Κηφισιάς Tutu Deals.

Με πληροφορίες από: Gazzetta