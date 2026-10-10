Ο Άρης σημείωσε μια θριαμβευτική νίκη επί της ΑΕΚ με το τελικό σκορ 88-58, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Nick Galis Hall. Η αναμέτρηση δεν εξελίχθηκε σε ντέρμπι, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρουσίασε μια καταιγιστική εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αντιθέτως, η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη, εμφανίστηκε σε κάκιστη κατάσταση και δεν κατάφερε να αντιδράσει στην κυριαρχία των «κιτρίνων».

Καταιγιστικός ο Άρης από το ξεκίνημα

Οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί από την έναρξη του αγώνα, επιδεικνύοντας μια καταπληκτική άμυνα που ανάγκασε την ΑΕΚ σε διψήφιο αριθμό λαθών, φτάνοντας συνολικά τα 11. Αυτή η αμυντική προσήλωση επέτρεψε στον Άρη να βρει πολλούς πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, φτάνοντας στο 17-6 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ρόμπινσον Ερλ αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στο πρώτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 11 πόντους. Η εικόνα της κυριαρχίας του Άρη αποτυπώθηκε και στον αριθμό των έξι κλεψιμάτων που κατέγραψαν οι «κίτρινοι» στο τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 23-10.

Κυριαρχία στην άμυνα και αύξηση της διαφοράς

Η δεύτερη περίοδος βρήκε τον Άρη ακόμα καλύτερο, συνεχίζοντας να «δαγκώνει» στην άμυνα. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ βρήκε κάποιους πόντους από τα σουτ του Τομάς Ερτέλ, παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στην επίθεση, με μόλις 6/30 σουτ συνολικά.

Ο Άρης εκτόξευσε τη διαφορά στο +22, φτάνοντας στο 38-16 στο 16ο λεπτό, παρότι δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στα πολλά ελεύθερα μακρινά σουτ που δημιούργησε. Ο Ντριμιτρίγεβιτς ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία, βάζοντας στο παιχνίδι και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ενώ ο Ματ Μόργκαν έκανε επίσης τη διαφορά, με το ημίχρονο να κλείνει στο 42-21 υπέρ του Άρη.

Αμετάβλητη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο

Η κυριαρχία του Άρη συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τον Χαραλαμπόπουλο να κάνει τα πάντα, ανεβάζοντας το σκορ στο 47-21 στο 22ο λεπτό. Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να κερδίζουν κατοχές μέσα από την πιεστική τους άμυνα.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ συνδέθηκε για πρώτη φορά με το αντίπαλο καλάθι μόλις στα μισά της τρίτης περιόδου, και αυτό από τη γραμμή των βολών, διαμορφώνοντας το σκορ σε 52-26. Η ΑΕΚ σκόραρε κυρίως με βολές, ενώ ο Άρης συνέχιζε να κυριαρχεί με πρωταγωνιστή τον Μόργκαν, κλείνοντας την περίοδο με +28 (63-35) και τελικό σκορ 64-35 στο δεκάλεπτο.

Διαδικαστικός χαρακτήρας και τελική επικράτηση

Η τελευταία περίοδος του αγώνα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της, παραμένοντας αγνώριστη. Ο Άρης συνέχισε να προσφέρει θέαμα, φτάνοντας τη μέγιστη διαφορά στο +33 (71-38) στο 31:30 του αγώνα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το τέλος, επισφραγίζοντας την άνετη επικράτησή της με το τελικό σκορ 88-58. Η νίκη αυτή αποδόθηκε στην απίστευτη άμυνα του Άρη, η οποία «έδεσε χειροπόδαρα» την ΑΕΚ και αξιοποιήθηκε με πόντους στο ανοιχτό γήπεδο.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Ο Ματ Μόργκαν αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, καθώς μετά από ένα σημείο έπαιζε «ρολόι». Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Ρόμπινσον Ερλ και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην επικράτηση του Άρη.

Ο Κεμ Μπιρτς έκανε τρομερή δουλειά στην άμυνα, ενώ ο Ντιμιτρίγεβιτς ήταν καθοριστικός στη δημιουργία, προσφέροντας ασίστ που έφεραν στο παιχνίδι και τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Τζόζεφ ήταν τουλάχιστον πιο συνεπής από τους υπόλοιπους παίκτες, σε ένα απόγευμα όπου όλη η ομάδα φάνηκε να υστερεί, όντας δύο ταχύτητες πίσω σε όλα.

Με πληροφορίες από: Topontiki