Άρης – ΑΕΚ: «Επίδειξη» δύναμης με ευρεία νίκη στο Nick Galis Hall

Ο Άρης κατασπάραξε την ΑΕΚ στο κατάμεστο Nick Galis Hall, επικρατώντας με το εμφατικό 88-58 σε έναν αγώνα που δεν θύμιζε σε τίποτα ντέρμπι. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έπαιξε καταπληκτική άμυνα και κυριάρχησε πλήρως στο παρκέ, δείχνοντας δύο επίπεδα πάνω σε ενέργεια και αθλητικότητα.

Αντίθετα, η ΑΕΚ του Βασίλη Σπανούλη εμφανίστηκε κάκιστη και σε ένα εξαιρετικά χαμηλό αγωνιστικό απόγευμα, με την κυριαρχία του Άρη να είναι εμφανής από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η κυριαρχία του Άρη από νωρίς

Ο Άρης ξεκίνησε τον αγώνα καταιγιστικά, παίζοντας καταπληκτική άμυνα και αναγκάζοντας την ΑΕΚ σε διψήφιο αριθμό λαθών, φτάνοντας τα 11. Παράλληλα, βρήκε πολλούς πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, διαμορφώνοντας το σκορ σε 17-6 στο έκτο λεπτό του αγώνα.

Ο Ρόμπινσον Ερλ αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στο πρώτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 11 πόντους. Η εικόνα του αγώνα ήταν ενδεικτική της υπεροχής των «κίτρινων», οι οποίοι είχαν έξι κλεψίματα στο τέλος της πρώτης περιόδου, κλείνοντας το δεκάλεπτο με σκορ 23-10.

Επέκταση της διαφοράς στο ημίχρονο

Η δεύτερη περίοδος βρήκε τον Άρη ακόμα καλύτερο, με την ΑΕΚ να παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στην επίθεση, έχοντας μόλις 6/30 σουτ συνολικά. Αν και ο Τομάς Ερτέλ βρήκε κάποιους πόντους από σουτ για την ΑΕΚ, η ομάδα του Άρη συνέχισε να «δαγκώνει» στην άμυνα.

Η διαφορά έφτασε στο +22, με το σκορ να γίνεται 38-16 στο 16ο λεπτό, παρά το γεγονός ότι ο Άρης δεν ήταν αποτελεσματικός στα πολλά ελεύθερα μακρινά σουτ που δημιούργησε. Ο Ντριμιτρίγεβιτς ξεχώρισε στη δημιουργία, βάζοντας στο παιχνίδι και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ενώ ο Ματ Μόργκαν έκανε επίσης τη διαφορά, με το ημίχρονο να κλείνει στο 42-21.

Απόλυτη υπεροχή στην τρίτη περίοδο

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Χαραλαμπόπουλο να κάνει τα πάντα για τον Άρη, ανεβάζοντας το σκορ στο 47-21 στο 22ο λεπτό. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε να κερδίζει κατοχές μέσω της άμυνάς της, διατηρώντας την ΑΕΚ μακριά από το καλάθι.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ συνδέθηκε για πρώτη φορά με το αντίπαλο καλάθι μόλις στα μισά της τρίτης περιόδου, κι αυτό από τη γραμμή των βολών, διαμορφώνοντας το 52-26. Η ΑΕΚ σκόραρε κυρίως με βολές, ενώ ο Άρης συνέχιζε να κυριαρχεί με πρωταγωνιστή τον Ματ Μόργκαν, φτάνοντας τη διαφορά στο +28 (63-35) και κλείνοντας την περίοδο στο 64-35.

Διαδικαστικός χαρακτήρας στο τέλος

Η τελευταία περίοδος του αγώνα απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, προσφέροντας περισσότερο θέαμα από την πλευρά του Άρη. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της, παραμένοντας αγνώριστη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 68-37 στο 31:30.

Η μέγιστη διαφορά για τον κυρίαρχο Άρη έφτασε τους 33 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 71-38. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τον Άρη να επικρατεί της ΑΕΚ με τελικό σκορ 88-58, επισφραγίζοντας μια εμφατική νίκη.

Με πληροφορίες από: Reader