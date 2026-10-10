Ο Φερστάπεν στην pole position για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, με τις Ferrari να ακολουθούν στενά

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την pole position για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, εξασφαλίζοντας την καλύτερη αφετηρία για τον αυριανό αγώνα της Formula 1. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull σημείωσε την πρώτη του pole στην συγκεκριμένη πίστα, μετά από μια ιδιαίτερα κλειστή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον με τις Ferrari θα ξεκινήσουν από τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Η κυριαρχία του Φερστάπεν και οι δηλώσεις του

Ο Μαξ Φερστάπεν, οδηγώντας τη Red Bull – Ford, κατέγραψε χρόνο 1:31.373 στην πίστα της Marina Bay, εξασφαλίζοντας την 50ή pole position της καριέρας του. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Φερστάπεν κατακτά την pole position στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, μια πίστα όπου αναζητά ακόμη την πρώτη του νίκη, καθώς είναι η μοναδική στο τρέχον πρόγραμμα της Formula 1 στην οποία δεν έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Ολλανδός είχε ήδη κερδίσει τον Αγώνα Σπριντ χθες, ξεκινώντας από την pole position.

Μετά την επιτυχία του, ο Φερστάπεν δήλωσε: «Ήταν καλά, πολύ οριακά. Οι διαφορές ανάμεσά μας είναι ελάχιστες. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατέκτησα την pole position, καθώς αυτή ήταν φυσικά η θέση που ήθελα. Το μονοθέσιο ήταν δυνατό καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου». Πρόσθεσε επίσης ότι «λόγω των νέων κανονισμών, το μονοθέσιό μας συμπεριφέρεται πλέον κάπως διαφορετικά. Βρισκόμαστε σε θετική πορεία. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα θετικά όσον αφορά τις εκκινήσεις: τα πράγματα δεν μπορούν να χειροτερέψουν, μόνο να βελτιωθούν». Κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων, ο Φερστάπεν παραπονέθηκε για τα κατεβάσματα του κιβωτίου του, ενώ ο χρόνος του 1:31.373 σημειώθηκε από την πρώτη του προσπάθεια στο Q3.

Η πίεση από τις Ferrari

Οι δύο Ferrari έδειξαν ότι διαθέτουν την ταχύτητα για να πιέσουν τον Φερστάπεν, τοποθετώντας και τα δύο μονοθέσιά τους στις πρώτες τρεις θέσεις. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με χρόνο 1:31.427, μόλις 0,054 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ολλανδό. Ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε την πρώτη τριάδα με 1:31.496, 0,123 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή. Μόλις 69 χιλιοστά χώρισαν τους δύο οδηγούς της Ferrari στην τελική κατάταξη, αναδεικνύοντας την έντονη μάχη για τις πρώτες θέσεις.

Ο Λεκλέρ εξέφρασε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε: «Ας πούμε ότι ο καλός γύρος ήρθε στο τέλος, αλλά δυσκολεύτηκα πολύ σε αυτές τις κατατακτήριες. Το Q1 και το Q2 ήταν πολύ δύσκολα, καθώς το μονοθέσιο τραβούσε προς τη μία πλευρά κατά το φρενάρισμα. Στον γύρο του Q3 έγιναν λάθη. Πιστεύω ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να πάρω την pole position σήμερα». Από την πλευρά του, ο Χάμιλτον δήλωσε: «Άλλο ένα δύσκοπο Q3. Συγχαρητήρια στον Μαξ, έκανε εξαιρετική δουλειά. Κάναμε κάποιες αλλαγές μπαίνοντας στο Q3, και πιέζαμε όλο και περισσότερο. Το να βρω το ιδανικό σημείο είναι τόσο δύσκολο, το βρήκα στα δύο πρώτα τμήματα και το έχασα στο τελευταίο τμήμα. Είναι ακόμα ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς, δύο Ferrari εκεί πάνω, οπότε μπορούμε να συνεργαστούμε για να προσπαθήσουμε να ασκήσουμε κάποια πίεση στον Μαξ».

Οι υπόλοιποι οδηγοί και οι ποινές

Ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes θα εκκινήσει από την τέταρτη θέση. Ο Αντονέλι, ο οποίος έχει σημαντικό προβάδισμα 89 πόντων έναντι του ομόσταβλού του Τζορτζ Ράσελ στη βαθμολογία, δεν αναμένεται να ρισκάρει ιδιαίτερα στον αγώνα. Πίσω του, στην πέμπτη θέση, βρίσκεται ο Λάντο Νόρις της McLaren. Ο Τζορτζ Ράσελ, αν και σημείωσε τον έκτο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές, θα εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid, είτε τελευταίος είτε από το pit-lane, λόγω ποινής για αλλαγή μονάδας ισχύος.

Ο Όσκαρ Πιάστρι, ομόσταβλος του Νόρις στη McLaren, κατέλαβε την έβδομη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο οδηγοί της McLaren είχαν συγκρουστεί μεταξύ τους στον τελευταίο γύρο του Αγώνα Σπριντ. Ο Πιερ Γκασλί και οι δύο οδηγοί της Racing Bulls, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ, εξασφάλισαν επίσης την πρόκριση στη δεκάδα. Προτελευταίος θα εκκινήσει ο Ισάκ Χάτζαρ, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα ισχύος με τη Red Bull – Ford του τόσο στον Αγώνα Σπριντ όσο και στις κατατακτήριες δοκιμές, με ένα πρόβλημα μετάδοσης να τον θέτει εκτός μάχης νωρίτερα.

Λεπτομέρειες από τις κατατακτήριες δοκιμές

Οι κατατακτήριες δοκιμές στη Σιγκαπούρη χαρακτηρίστηκαν από τις μικρές διαφορές που αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη μάχη της κορυφής. Ο Λιούις Χάμιλτον έδειξε τη δυναμική του ήδη από το Q2, κατεβάζοντας αισθητά τον χρόνο αναφοράς και βελτιώνοντας στη συνέχεια ακόμη περισσότερο την επίδοσή του. Ο Φερστάπεν πλησίασε στο ένα δέκατο, παρά τα παράπονα για τη λειτουργία του κιβωτίου του.

Στη Mercedes, οι κατατακτήριες αποτέλεσαν και ευκαιρία σύγκρισης διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών. Ο Τζορτζ Ράσελ χρησιμοποίησε το προηγούμενο πακέτο, ενώ ο Κίμι Αντονέλι οδήγησε το αναβαθμισμένο μονοθέσιο. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στην ομάδα να συλλέξει σημαντικά δεδομένα, παρά την ποινή που επιβαρύνει τον Βρετανό οδηγό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit