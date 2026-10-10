Σαρωτικός και επιβλητικός ήταν ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 88-58 στο Nick Galis Hall. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε τα ηνία από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, δεν κοίταξε πίσω και χωρίς να κινδυνεύσει σε κανένα σημείο του αγώνα, έφτασε στη νίκη με εμφατικό τρόπο, σπάζοντας το «ρόδι» στη Stoiximan GBL. Η Ένωση, από την πλευρά της, παρουσίασε μια κάκιστη εικόνα και δεν μπόρεσε να απειλήσει σε κανένα σημείο.

Η κυριαρχία του Άρη από την αρχή

Ο Άρης ξεκίνησε δυναμικά, δείχνοντας την ανωτερότητά του από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο «καυτό» Παλέ. Με την ώθηση του γεμάτου γηπέδου, οι «κίτρινοι» κατάφεραν να πάρουν τα ηνία από νωρίς, με τον Ρόμπινσον-Ερλ να αποτελεί σημείο αναφοράς και να διαμορφώνει το 7-2 μόλις στο 2ο λεπτό. Η άμυνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, αναγκάζοντας την ΑΕΚ σε διψήφιο αριθμό λαθών, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος ανέβασε τη διαφορά στο 12-4 στο 5ο λεπτό.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ συνέχισε να κυριαρχεί στο παρκέ, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 19-6 στο 7ο λεπτό, παρά τις προσπάθειες του Τζόζεφ για την ΑΕΚ. Ο ρυθμός παρέμεινε στα ίδια επίπεδα έως το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Κεμ Μπιρτς να γράφει τον επίλογο για το 23-10. Ο αριθμός των έξι κλεψιμάτων των «κιτρίνων» στο τέλος της περιόδου ήταν ενδεικτικός της εικόνας του αγώνα, με τον Άρη να βρίσκει αρκετούς πόντους στο ανοιχτό γήπεδο.

Το «πάρτι» συνεχίστηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο

Η δεύτερη περίοδος βρήκε τον Άρη να συνεχίζει το «πάρτι» στο παρκέ, με τον Ματ Μόργκαν να αναλαμβάνει δράση και να ανεβάζει τη διαφορά στο 30-13 στο 13ο λεπτό. Η ΑΕΚ παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με μόλις 6/30 σουτ, ενώ ο Τομάς Ερτέλ ήταν ο μόνος παίκτης που έδινε σκορ για την Ένωση. Ο Άρης συνέχισε στο πλάνο του, με τον Λιντέλ να σκοράρει και να διαμορφώνει το 34-16 στο 15ο λεπτό.

Η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους χάρη στις προσπάθειες του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος ανέβασε το σκορ στο 38-16 στο 17ο λεπτό, ξεσηκώνοντας το Παλέ. Οι πρώτοι πόντοι του Πίνκνεϊ έφεραν τη διαφορά στους 20 πόντους (39-19) στο 18ο λεπτό. Ο Ματ Μόργκαν έγραψε τον επίλογο του πρώτου μέρους με ένα τρίποντο από τη γωνία, διαμορφώνοντας το 42-21, ολοκληρώνοντας ένα καταιγιστικό ημίχρονο για τον Άρη.

Αμετάβλητο σκηνικό στην επανάληψη

Το σκηνικό δεν άλλαξε καθόλου στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Ο Άρης συνέχισε να πηγαίνει το παιχνίδι στο ρυθμό που ήθελε εκείνος, ενώ η ΑΕΚ δεν μπορούσε να ακολουθήσει σε κανένα σημείο. Η διαφορά αυξανόταν συνεχώς, με τους Ρόμπινσον-Ερλ και Χαραλαμπόπουλο να διαμορφώνουν το 47-21 στο 22ο λεπτό. Ο Τολιόπουλος άνοιξε λογαριασμό με ένα τρίποντο, ανεβάζοντας κι άλλο τη διαφορά στο 50-24 στο 24ο λεπτό.

Ο Ματ Μόργκαν φώναξε παρών στη συνέχεια, διατηρώντας τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα, την ώρα που η ΑΕΚ έβρισκε διαδρόμους μόνο με βολές, φτάνοντας στο 57-31 στο 27ο λεπτό. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ συνδέθηκε για πρώτη φορά με το αντίπαλο καλάθι μόλις στα μισά της τρίτης περιόδου, κι αυτό από τη γραμμή των βολών. Ο Άρης δεν άφησε το πόδι από το γκάζι σε κανένα σημείο και με τους Μόργκαν και Ντιμιτρίεβιτς έκλεισε το δεκάλεπτο στο +29, διαμορφώνοντας το 64-35.

Διαδικαστικός χαρακτήρας στην τελευταία περίοδο

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς ο Άρης δεν άφησε σε κανένα σημείο την ΑΕΚ να μαζέψει τη διαφορά. Με τον Λιντέλ, οι «κίτρινοι» κατάφεραν να βρεθούν στο +31, διαμορφώνοντας το 68-37 στο 32ο λεπτό. Η ΑΕΚ προσπαθούσε να μειώσει με τον Τζόζεφ, αλλά η εικόνα της παρέμεινε αγνώριστη.

Η μέγιστη διαφορά για τον κυρίαρχο Άρη έφτασε τους 33 πόντες, στο 71-38. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε να κυριαρχεί, προσφέροντας θέαμα στο κατάμεστο Nick Galis Hall, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με το ευρύ 88-58. Το τελικό σκορ αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα, όπου ο Άρης ήταν δύο επίπεδα πάνω σε ενέργεια και αθλητικότητα.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Ο Ματ Μόργκαν αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, κάνοντας «σμπαράλια» την άμυνα της ΑΕΚ με 25 πόντους και παίζοντας «ρολόι» μετά από ένα σημείο. Σημαντική βοήθεια προσέφερε ο Ρόμπινσον-Ερλ με 15 πόντους, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής από το πρώτο δεκάλεπτο με 11 πόντους. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 10 πόντους, ενώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έκανε τα πάντα στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και ήταν άξιος συμπαραστάτης.

Ο Κεμ Μπιρτς έκανε τρομερή δουλειά στην άμυνα, ενώ ο Ντιμιτρίεβιτς ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία, βάζοντας στο παιχνίδι τον Κώστα Αντετοκούνμπο με τις ασίστ του. Για την ΑΕΚ, οι 20 πόντοι του Νέλι Τζόζεφ δεν αρκούσαν για να αλλάξουν την εικόνα του «ναυαγίου» της ομάδας του Σάκοτα, ο οποίος ήταν πιο συνεπής από τους υπόλοιπους παίκτες της Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta