Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανατροπή και νίκη επί της Αλαβές με γκολ του Ρομέρο

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετώπισε δυσκολίες στον αγώνα της 8ης αγωνιστικής της La Liga κόντρα στην Αλαβές, ωστόσο κατάφερε να αποσπάσει τη νίκη με σκορ 2-1. Οι «ροχιμπλάνκος», αν και δεύτεροι στη βαθμολογία, βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά με μια ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο πήραν τους τρεις βαθμούς της εκτός έδρας αναμέτρησης. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε λίγο πριν το τέλος του αγώνα, χαρίζοντας μια σημαντική νίκη στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Το πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα της Ατλέτικο

Ο αγώνας ξεκίνησε με την Ατλέτικο Μαδρίτης να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό της. Στο 14ο λεπτό, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε είχε την πρώτη της σημαντική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Ντέιβιντ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο τερματοφύλακας της Αλαβές, Σιβέρα, αντέδρασε αποτελεσματικά και κράτησε ανέπαφη την εστία του, αποτρέποντας το γκολ.

Ωστόσο, η πίεση της Ατλέτικο απέδωσε καρπούς λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ντέιβιντ συνεργάστηκε άψογα με τον Γκριμάλντο. Ο Γκριμάλντο, αφού δέχτηκε την πάσα, κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 για τους «ροχιμπλάνκος» και δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Σιμεόνε.

Η ισοφάριση της Αλαβές από το σημείο του πέναλτι

Παρά το προβάδισμα της Ατλέτικο, οι γηπεδούχοι της Αλαβές δεν το έβαλαν κάτω και προσπάθησαν να απαντήσουν πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Οι προσπάθειές τους ευοδώθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.

Στο 45ο+6 λεπτό, η Αλαβές κέρδισε ένα πέναλτι, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Ο Μπογιέ ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1, ένα σκορ που έδινε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η αποβολή και οι δυσκολίες των Μαδριλένων

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Αλαβές να αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς στο 61ο λεπτό του αγώνα, ο Πέρεθ αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Η αριθμητική υπεροχή έδωσε στην Ατλέτικο Μαδρίτης τον έλεγχο του παιχνιδιού, ωστόσο οι «ροχιμπλάνκος» δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες και να απειλήσουν την εστία του Σιβέρα.

Παρά το γεγονός ότι είχαν περισσότερη κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας, οι παίκτες του Σιμεόνε δεν μπορούσαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα της Αλαβές, η οποία, ακόμη και με δέκα παίκτες, κρατούσε γερά στην άμυνα, προσπαθώντας να διατηρήσει το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Η λύτρωση του Ρομέρο και το τελικό σκορ

Ενώ όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα έληγε ισόπαλο, η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να βρει τον τρόπο να πετύχει το νικητήριο γκολ λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, στο 87ο λεπτό, οι Μπαένα και Ρομέρο συνεργάστηκαν εξαιρετικά, δημιουργώντας μια επικίνδυνη φάση για την εστία της Αλαβές.

Ο Ρομέρο, με μια δυνατή κεφαλιά, κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτό το γκολ χάρισε τη νίκη στους «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι κατάφεραν έτσι να φύγουν με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Αλαβές, ολοκληρώνοντας μια δύσκολη αναμέτρηση με επιτυχία.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την ομάδα της Αλαβές, ο προπονητής Κίκε Φλόρες παρέταξε τους εξής παίκτες: Σιβέρα, Τενάλια, Βαλεντίνι, Ότο, Πέρεζ, Ίμπανεζ, Μπλάνκο, Σουάρεζ, Ρεμπάχ, Μπογιέ, Μαρτίνεζ.

Από την πλευρά της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ντιέγκο Σιμεόνε επέλεξε την ακόλουθη ενδεκάδα: Όμπλακ, Γιορέντε, Λε Νορμάν, Ρομέρο, Γκριμάλντο, Σιμεόνε, Καρντόσο, Κόκε, Μπάριος, Λούκμαν, Ντέιβιντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta