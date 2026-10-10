Το κορυφαίο πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου, NFL, έρχεται στην ΕΡΤ

Το NFL, η κορυφαία διοργάνωση επαγγελματικού αμερικανικού ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχεται σε απευθείας μετάδοση στην ΕΡΤ. Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα αθλητικά πρωταθλήματα παγκοσμίως, το οποίο θα είναι πλέον προσβάσιμο στο ελληνικό κοινό. Η αρχή των μεταδόσεων έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 20:00, με μια συναρπαστική αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η έναρξη των μεταδόσεων στην ΕΡΤ

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε την έναρξη της μετάδοσης του NFL, του κορυφαίου πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου, φέρνοντας το θέαμα στις ελληνικές οθόνες. Η πρώτη ζωντανή μετάδοση έχει οριστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη αυτής της νέας τηλεοπτικής συνεργασίας.

Οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρώτη αναμέτρηση στις 20:00. Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τον αγώνα μεταξύ των Chicago Bears και των Green Bay Packers, μια αναμέτρηση που αναμένεται να προσφέρει έντονες στιγμές δράσης και ανταγωνισμού.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και η κανονική περίοδος

Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Κυριακή, το ελληνικό κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί συστηματικά αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου. Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδίδει ζωντανά ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια κάθε αγωνιστικής, ξεκινώντας πάντα στις 20:00.

Αυτό το πρόγραμμα μεταδόσεων θα συνεχιστεί αδιάλειπτα έως το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος για το έτος 2026. Με αυτόν τον τρόπο, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του πρωταθλήματος και να απολαύσουν την αγωνιστική δράση σε τακτική βάση.

Οι κορυφαίες στιγμές της σεζόν

Πέρα από τους αγώνες της κανονικής περιόδου, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ έχει εξασφαλίσει τη μετάδοση και των πιο σημαντικών γεγονότων της σεζόν του NFL. Η κορυφαία στιγμή, ο τελικός Super Bowl, θα μεταδοθεί ζωντανά, δίνοντας την ευκαιρία στους Έλληνες φιλάθλους να παρακολουθήσουν ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως.

Ο τελικός Super Bowl προσελκύει τεράστιο τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον κόσμο και αποτελεί το αποκορύφωμα της αγωνιστικής χρονιάς. Επιπλέον, το πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ περιλαμβάνει τη μετάδοση τριών αγώνων των Playoffs, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Τέλος, θα μεταδοθεί και ο αγώνας της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving), προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της διοργάνωσης και των σημαντικότερων αναμετρήσεών της.

Το ελληνικό ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα

Το NFL παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό, καθώς υπάρχουν ισχυροί δεσμοί με την Ελλάδα. Ένας Ελληνοαμερικανός σταρ, ο Γιώργος Καρλαύτης, έχει καταφέρει να διακριθεί στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος. Οι επιδόσεις του αναδεικνύουν την παρουσία ελληνικών ριζών στον χώρο του επαγγελματικού αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Επιπλέον, οι ιστορικοί Los Angeles Chargers, μία από τις γνωστές ομάδες του πρωταθλήματος, συνδέονται επίσης με την Ελλάδα. Η ομάδα ανήκει στην γνωστή οικογένεια Σπανός, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στο ελληνικό ενδιαφέρον για το NFL και ενισχύει την αίσθηση σύνδεσης του ελληνικού κοινού με τη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki