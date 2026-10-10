Η Τσέλσι διέλυσε την Μπόρνμουθ, διπλό για την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα

Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η Premier League επανήλθε στη δράση με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η Τσέλσι σημείωσε μια επιβλητική νίκη επί της Μπόρνμουθ με σκορ 5-1, ενώ η Μπράιτον, με τον Έλληνα επιθετικό Μπάμπη Κωστούλα στη σύνθεσή της, επικράτησε της Σάντερλαντ εκτός έδρας με 2-0.

Η επιβλητική νίκη της Τσέλσι

Η Τσέλσι παρουσιάστηκε καταιγιστική στην αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ, κατακτώντας μια εμφατική νίκη με 5-1. Το παιχνίδι ξεκίνησε ονειρικά για τους Λονδρέζους, καθώς ο Χέντερσον άνοιξε το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό με ένα εξαιρετικό πλασέ. Δευτερόλεπτα αργότερα, στο τρίτο λεπτό, ο Ρότζερς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Οι «μπλε» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζοάο Πέδρο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 46ο λεπτό με ένα ωραίο σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Παρόλο που οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά σε 3-1 στο 51ο λεπτό με τον Εβανίλσον, η Τσέλσι δεν έχασε τον έλεγχο. Ο Ζοάο Πέδρο σκόραρε ξανά από κοντά στο 67ο λεπτό, ενώ ο Χέντερσον ολοκλήρωσε τον θρίαμβο με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 70ο λεπτό, ανεβάζοντας το σκορ στο τελικό 5-1. Με αυτή τη νίκη, η Τσέλσι πανηγύρισε την πρώτη της νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές, φτάνοντας τους 10 βαθμούς και επιστρέφοντας στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας.

Το διπλό της Μπράιτον με τον Μπάμπη Κωστούλα

Η Μπράιτον συνέχισε την ανοδική της πορεία, περνώντας με επιτυχία και από την έδρα της Σάντερλαντ, επικρατώντας με 2-0. Βασικός για τους νικητές αγωνίστηκε ο Έλληνας επιθετικός Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 60ό ή 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κωστούλας δεν κατάφερε να σκοράρει αυτή τη φορά, ωστόσο η ομάδα του πήρε τους τρεις βαθμούς χάρη στα τέρματα των συμπαικτών του.

Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες αλλά να μην καταφέρνουν να τις μετουσιώσουν σε γκολ, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να λήξει χωρίς σκορ. Η Μπράιτον άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με ένα συρτό σουτ του Ντε Κάιπερ. Το δεύτερο τέρμα για την Μπράιτον σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, στο 90+3ο λεπτό, από τον Χατζάμ. Με αυτό το «μεγάλο διπλό», η Μπράιτον ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Η Μπράιτον με δέκα παίκτες

Η αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Σάντερλαντ είχε και δραματικές στιγμές, καθώς οι φιλοξενούμενοι αναγκάστηκαν να αγωνιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα με παίκτη λιγότερο. Συγκεκριμένα, τέσσερα λεπτά μετά το πρώτο γκολ της Μπράιτον, στο 57ο λεπτό, ο Στράουκ αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα, η Μπράιτον κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση των «Μαυρόγατων» της Σάντερλαντ, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να φτάσουν στην ισοφάριση. Ωστόσο, όχι μόνο δεν κατάφεραν να σκοράρουν, αλλά δέχτηκαν και δεύτερο τέρμα στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 υπέρ της Μπράιτον.

Ισοπαλία για Άστον Βίλα και Μπρέντφορντ

Σε μία άλλη αναμέτρηση της Premier League, η Άστον Βίλα και η Μπρέντφορντ μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας, με το παιχνίδι στο «Villa Park» να λήγει 2-2. Οι Λονδρέζοι της Μπρέντφορντ προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με γκολ του Γιάρμολουκ. Δύο λεπτά αργότερα, στο 12ο λεπτό, η Άστον Βίλα απάντησε με τέρμα του Τζάκσον.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άστον Βίλα έκανε την ανατροπή στο 77ο λεπτό με τον ΜακΓκίν. Ωστόσο, η Μπρέντφορντ απάντησε άμεσα, δύο λεπτά μετά, με τον Άγιερ να διαμορφώνει το τελικό 2-2. Αυτό το αποτέλεσμα κράτησε τη Μπρέντφορντ στην πρώτη τετράδα της Premier League.

Η ανατροπή της Ίπσουιτς

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε και η Ίπσουιτς, η οποία κατάφερε να γυρίσει το ματς με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά επί της Φούλαμ, παίρνοντας το τρίποντο με 2-1. Οι Λονδρέζοι της Φούλαμ είχαν ανοίξει το σκορ από το 55ο λεπτό με τον Σεσενιόν, κρατώντας τη νίκη για μεγάλο διάστημα.

Ωστόσο, η Ίπσουιτς με αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει μια σημαντική νίκη. Το τρίποντο αυτό την ανέβασε στην 9η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta