Ο Μαξ Φερστάπεν στην pole position για το γκραν-πρι της Σιγκαπούρης

Ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε την pole position για το Γκραν-Πρι της Σιγκαπούρης, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στην ασιατική πίστα, καθώς η επίδοση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τη νίκη του στον αγώνα σπριντ που προηγήθηκε. Με αυτή την εξέλιξη, ο Φερστάπεν στοχεύει σε μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Η κυριαρχία του Φερστάπεν στη Σιγκαπούρη

Ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη Σιγκαπούρη, καθώς μετά την επικράτησή του στον αγώνα σπριντ, κατέκτησε και την pole position για το αυριανό Γκραν-Πρι. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull ήταν ο ταχύτερος στα επίσημα δοκιμαστικά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση εκκίνησης. Αυτή η pole position είναι η 50ή στην καριέρα του στη Formula 1, ένα σημαντικό ορόσημο για τον ίδιο.

Ο Φερστάπεν θα επιχειρήσει να κάνει το απόλυτο στη Σιγκαπούρη, στοχεύοντας στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα. Η προηγούμενη νίκη του είχε σημειωθεί στο Γκραν-Πρι του Μπαχρέιν, το οποίο διεξήχθη στη Μαλαισία, την περασμένη εβδομάδα. Η απόδοσή του δείχνει μια θετική πορεία για τον ίδιο και την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Ολλανδού οδηγού

Μετά το τέλος του Q3 στη Σιγκαπούρη, ο Μαξ Φερστάπεν εμφανίστηκε ανακουφισμένος και χαρούμενος που κατέκτησε την pole position. Ο Ολλανδός οδηγός τόνισε ότι οι διαφορές στις κατατακτήριες ήταν πολύ μικρές, γεγονός που καθιστούσε την επίτευξη της πρώτης θέσης ακόμα πιο σημαντική για τον ίδιο.

«Ήταν καλά, απλώς οι διαφορές ήταν πολύ μικρές. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ κοντά μεταξύ μας σε όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων, οπότε φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην pole, γιατί αυτή είναι εκείνη που ήθελα», ανέφερε ο Φερστάπεν. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσωπική του ικανοποίηση για το αποτέλεσμα σε μια πίστα που παραδοσιακά δεν ήταν από τις ευνοϊκότερες για τη Red Bull Racing.

Η απόδοση του μονοθεσίου της Red Bull

Ο Μαξ Φερστάπεν αναφέρθηκε και στην απόδοση του μονοθεσίου της Red Bull, της RB22, χαρακτηρίζοντάς το αρκετά δυνατό καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάντα σημεία προς βελτίωση, όπως δήλωσε ο ίδιος, η συνολική επίδοση ήταν επαρκής για την κατάκτηση της pole position.

«Το μονοθέσιο ήταν αρκετά δυνατό όλο το Σαββατοκύριακο. Φυσικά υπάρχουν πάντα πράγματα που εξετάζεις και μπορούν να βελτιωθούν, όμως ήταν αρκετό για την pole, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο Φερστάπεν. Αυτή η δήλωση δείχνει την εμπιστοσύνη του οδηγού στο όχημά του και την ικανότητα της ομάδας να το προσαρμόζει στις απαιτήσεις της πίστας.

Νέοι κανονισμοί και ιστορικά δεδομένα

Η πίστα της Σιγκαπούρης παραδοσιακά αποτελούσε μία από τις δυσκολότερες για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ωστόσο, ο Ολλανδός οδηγός θεωρεί ότι οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει στη συγκεκριμένη διαδρομή, επιτρέποντας καλύτερη προσαρμογή.

«Έχουμε νέους κανονισμούς και νομίζω ότι το μονοθέσιό μας πλέον λειτουργεί λίγο διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά κανονισμών. Είμαστε δυνατοί σε διαφορετικά σημεία μιας στροφής», εξήγησε ο Φερστάπεν. Αυτό υποδηλώνει μια στρατηγική προσαρμογή της ομάδας στις αλλαγές, η οποία έχει οδηγήσει σε μια «θετική πορεία» για τη Red Bull Racing, καθιστώντας την κατάκτηση της pole στη Σιγκαπούρη «πολύ ξεχωριστή».

Η σειρά εκκίνησης και ο αγώνας

Πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν στην εκκίνηση του Γκραν-Πρι της Σιγκαπούρης θα βρεθούν οι δύο Ferrari. Ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στα επίσημα δοκιμαστικά, ενώ ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον εξασφάλισε την τρίτη θέση. Ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι με Mercedes, θα εκκινήσει από την τέταρτη θέση.

Η εκκίνηση για το Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Οι φίλοι της Formula 1 αναμένουν έναν αγώνα με ενδιαφέρον, δεδομένων των μικρών διαφορών που παρατηρήθηκαν στις κατατακτήριες δοκιμές και της επιθυμίας του Φερστάπεν να ολοκληρώσει με επιτυχία το τριήμερο στη Σιγκαπούρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki