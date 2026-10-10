Μακρής: «Ο Παναθηναϊκός είναι τρομακτικός αμυντικά»

Ο Στέφανος Μακρής μίλησε στο Gazz Floor by Novibet, αναλύοντας διεξοδικά τα χαρακτηριστικά που έχει ξεχωρίσει στον Παναθηναϊκό κατά τη φετινή του πορεία στην Euroleague. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα αμύνθηκε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή της. Ο σχολιασμός του Μακρή επικεντρώθηκε στην άριστη αμυντική λειτουργία του συνόλου, η οποία έχει οδηγήσει σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού

Ο Στέφανος Μακρής εξήρε την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντάς την ως άριστη και αποτελεσματική. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στο Gazz Floor by Novibet, η ομάδα έχει επιδείξει μια εξαιρετική ανασταλτική συμπεριφορά, η οποία την καθιστά υπολογίσιμη ακόμα και όταν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα απαιτητικούς αντιπάλους στην Euroleague. Αυτή η σταθερή αμυντική προσήλωση αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που έχει ξεχωρίσει ο Μακρής στην εικόνα του «τριφυλλιού» μέχρι στιγμής.

Η ανάλυση του Στέφανου Μακρή επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αμύνθηκαν στο πρόσφατο παιχνίδι τους απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Η εκπληκτική εμφάνιση της ομάδας στο T-Center Athens, όπου και επικράτησε, αποτέλεσε την αφορμή για τον εκτενή σχολιασμό της αμυντικής της προσέγγισης και της συνολικής της αποτελεσματικότητας στο παρκέ.

Η «τρομακτική» εικόνα του τριφυλλιού

Στην τοποθέτησή του, ο Στέφανος Μακρής δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός ως «τρομακτική». Αυτός ο χαρακτηρισμός αφορά την αμυντική του επίδοση και την ικανότητά του να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ανασταλτικής λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Το γεγονός αυτό, όπως τόνισε ο ίδιος, είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτο και εντυπωσιακό για την ομάδα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως αυτή η «τρομακτική» αμυντική εικόνα εμφανίζεται ακόμα και όταν η ομάδα δεν έχει στην αρχική της πεντάδα τους βασικούς της παίκτες. Αυτό υπογραμμίζει το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού και την ικανότητα όλων των παικτών να ανταποκρίνονται στις αμυντικές απαιτήσεις του προπονητή, διατηρώντας τη συνολική λειτουργία σε υψηλά και σταθερά επίπεδα.

Η πορεία στην Euroleague και η νίκη επί της Φενέρ

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν στην Euroleague με ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί, καταγράφοντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτό το απόλυτο σερί αναδεικνύει την δυναμική της ομάδας και την αποτελεσματικότητά της στο ξεκίνημα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η πρόσφατη επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα γραφής για τις δυνατότητες του «τριφυλλιού».

Η νίκη αυτή σημειώθηκε στο T-Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κατατροπώσει τη Φενέρμπαχτσε με μια πειστική εμφάνιση. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτέλεσε ένα κρίσιμο τεστ για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η επιτυχία της, σε συνδυασμό με την αμυντική της προσήλωση, έδωσε το έναυσμα για τα θετικά σχόλια του Στέφανου Μακρή σχετικά με την απόδοσή της.

Η διαχείριση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ένα ακόμα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Στέφανος Μακρής είναι η αποτελεσματική διαχείριση του second unit του Παναθηναϊκού από τον προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός και ως Ζοτς. Η ικανότητα του έμπειρου προπονητή να αξιοποιεί τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, δίνοντάς τους σημαντικό ρόλο, έχει σχολιαστεί θετικά από τον Μακρή.

Ο Στέφανος Μακρής έχει αναφερθεί στη διαχείριση του second unit από τον Ζοτς και σε προηγούμενη τοποθέτησή του στην εκπομπή Gazz Floor. Αυτό δείχνει μια συνεχή παρατήρηση και εκτίμηση της προπονητικής στρατηγικής του Ομπράντοβιτς, ειδικά όσον αφορά την αξιοποίηση του βάθους του ρόστερ και την επιτυχημένη ενσωμάτωση όλων των παικτών στο συνολικό αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta