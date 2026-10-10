Ολυμπιακός: Οι εκτιμήσεις για την αρχική ενδεκάδα του Αλγκουαθίλ στο ντέρμπι

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, φαίνεται να έχει κατασταλάξει στις περισσότερες από τις αρχικές του επιλογές για το κρίσιμο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με δύο προπονήσεις συνολικά στη διάθεσή του με όλους τους παίκτες, ο Ισπανός τεχνικός έχει σχηματίσει μια σαφή εικόνα για την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Η δεύτερη και τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου, οπότε και θα ανακοινωθεί η αποστολή.

Η προετοιμασία και οι τελικές αποφάσεις

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού, βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο τεχνικός έχει μπροστά του συνολικά δύο προπονήσεις με το πλήρες ρόστερ των παικτών του.

Η δεύτερη από αυτές τις προπονήσεις έχει προγραμματιστεί για το πρωί του Σαββάτου. Μετά την ολοκλήρωσή της, αναμένεται να ανακοινωθεί και η αποστολή της ομάδας για την αναμέτρηση της Κυριακής. Οι τελικές αποφάσεις του προπονητή δείχνουν να έχουν ληφθεί σε μεγάλο βαθμό.

Οι επιλογές στην άμυνα και το τέρμα

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις και την αίσθηση που επικρατεί, ο Ορτέγκα αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι. Η θέση του τερματοφύλακα φαίνεται να έχει κλειδώσει για τον συγκεκριμένο παίκτη.

Όσον αφορά την τετράδα της άμυνας, τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες είναι οι Τικνιζάν, Ρέτσος, Πιρόλα και Σάλιακας. Το τεχνικό επιτελείο διαθέτει βέβαια και άλλες επιλογές για τις θέσεις αυτές, ωστόσο η παραπάνω σύνθεση δείχνει να προτιμάται.

Η μάχη στον χώρο του κέντρου

Στη μεσαία γραμμή, οι Έσε και Φρόιλερ φέρονται να έχουν ένα προβάδισμα για τις θέσεις των βασικών. Η συνεργασία τους και η παρουσία τους στις προπονήσεις τους τοποθετούν ένα «κλικ» μπροστά από τους υπόλοιπους υποψήφιους.

Ωστόσο, υπάρχει και η υποψηφιότητα του Πουέρτα, ο οποίος διεκδικεί επίσης μια θέση στον άξονα. Ο Πουέρτα έχει πραγματοποιήσει πρακτικά δύο προπονήσεις με την ομάδα, γεγονός που τον καθιστά μια επιλογή που εξετάζεται από τον προπονητή.

Το αν ο Πουέρτα θα ξεκινήσει βασικός στον άξονα αποτελεί ένα από τα τέσσερα βασικά ερωτηματικά που απασχολούν τον Ισπανό τεχνικό ενόψει του αγώνα.

Οι επιθετικές λύσεις και τα ερωτηματικά

Για τη θέση πίσω από τον κεντρικό επιθετικό, οι κύριοι υποψήφιοι είναι ο Τσικίνιο και ο Ζότα. Οι δύο παίκτες διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση, με τον προπονητή να σταθμίζει τις επιλογές του.

Στις πτέρυγες, ο Ζέλσον αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς εξτρέμ. Εάν ο Τσικίνιο επιλεγεί να ξεκινήσει βασικός, υπάρχει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί στα άκρα, ώστε ο Ζότα να αγωνιστεί πίσω από τον στράικερ. Επιπλέον, για τις επιθετικές θέσεις, υπάρχουν και άλλες λύσεις, όπως ο Μπέιλι και ο Φορτούνης.

Όσον αφορά τον βασικό σέντερ φορ, ο Μάριους φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι των άλλων επιλογών. Η επιλογή του στράικερ αποτελεί ένα ακόμα από τα βασικά ερωτηματικά που καλείται να λύσει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Τα βασικά ερωτηματικά της ενδεκάδας

Συνολικά, τέσσερα βασικά ερωτηματικά απασχολούν τον Ισπανό προπονητή του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο αφορά το αν ο Πουέρτα θα ξεκινήσει ως βασικός στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Το δεύτερο ερωτηματικό αφορά την επιλογή του παίκτη που θα αγωνιστεί πίσω από τον κεντρικό επιθετικό. Η τρίτη αμφιβολία σχετίζεται με τον έναν από τους ακραίους επιθετικούς που θα στελεχώσουν την αρχική ενδεκάδα. Τέλος, το τέταρτο βασικό ερωτηματικό αφορά την επιλογή του βασικού στράικερ της ομάδας για το ντέρμπι της Κυριακής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta