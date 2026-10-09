Δικαίωση για τον Προμηθέα: Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής από το πρωτάθλημα

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του Προμηθέα Πάτρας, καθώς το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα της ομάδας. Με ανακοίνωσή του, ο αθλητικός σύλλογος γνωστοποίησε ότι το δικαστήριο αποφάσισε πως δεν συντρέχει κανένας λόγος αποβολής του από το τρέχον πρωτάθλημα της GBL. Η απόφαση αυτή έρχεται να βάλει τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας για τους Πατρινούς, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με την άρνηση έκδοσης πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η αρχική άρνηση πιστοποιητικού και η αντίδραση των Πατρινών

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Προμηθέας Πάτρας δεν έλαβε το απαραίτητο πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ). Αυτή η εξέλιξη είχε προκαλέσει άμεση αντίδραση από την πλευρά των Αχαιών, οι οποίοι εξέφρασαν τις ενστάσεις τους και τόνισαν ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως κίνδυνος αναφορικά με τη συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της GBL. Οι δηλώσεις αυτές υπογράμμιζαν την πεποίθηση του συλλόγου ότι πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την ομαλή του παρουσία στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η έλλειψη του πιστοποιητικού από την ΕΕΑ δημιούργησε ένα διοικητικό κώλυμα, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Προμηθέα. Ωστόσο, η ομάδα από την Πάτρα επέμεινε στη θέση της, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα ήταν διασφαλισμένη και πως οι ανησυχίες ήταν αβάσιμες.

Η παρέμβαση του Πρωτοδικείου

Μετά την αρχική απόφαση της ΕΕΑ, ο Προμηθέας προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Το Πρωτοδικείο, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική σε ανάλογες περιπτώσεις, έκανε δεκτό το αίτημα των Πατρινών σε πρώτη φάση. Η απόφαση του Πρωτοδικείου οδήγησε στην αναστολή της αρχικής απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η εν λόγω απόφαση της ΕΕΑ είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2026, δημιουργώντας έτσι ένα χρονικό πλαίσιο για τις εξελίξεις.

Η αναστολή της απόφασης από το Πρωτοδικείο αποτέλεσε μια πρώτη θετική εξέλιξη για τον Προμηθέα, δίνοντας μια προσωρινή λύση στο ζήτημα του πιστοποιητικού. Αυτή η δικαστική κίνηση έδωσε στην ομάδα τη δυνατότητα να συνεχίσει τις ενέργειές της για την οριστική επίλυση του προβλήματος, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα για την απρόσκοπτη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα.

Η νέα απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Παρά την προσωρινή αναστολή από το Πρωτοδικείο, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επανήλθε στο θέμα. Με δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου, η ΕΕΑ απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού των Πατρινών. Αυτή η εξέλιξη ανανέωσε τις ανησυχίες για την πορεία του Προμηθέα στο πρωτάθλημα, καθώς η Επιτροπή διατήρησε την αρχική της στάση, παρά την ενδιάμεση δικαστική απόφαση.

Η απόρριψη της αίτησης ανάκλησης από την ΕΕΑ σήμανε ότι το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό και απαιτούσε περαιτέρω νομικές ενέργειες από την πλευρά του Προμηθέα. Η πλειοψηφική απόφαση της Επιτροπής υπογράμμισε την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και την ανάγκη για οριστική δικαστική κρίση.

Η οριστική δικαίωση από το διοικητικό δικαστήριο

Η τελευταία και πιο κρίσιμη εξέλιξη ήρθε με την ανακοίνωση του Προμηθέα, η οποία γνωστοποίησε την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου. Το δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα, αποφασίζοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για την αποβολή της ομάδας από το πρωτάθλημα. Η απόφαση αυτή ήρθε σε απάντηση αιτήματος που είχε υποβάλει η ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, η οποία είχε ζητήσει την αποβολή των Πατρινών.

Επιπλέον, το διοικητικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Προέδρου της ΕΕΑ, κ. Τζουλάκη, για αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης. Το δικαστήριο προχώρησε στην ουσία της υπόθεσης και αποφάσισε υπέρ του αιτήματος του Προμηθέα για αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Μια τέτοια πράξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποβολή του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, κάτι που πλέον αποτρέπεται με την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta