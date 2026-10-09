Τα πρώτα αποτελέσματα του open πανελλήνιου πρωταθλήματος Bic Techno 293 και 293 Plus

Με την ολοκλήρωση τριών ιστιοδρομιών ξεκίνησε χθες Πέμπτη το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας, με τους αγώνες να διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Το πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετέχουν 100 ιστιοπλόοι, αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας.

Η έναρξη και η διοργάνωση του πρωταθλήματος

Το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Bic Techno 293 και 293 Plus ξεκίνησε επίσημα χθες Πέμπτη, με τους αθλητές να ρίχνονται στη μάχη των ιστιοδρομιών. Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων σε συνεργασία με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία παρέχει την αιγίδα της σε αυτό το σημαντικό αθλητικό γεγονός, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητά του για την ελληνική ιστιοπλοΐα.

Οι φίλοι του αθλήματος, καθώς και το ευρύ κοινό, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τις αναμετρήσεις. Η μετάδοση των ιστιοδρομιών γίνεται από το κανάλι της ΕΙΟ στο YouTube, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να απολαύσουν τις πολύ δυνατές στιγμές των αγώνων και να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των αθλητών.

Το κίνητρο των αθλητών και η συμμετοχή

Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν περίπου 100 ιστιοπλόοι, οι οποίοι επιδεικνύουν τεράστιο κίνητρο για την επιτυχία και τις υψηλές επιδόσεις. Η αγωνιστική τους διάθεση είναι εμφανής από την πρώτη κιόλας ημέρα, καθώς διεκδικούν τις καλύτερες δυνατές θέσεις στην κατάταξη.

Ένα επιπλέον και ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για τους διακριθέντες αθλητές αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, οι ιστιοπλόοι που θα καταφέρουν να διακριθούν στις κατηγορίες τους θα παραλάβουν ένα σκάφος από την Ομοσπονδία, αναγνωρίζοντας έτσι την προσπάθεια, την αφοσίωση και τις επιδόσεις τους στον χώρο της ιστιοπλοΐας.

Τα πρώτα αποτελέσματα στη γενική κατηγορία

Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ιστιοδρομιών της Πέμπτης, διαμορφώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα στη γενική κατηγορία του πρωταθλήματος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Δημήτρης Αντωνίου από τον Αθηναϊκό Ναυτικό Όμιλο, έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του.

Τη δεύτερη θέση κατέχει ο Πάρις Δαμουλιάνος του Αθλητικού Ομίλου Γουιντσέρφινγκ με 13 βαθμούς, διατηρώντας μια ανταγωνιστική θέση. Στην τρίτη θέση συναντάμε την Ίρις Ευθυμίου από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης με 16 βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Αναστασία-Αικατερίνη Αγγελάκου-Τσακίρη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέκρωψ με 17 βαθμούς και η Ιωνίκα Οικονόμου από τον Ναυτικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Βουλιαγμένης με 19 βαθμούς, σε μια μάχη για τις κορυφαίες θέσεις.

Οι επιδόσεις στις κατηγορίες U17 και U19

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιδόσεις στις κατηγορίες U17 και U19, όπου συμμετέχουν συνολικά 50 σκάφη, γεγονός που υποδηλώνει τον μεγάλο ανταγωνισμό. Στη γενική κατάταξη των συγκεκριμένων κατηγοριών, την πρώτη θέση έχει καταλάβει ο Σπύρος Μοναστηριώτης του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας, με 6 βαθμούς, επιδεικνύοντας εξαιρετική απόδοση.

Ο Ορέστης Βαλιάδης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς, ακολουθώντας στενά τον πρωτοπόρο. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Ιωάννου από τον Αθηναϊκό Ναυτικό Όμιλο με 11 βαθμούς, ενώ την τέταρτη θέση κατέχει ο Ευάγγελος Κυριαζάκος, επίσης από τον Αθηναϊκό Ναυτικό Όμιλο, με 15 βαθμούς. Την πέμπτη θέση συμπληρώνει η Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας, με 20 βαθμούς, ολοκληρώνοντας την πρώτη πεντάδα των νεαρών ιστιοπλόων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta