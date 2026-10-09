Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι στο Top 20 όλων των εποχών, θα πάω στο Top 10»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε την πεποίθησή του ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους είκοσι παίκτες όλων των εποχών στην ιστορία του NBA, δηλώνοντας παράλληλα την αποφασιστικότητά του να φτάσει ακόμη ψηλότερα, στο Top 10. Ο Έλληνας σούπερ σταρ, πλέον μέλος των Μαϊάμι Χιτ, μοιράστηκε τις σκέψεις του με παιδιά κατά τη διάρκεια ενός καμπ, τονίζοντας τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της συνεχούς βελτίωσης.

Η δήλωση για την κορυφή

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στους νεαρούς αθλητές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην πορεία του και στις προσωπικές του επιδιώξεις. «Δεν ήμουν κορυφαίο pick. Δεν ήμουν rookie της σεζόν. Δεν ήμουν όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Greek Freak, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία του δεν ξεκίνησε με τις πιο λαμπρές προοπτικές. Ωστόσο, η αυτοπεποίθησή του παραμένει ακλόνητη.

Στη συνέχεια, ο διεθνής φόργουορντ πρόσθεσε με έμφαση: «Αλλά θα σας πω ένα πράγμα, είμαι στο TOP 20 όλων των εποχών. Θα πάω στο TOP 10». Αυτή η δήλωση δείχνει τη φιλοδοξία του να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος, επιβεβαιώνοντας την ξεκάθαρη θέση του για το πού ανήκει ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του ΝΒΑ.

Οι στόχοι του Greek Freak

Πέρα από την προσωπική του κατάταξη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αποφασισμένος να διευρύνει την τροπαιοθήκη του. Οι στόχοι του περιλαμβάνουν τόσο ατομικές διακρίσεις όσο και συλλογικές επιτυχίες. Έχοντας ήδη κατακτήσει ένα πρωτάθλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Greek Freak επιδιώκει τώρα να προσθέσει ένα ακόμη δαχτυλίδι στη συλλογή του, αυτή τη φορά με την ομάδα του Μαϊάμι.

Η δέσμευσή του για την κατάκτηση πρωταθλημάτων με τους Μαϊάμι Χιτ αποτελεί βασικό κίνητρο, καθώς επιθυμεί να συνεχίσει να μεγαλώνει την κληρονομιά του στο NBA. Η αποφασιστικότητα αυτή αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή του στην κορυφή και την επιθυμία του να συνδυάσει την προσωπική του αναγνώριση με την επιτυχία της ομάδας του.

Η εμφάνιση στην preseason

Λίγες ώρες πριν από τις δηλώσεις του στο καμπ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση της preseason. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν των Πέλικανς με σκορ 128-118. Παρόλο που δεν χρησιμοποιήθηκε εκτενώς, κάτι που συχνά συμβαίνει σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις προετοιμασίας, ο Έλληνας σταρ έδειξε πως είναι έτοιμος για τα επίσημα ματς της σεζόν.

Ο Αντετοκούνμπο έμεινε στο παρκέ για 18 λεπτά, χρόνος στον οποίο πρόλαβε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Η παρουσία του στο γήπεδο, έστω και για περιορισμένο διάστημα, ήταν αρκετή για να αφήσει το στίγμα του στην αναμέτρηση, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ετοιμότητα ενόψει της έναρξης της κανονικής περιόδου.

Στο παρκέ με τους Χιτ

Στην αναμέτρηση εναντίον των Πέλικανς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής. Συγκεκριμένα, σημείωσε 18 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Επίσης, είχε 2 λάθη και ένα κλέψιμο, συμβάλλοντας ενεργά στο παιχνίδι της ομάδας του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Από πλευράς ευστοχίας, ο Greek Freak είχε 8/13 δίποντα, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι. Στις ελεύθερες βολές, είχε 2/5. Επιπλέον, ξεχώρισε για ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι, μία φάση που αναδείχθηκε ως ένα από τα highlights της αναμέτρησης και επιβεβαίωσε την αθλητικότητα και τη δύναμή του.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta