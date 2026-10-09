Ο Χρήστος Καρυπίδης μίλησε για μεταγραφές και τον Κόντη: «Στον ΟΦΗ είμαστε μία οικογένεια»

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του ΟΦΗ, Χρήστος Καρυπίδης, παραχώρησε συνέντευξη στο «Creta Channel», αναλύοντας την παρουσία του στην κρητική ομάδα και το εξαιρετικό ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Ο κ. Καρυπίδης αναφέρθηκε στον πρόεδρο του συλλόγου, Μιχάλη Μπούση, καθώς και στον προπονητή, Χρήστο Κόντη, τονίζοντας το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στον ΟΦΗ.

Η προσέγγιση στον ΟΦΗ και το οικογενειακό κλίμα

Ο Χρήστος Καρυπίδης περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η συνεργασία του με τον ΟΦΗ. Όπως ανέφερε, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι ειδήσεις για την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Ηλία Πουρσανίδη. Ο κ. Πουρσανίδης του εξήγησε το πλάνο και τη φιλοσοφία της ομάδας, με την προσέγγισή του να χαρακτηρίζεται ως «καταπληκτική».

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του ΟΦΗ δήλωσε ότι πάντοτε, ακόμα και ως αντίπαλος, ο ΟΦΗ του έβγαζε κάτι καλό, λόγω της αύρας του κόσμου και της δυναμικής του. Ως «κερασάκι στην τούρτα» χαρακτήρισε την παρουσία του Χρήστου Κόντη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του περιβάλλοντος συνεργασίας. Ο κ. Καρυπίδης τόνισε πως συνεργάζεται με εξαιρετικούς ανθρώπους και ότι ο ΟΦΗ αποτελεί μία οικογένεια, ξεκινώντας από τον πρόεδρο, Μιχάλη Μπούση, ο οποίος του δίνει χώρο να δουλέψει, μέχρι και τα παιδιά που εργάζονται στα γραφεία, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν σαν να ήταν στο σπίτι του.

Η πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια

Σχετικά με την εικόνα που είχε για τον ΟΦΗ τα προηγούμενα χρόνια, ο Χρήστος Καρυπίδης σημείωσε ότι η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα προβλήματά της και έκανε βήματα προόδου με την έλευση του Μιχάλη Μπούση. Ανέφερε ότι μέχρι τον Οκτώβριο η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση, αλλά από εκεί και μετά, με την έλευση του Χρήστου Κόντη, ο ΟΦΗ άρχισε να δείχνει μια προσπάθεια να βγει από τις δυσκολίες.

Ο κ. Καρυπίδης παρατήρησε ότι είχε γίνει μια δουλειά και έβλεπε μια ομάδα με χώρο να εξελιχθεί. Η εμπειρία του από την Ευρώπη, λόγω της προηγούμενης θητείας του στον ΠΑΟΚ, έπαιξε επίσης ρόλο στην απόφασή του να έρθει στον ΟΦΗ, καθώς θεώρησε ότι ήταν μια καλή στιγμή για αυτή τη μετακίνηση.

Στόχοι και διαχείριση σε τρεις διοργανώσεις

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του ΟΦΗ αναφέρθηκε στη διαχείριση της ομάδας ενόψει των τριών διοργανώσεων. Επισήμανε ότι το επίπεδο του Europa League είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί πολύ καλή διαχείριση. Για αυτόν τον λόγο, η ομάδα προσπάθησε να χτίσει ένα ρόστερ που να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Ο βασικός στόχος του ΟΦΗ είναι το πρωτάθλημα, όπου επιδιώκεται μια πολύ καλή πορεία. Παράλληλα, το Κύπελλο αποτελεί επίσης βασικό στόχο, με την ομάδα να επιθυμεί να φτάσει εκεί που είχε φτάσει και τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρώπη, όπως είπε, προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο για την ομάδα.

Η ταυτότητα του ΟΦΗ στο γήπεδο

Ο Χρήστος Καρυπίδης υπογράμμισε ότι ο ΟΦΗ δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο και ξέρει τι κάνει. Ένα βασικό στοιχείο που ανέφερε είναι ότι ακόμα και στην κακή της μέρα, η ομάδα αναγνωρίζεται για την ταυτότητά της. Έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα, ανεξαρτήτως αντιπάλου, και παίζει το δικό της στυλ.

Ερωτηθείς γιατί ένας ουδέτερος φίλαθλος θα ήθελε να δει τον ΟΦΗ, ο κ. Καρυπίδης απάντησε ότι το γεγονός πως η ομάδα έχει Έλληνες στο ρόστερ προκαλεί ενδιαφέρον. Πρόσθεσε ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει, παλεύει σε κάθε παιχνίδι και για να την κερδίσει κάποιος, θα πρέπει να «υποφέρει».

Με πληροφορίες από: Gazzetta