Οδηγίες μετακίνησης για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη SUNEL Arena

Απόψε, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στις 21:15 στη SUNEL Arena. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν φέτος στην έδρα τους, καθώς όλα τα προηγούμενα παιχνίδια τους, τόσο σε ελληνικές διοργανώσεις όσο και στην Euroleague, ήταν εκτός έδρας. Για τους φίλους της ομάδας που θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους από τον Πειραιά, υπάρχουν συγκεκριμένες και αναλυτικές επιλογές μετακίνησης για να φτάσουν στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν από κοντά το σημαντικό αυτό παιχνίδι.

Μετακίνηση με τον προαστιακό

Μία από τις βασικές και πιο άμεσες επιλογές για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που ξεκινούν από την περιοχή του Πειραιά είναι η χρήση του Προαστιακού σιδηροδρόμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιβιβαστούν στη γραμμή που συνδέει τον Πειραιά με την Αθήνα και το Κιάτο, με τον προορισμό τους να είναι ο σταθμός των Άνω Λιοσίων. Η διάρκεια αυτής της σιδηροδρομικής διαδρομής υπολογίζεται σε περίπου 40 λεπτά, προσφέροντας μια σχετικά γρήγορη πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου.

Από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων, απαιτείται μία επιπλέον μετακίνηση για να φτάσουν οι φίλαθλοι απευθείας στη SUNEL Arena. Αυτή η συμπληρωματική διαδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη χρήση τοπικού λεωφορείου είτε με ταξί, με τον εκτιμώμενο χρόνο να είναι μόλις 5 λεπτά μέχρι την είσοδο του γηπέδου. Για όσους προτιμούν να περπατήσουν, η απόσταση μέχρι το γήπεδο είναι περίπου 35 λεπτά. Συγκεκριμένα, από τη στάση που βρίσκεται κοντά στον σταθμό του Προαστιακού, επί της οδού Φυλής, οι φίλαθλοι μπορούν να επιβιβαστούν σε τοπικά λεωφορεία όπως το Β12, το 712 ή το 723, με κατεύθυνση προς τα Άνω Λιόσια. Οι προτεινόμενες στάσεις αποβίβασης για την πιο κοντινή πρόσβαση στο γήπεδο είναι η Αγίου Νεκταρίου ή η Παιδική Χαρά.

Με τον ηλεκτρικό σε συνδυασμό με λεωφορείο

Μία δεύτερη αξιόπιστη επιλογή για τη μετακίνηση των φιλάθλων από τον Πειραιά προς τη SUNEL Arena περιλαμβάνει τον συνδυασμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, γνωστού και ως Γραμμή 1 του Μετρό, με το λεωφορείο. Οι φίλαθλοι θα πρέπει αρχικά να πάρουν τη Γραμμή 1 από τον Πειραιά, με κατεύθυνση προς την Κηφισιά, και να αποβιβαστούν στον κεντρικό σταθμό της Αττικής.

Από τον σταθμό της Αττικής, η μετακίνηση συνεχίζεται με τη χρήση λεωφορείου. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή Β12. Αφού επιβιβαστούν στο λεωφορείο, θα πρέπει να αποβιβαστούν στη στάση που ονομάζεται «23η Φυλής». Από αυτό το σημείο, θα χρειαστεί να περπατήσουν για περίπου 15 λεπτά μέχρι να φτάσουν στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Εφές, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Με ιδιωτικό όχημα ή ταξί

Για όσους φιλάθλους επιλέξουν την ευκολία και την ευελιξία της μετακίνησης με το δικό τους ιδιωτικό όχημα, είτε αυτό είναι αυτοκίνητο είτε μοτοσικλέτα, ή ακόμα και με ταξί, η πρόσβαση στη SUNEL Arena είναι εφικτή μέσω της Εθνικής Οδού. Αυτή η διαδρομή προσφέρει μια απευθείας και συχνά ταχύτερη σύνδεση προς τον προορισμό, ανάλογα φυσικά με την κίνηση στους δρόμους.

Εναλλακτικά, η μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της Αττικής Οδού, μιας επιλογής που συχνά προτιμάται για την ταχύτητά της. Σε αυτή την περίπτωση, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις πινακίδες και να βγουν στην έξοδο 5. Από το συγκεκριμένο σημείο της εξόδου, η απόσταση μέχρι το γήπεδο υπολογίζεται σε περίπου 1,8 χιλιόμετρα, με τον χρόνο οδήγησης να εκτιμάται σε μόλις 4 λεπτά, καθιστώντας την μια ιδιαίτερα γρήγορη επιλογή για την πρόσβαση στη SUNEL Arena και την έγκαιρη άφιξη στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta