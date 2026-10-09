Μαρέσκα: «Δεν έχω καμία αμφιβολία για τη Μάντσεστερ Σίτι, θα τα πούμε ξανά όταν κερδίσουμε την έφεση»

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς κρίθηκε ένοχη για συνολικά 114 οικονομικές παραβάσεις στην Premier League. Εν μέσω αυτής της κατάστασης, ο προπονητής της ομάδας, Έντσο Μαρέσκα, κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την υπόθεση, για την οποία οι «πολίτες» έχουν ασκήσει έφεση. Ο Ιταλός τεχνικός εμφανίστηκε απόλυτα σίγουρος για την έκβαση της υπόθεσης, εκφράζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στον σύλλογο.

Η υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά το πόρισμα ενοχής της Premier League, το οποίο αφορά 114 περιπτώσεις οικονομικών παραβάσεων. Η κατάσταση αυτή έχει φέρει τον σύλλογο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς η ενδεχόμενη τιμωρία που αναμένεται να επιβληθεί θεωρείται ότι θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή.

Οι «πολίτες» έχουν ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, προσπαθώντας να ανατρέψουν το πόρισμα που τους κρίνει ένοχους για τις πολυάριθμες παραβάσεις. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης παρακολουθείται με ενδιαφέρον από τον αθλητικό κόσμο, καθώς μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον αγγλικό σύλλογο.

Οι δηλώσεις του Έντσο Μαρέσκα

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων σχετικά με τις αποδιδόμενες παραβάσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Ιταλός τεχνικός, άλλοτε μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, κλήθηκε να απαντήσει για την κρίσιμη αυτή υπόθεση, λίγο πριν την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Λίβερπουλ.

Στις δηλώσεις του, ο Μαρέσκα τόνισε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον σύλλογο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο λόγος που ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο είναι ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, 100%, στον ιδιοκτήτη, στον αθλητικό διευθυντή, στον διευθύνοντα σύμβουλο σε ολόκληρο τον οργανισμό. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Η βεβαιότητα για την έκβαση της έφεσης

Ο Έντσο Μαρέσκα εξέπληξε με τη βεβαιότητά του ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα δικαιωθεί για την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων. Όπως δήλωσε, έχει μιλήσει με τον σύλλογο και όλοι εντός του οργανισμού έχουν την ίδια εμπιστοσύνη στην θετική έκβαση της έφεσης.

Ο Ιταλός προπονητής ξεκαθάρισε, επίσης, ποια θεωρεί ως την κατάλληλη στιγμή για να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. «Η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε γι’ αυτό είναι όταν κερδίσουμε αυτή την έφεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του για τη δικαίωση της ομάδας.

Η αφοσίωση στον σύλλογο και το μέλλον

Σε ερώτηση σχετικά με το αν θα παραμείνει στο Έτιχαντ σε περίπτωση υποβιβασμού, ο Έντσο Μαρέσκα απάντησε με σαφήνεια. Ο ίδιος δήλωσε πως «δεν υπάρχει άλλος σύλλογος στον κόσμο στον οποίο θα ήθελα να βρίσκομαι», εκφράζοντας την πλήρη αφοσίωσή του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο προπονητής πρόσθεσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος και περήφανος που είμαι εδώ», μια θέση που, όπως υποστήριξε, την εκφράζει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ισχυρή του δέσμευση προς τον σύλλογο, ανεξάρτητα από τις τρέχουσες νομικές προκλήσεις.

Ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης

Οι δηλώσεις του Έντσο Μαρέσκα πραγματοποιήθηκαν ενόψει μιας ιδιαίτερα σημαντικής αναμέτρησης για τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, ένα παιχνίδι που θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Παρά το βάρος της υπόθεσης των οικονομικών παραβάσεων, ο προπονητής προσπάθησε να μεταδώσει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας, τόσο στους φιλάθλους όσο και στους παίκτες του, ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta