Το «BACK2ΜΠΑΚ» επιστρέφει με πλήρες ρεπορτάζ για το ντέρμπι «αιωνίων» και την επανέναρξη του πρωταθλήματος

Η καθημερινή, μεσημεριανή συνήθεια «BACK2ΜΠΑΚ» επέστρεψε στις ζωντανές εκπομπές της, προσφέροντας στους τηλεθεατές και ακροατές όλο το ρεπορτάζ για την επικαιρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η εκπομπή εστιάζει στην ολοκλήρωση του «παραθύρου» των εθνικών ομάδων και την επερχόμενη επιστροφή των συλλόγων στην αγωνιστική δράση. Το κοινό μπορεί να συντονιστεί στο YouTube του Athletiko και στο ACTION24 για να παρακολουθήσει την εκπομπή.

Η επανέναρξη της Stoiximan Super League

Μετά την περίοδο των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στα εγχώρια πρωταθλήματα. Η ομάδα του Athletiko, μέσω της εκπομπής «BACK2ΜΠΑΚ», μπαίνει σε ρυθμούς Stoiximan Super League, καθώς η επανέναρξη του πρωταθλήματος πλησιάζει. Οι ρεπόρτερ της εκπομπής είναι έτοιμοι να καλύψουν όλες τις εξελίξεις και να μεταφέρουν τα τελευταία νέα από τις ομάδες.

Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση των ομάδων είναι το κύριο θέμα συζήτησης και ανάλυσης, με την εκπομπή να παρέχει πλήρη ενημέρωση για την προετοιμασία των συλλόγων ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει λεπτομερή ρεπορτάζ και σχόλια για όλα τα σημαντικά γεγονότα που σηματοδοτούν την επιστροφή στην κανονικότητα του πρωταθλήματος.

Το ντέρμπι «αιωνίων» στο επίκεντρο

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που θα απασχολήσουν την εκπομπή είναι το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων». Αυτή η αναμέτρηση ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Stoiximan Super League και έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:00. Το «BACK2ΜΠΑΚ» θα προσφέρει εκτενή ανάλυση για το ντέρμπι, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του αγώνα.

Οι δημοσιογράφοι της εκπομπής θα παρουσιάσουν τα τελευταία νέα γύρω από τις δύο ομάδες, τις προπονήσεις, τις πιθανές ενδεκάδες και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η ανάλυση του ντέρμπι αποτελεί βασικό μέρος της θεματολογίας, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των φιλάθλων για ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της σεζόν.

Η δημοσιογραφική ομάδα του «BACK2ΜΠΑΚ»

Στο τιμόνι της εκπομπής «BACK2ΜΠΑΚ» βρίσκεται ο Βασίλης Μπακόπουλος, ο οποίος συντονίζει τη συζήτηση και παρουσιάζει τα θέματα. Μαζί του, μια δυνατή δημοσιογραφική ομάδα συμβάλλει στην κάλυψη και την ανάλυση των αθλητικών γεγονότων. Την ομάδα αυτή απαρτίζουν οι Βασίλης Μοιρώτσος, Τάσος Καπετανάκος, Κώστας Γουλής, Διονύσης Βερβελέ, Θοδωρής Χαστά και Αλέξης Σαββόπουλος.

Όλοι μαζί, με την υποστήριξη ολόκληρης της δημοσιογραφικής ομάδας του Athletiko, εργάζονται για να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο και έγκυρο ρεπορτάζ. Η συνεισφορά του κάθε μέλους είναι σημαντική για την κάλυψη των διαφόρων πτυχών της αθλητικής επικαιρότητας και την παροχή ποιοτικής ενημέρωσης στους τηλεθεατές.

Κάλυψη και άλλων ομάδων της Super League

Πέρα από το ντέρμπι «αιωνίων», η εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» θα καλύψει και τα τελευταία νέα από άλλες σημαντικές ομάδες της Stoiximan Super League. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και οι πληροφορίες που αφορούν την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Αυτή η ευρεία κάλυψη εξασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι θα ενημερωθούν για όλα τα σημαντικά γεγονότα που διαδραματίζονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η εκπομπή στοχεύει να προσφέρει μια σφαιρική εικόνα της αγωνιστικής δράσης, με ρεπορτάζ από τις προπονήσεις, δηλώσεις παικτών και προπονητών, καθώς και αναλύσεις για την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα. Το «BACK2ΜΠΑΚ» παραμένει η αγαπημένη συνήθεια για όσους επιθυμούν να είναι πλήρως ενημερωμένοι για το ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko