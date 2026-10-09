Ο Φερνάντεθ έσπασε τα χρονόμετρα με ρεκόρ πίστας στο MotoGP Ινδονησίας

Ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing κατέκτησε την πρώτη θέση στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP την Παρασκευή, στην πίστα της Μανταλίκα. Ο Ισπανός αναβάτης σημείωσε νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας, αφήνοντας πίσω του τους ανταγωνιστές του. Η πρώτη ημέρα δράσης στο Grand Prix Ινδονησίας, τον 17ο αγώνα του MotoGP για το 2026, είχε ως πρωταγωνιστές αναβάτες που χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες Aprilia.

Ρεκόρ πίστας και κορυφαίες επιδόσεις

Ο Ραούλ Φερνάντεθ αναδείχθηκε ο ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στο Grand Prix Ινδονησίας. Ο Ισπανός, οδηγώντας για την ομάδα Trackhouse, κατέγραψε χρόνο 1:28,725. Αυτή η επίδοση του εξασφάλισε την 1η θέση και ταυτόχρονα αποτελεί το νέο απόλυτο ρεκόρ στην απαιτητική πίστα της Μανταλίκα.

Δεύτερος στην κατάταξη βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος αγωνίζεται με την εργοστασιακή Aprilia. Ο Μπετζέκι ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Φερνάντεθ. Οι δύο αυτοί αναβάτες ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να σημειώσουν χρόνο κάτω από το 1:29, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική τους απόδοση.

Η εξέλιξη των δοκιμών της Παρασκευής

Οι χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής έδωσαν στους αναβάτες μία ώρα στη διάθεσή τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας, οι ομάδες και οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να πραγματοποιήσουν περάσματα με αρκετό καύσιμο, προετοιμαζόμενοι για τον αγώνα.

Η έναρξη της διαδικασίας καθυστέρησε λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στην πίστα. Το πρόβλημα αυτό είχε δημιουργηθεί νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των δοκιμών της κατηγορίας Moto2. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών του MotoGP, σημειώθηκαν αρκετές πτώσεις από διάφορους αναβάτες, γεγονός που επηρέασε τις τελικές τους προσπάθειες στην ιδιαίτερα δύσκολη πίστα της Μανταλίκα.

Οι υπόλοιποι αναβάτες στην πρώτη δεκάδα

Την τρίτη θέση στην κατάταξη των δοκιμών κατέλαβε ο Χόρχε Μαρτίν. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας χρειάστηκε λίγο χρόνο για να βρει τον ρυθμό του, ωστόσο κατάφερε να κάνει έναν πολύ καλό χρόνο προς το τέλος της ημέρας. Αμέσως μετά, στην 4η θέση, βρέθηκε ο Πέδρο Ακόστα.

Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati κατέλαβε την 5η θέση, όντας 0,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο Φερνάντεθ την Παρασκευή. Τον ακολούθησαν οι δύο Φάμπιο: ο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46, ο οποίος ήταν μπροστά από τον Κουαρταραρό της Yamaha. Ο Κουαρταραρό είχε μάλιστα μια άσχημη πτώση στα μισά της διαδικασίας. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν τρεις αναβάτες της Ducati: ο Άλεξ Μάρκεθ, ο Φράνκο Μορμπιντέλι και ο Πέκο Μπανάια.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος)

Η δράση του Grand Prix Ινδονησίας συνεχίζεται το Σάββατο με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Η δεύτερη περίοδος των ελεύθερων δοκιμών είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 05:10 ώρα Ελλάδος. Αμέσως μετά, στις 05:50 ώρα Ελλάδος, θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης.

Το αποκορύφωμα του Σαββάτου θα είναι η εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ, που έχει οριστεί για τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι του MotoGP αναμένεται να παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην πίστα της Μανταλίκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta