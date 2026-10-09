Ο Όλιβερ Γκλάσνερ για τη Μάντσεστερ Σίτι: «Οι φίλαθλοι δεν εμπιστεύονται την Premier League»

Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Όλιβερ Γκλάσνερ, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι, εκφράζοντας σοβαρούς προβληματισμούς. Ο 52χρονος τεχνικός τόνισε πως η καθυστέρηση στην έκδοση οριστικής απόφασης προκαλεί σημαντική ζημιά στην Premier League. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού προς το πρωτάθλημα.

Οι προβληματισμοί για τις παραβάσεις

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ εξέφρασε τους προβληματισμούς του αναφορικά με τις 114 οικονομικές παραβάσεις που αποδίδονται στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι παραβάσεις αυτές φέρεται να έχουν λάβει χώρα σε μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, συγκεκριμένα από το έτος 2009 έως και το 2018. Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε σαφή θέση για τις εξελίξεις που αφορούν την εν λόγω υπόθεση, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Ο Γερμανός τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία της διαφάνειας και της τήρησης των κανονισμών στο κορυφαίο αγγλικό πρωτάθλημα. Η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να είναι ένοχη για τις συγκεκριμένες παραβάσεις, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει ευρύτερες συζητήσεις και αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Γκλάσνερ εστίασε στις συνέπειες που έχουν τέτοιου είδους υποθέσεις στην αντίληψη των φιλάθλων.

Η απώλεια εμπιστοσύνης στην Premier League

Σύμφωνα με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη προκαλέσει σημαντική ζημιά στην Premier League. Η ζημιά αυτή δεν περιορίζεται μόνο εντός των συνόρων της Αγγλίας, αλλά επεκτείνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρώπη. Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ τόνισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο για ένα πρωτάθλημα είναι η αξιοπιστία του.

Ο 52χρονος τεχνικός υποστήριξε ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού προς την Premier League αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Όσο οι φίλαθλοι παύουν να εμπιστεύονται την ακεραιότητα του πρωταθλήματος, τόσο θα μειώνεται και το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθησή του. Αυτή η κατάσταση, όπως επισήμανε, επιδεινώνεται όσο καθυστερεί η οριστική επίλυση της υπόθεσης.

Κάλεσμα για άμεση απόφαση

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ εξέφρασε την ελπίδα του για μια σύντομη και οριστική απόφαση σχετικά με την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ας περιμένουμε την τελική απόφαση, όμως εύχομαι πραγματικά να υπάρξει σύντομα». Η καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης, σύμφωνα με τον προπονητή, δημιουργεί προβλήματα και δεν ωφελεί κανέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς ή τους φιλάθλους.

Η άμεση επίλυση της υπόθεσης θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της τάξης και της εμπιστοσύνης στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο Γκλάσνερ υπογράμμισε ότι όσο η κατάσταση παραμένει αδιευκρίνιστη, τόσο η εικόνα του πρωταθλήματος θα συνεχίζει να πλήττεται. Η ανάγκη για διαφάνεια και γρήγορη δικαιοσύνη είναι, κατά την άποψή του, επιτακτική.

Η δήλωση του 52χρονου τεχνικού

Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Όλιβερ Γκλάσνερ, επανέλαβε τη σημασία της ακεραιότητας του πρωταθλήματος. «Το σημαντικότερο είναι η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που οι φίλαθλοι δεν θα το εμπιστεύονται, δεν θα το παρακολουθούν πλέον», δήλωσε συγκεκριμένα, τονίζοντας τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της παρούσας κατάστασης.

Η τοποθέτηση του 52χρονου τεχνικού έρχεται να προστεθεί στις φωνές που ζητούν την ταχεία διευθέτηση των εκκρεμοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η φήμη της Premier League. Η ανησυχία του εστιάζει στην πιθανότητα οι φίλαθλοι να απομακρυνθούν από το άθλημα, εάν αισθάνονται ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται ισότιμα για όλους τους συλλόγους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta