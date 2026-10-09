Η Red Bull επέστρεψε ως σημείο αναφοράς στην Formula 1

Η Red Bull Racing έχει επανέλθει δυναμικά στην κορυφή της Formula 1, αποτελώντας ξανά σημείο αναφοράς για τον ανταγωνισμό μετά την ολοκλήρωση των δύο τελευταίων αγώνων. Η αυστριακή ομάδα βρίσκεται πλέον στην ίδια συζήτηση με τη Mercedes για την πρωτοπορία, σύμφωνα με δηλώσεις του Όσκαρ Πιάστρι. Ο οδηγός της McLaren υποστήριξε ότι οι πρόσφατες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο RB22 έχουν μεταμορφώσει την εικόνα της ομάδας, σε μια περίοδο που η δική του ομάδα, η McLaren, δείχνει να έχει απωλέσει μέρος της αρχικής της δυναμικής.

Η κυριαρχία της Red Bull μετά τις αναβαθμίσεις

Η Red Bull Racing έχει γίνει και πάλι φόβητρο του ανταγωνισμού στη Formula 1, έπειτα από τους τελευταίους δύο αγώνες. Η ομάδα έχει μπει πλέον στην ίδια συζήτηση με τη Mercedes για την κορυφή του πρωταθλήματος, όπως σχολίασε ο Όσκαρ Πιάστρι στο περιθώριο του Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Πιάστρι τόνισε ότι οι πρόσφατες αναβαθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην RB22 έχουν αλλάξει αισθητά την εικόνα της αυστριακής ομάδας.

Αυτή η βελτίωση έρχεται σε μια φάση όπου άλλες ομάδες, όπως η McLaren, έχουν χάσει μέρος της δυναμικής που είχαν επιδείξει νωρίτερα στη σεζόν. Η Red Bull, με τις κινήσεις της, έχει επανατοποθετηθεί ως ο βασικός διεκδικητής της κορυφής, θέτοντας νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό.

Το σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο Αζερμπαϊτζάν

Στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, οι «ταύροι» παρουσίασαν ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο μονοθέσιό τους. Οι αλλαγές περιλάμβαναν τροποποιήσεις στα sidepods, το πάτωμα, τους καθρέφτες, το halo και τον διαχύτη. Αυτές οι βελτιώσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση της ομάδας.

Η βελτίωση ήταν εμφανής, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν πίεσε έντονα τον Τζορτζ Ράσελ για τη νίκη στον αγώνα του Μπακού, παρόλο που είχε εκκινήσει από την 8η θέση. Στη συνέχεια, ο Φερστάπεν κυριάρχησε πλήρως στον αγώνα της Μαλαισίας, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των νέων εξαρτημάτων.

Η ανάλυση του Πιάστρι για την απόδοση της Red Bull

Μιλώντας για την πρόοδο της αυστριακής ομάδας, ο Όσκαρ Πιάστρι εξέφρασε την άποψη ότι το πραγματικό άλμα στην απόδοση ίσως δεν φάνηκε τόσο έντονα στο Μπακού. Αυτό οφειλόταν, κατά τον ίδιο, στις συνθήκες του αγώνα και σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Μαξ Φερστάπεν με τον κινητήρα του.

Ο Πιάστρι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ό,τι πακέτο κι αν έβαλε η Red Bull στο μονοθέσιο στο Μπακού, ήταν ξεκάθαρα κάτι μεγάλο, γιατί η απόδοσή της εκεί πέρασε λίγο κάτω από το ραντάρ λόγω της θέσης από την οποία ξεκίνησε και του προβλήματος του Μαξ με τον κινητήρα. Αν είχε ξεκινήσει μπροστά στο Μπακού, προφανώς θα είχε ασκήσει μεγάλη πίεση στον Τζορτζ όχι μόνο στο τέλος, αλλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και στη Μαλαισία ήταν ξεκάθαρα ο ταχύτερος συνδυασμός μονοθεσίου και οδηγού».

Ο ίδιος πιστεύει ότι αυτή η εικόνα έχει αλλάξει και την κορυφή της αγωνιστικής ιεραρχίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Σίγουρα πιστεύω ότι οι υπόλοιποι γύρω μας κάνουν πρόοδο. Εμείς και η Ferrari φαίνεται να εναλλασσόμαστε λίγο, αλλά η Mercedes ήταν πάντα το σημείο αναφοράς και νομίζω ότι η Red Bull έχει πλέον μπει δίπλα της τις τελευταίες δύο εβδομάδες».

Οι προκλήσεις για τη McLaren μετά τις αναβαθμίσεις

Παράλληλα με τη Red Bull, και η McLaren είχε παρουσιάσει ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο Αζερμπαϊτζάν. Αυτό περιλάμβανε αλλαγές στα sidepods, το κάλυμμα του κινητήρα, το πάτωμα, τον διαχύτη, την πίσω ανάρτηση και την πίσω πτέρυγα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα για την βρετανική ομάδα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, είχε επισημάνει ότι το πακέτο λειτούργησε όπως αναμενόταν από τεχνικής πλευράς. Ωστόσο, δεν απέφερε το σχετικό κέρδος που επιθυμούσε η ομάδα έναντι των αντιπάλων της. Στον αγώνα του Μπακού, ο Πιάστρι θα μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο, αν δεν είχε κάνει ένα λάθος προς το τέλος του αγώνα. Στη συνέχεια, στη Σεπάνγκ, και τα δύο μονοθέσια της McLaren έμειναν εκτός της πρώτης πεντάδας, τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον κυρίως αγώνα.

Οι δηλώσεις του Λάντο Νόρις για την πορεία της ομάδας

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, παραδέχθηκε ότι η ομάδα της McLaren έχει αρκετή δουλειά μπροστά της. Στόχος είναι να επιστρέψει στο επίπεδο απόδοσης που είχε δείξει σε προηγούμενους αγώνες, όπως στην Ουγγαρία, την Ολλανδία και τη Μαδρίτη.

Ο Νόρις δήλωσε: «Υπήρχαν αρκετά πράγματα που μάθαμε, τόσο από τη δική μου πλευρά όσο και ως ομάδα. Υπήρχαν προφανή πράγματα, όπως η ταχύτητα στις ευθείες και τα προβλήματα που είχα με το μονοθέσιο, αλλά και πιο τεχνικά ζητήματα για το πώς μπορούμε να ξεκλειδώσουμε περισσό».

Με πληροφορίες από: Gazzetta