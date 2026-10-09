Ήττα για τους Σίξερς στο ανεπίσημο ντεμπούτο του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Σίξερς, σε μία αναμέτρηση προετοιμασίας στην οποία η ομάδα της Φιλαδέλφειας γνώρισε την ήττα με σκορ 114-108 από τους Νετς. Η εμφάνιση του «King James» σηματοδότησε την έναρξη της παρουσίας του με τη νέα του ομάδα, εν μέσω υψηλών προσδοκιών για την επερχόμενη σεζόν.

Οι Σίξερς, οι οποίοι έχουν θέσει ως στόχο την κατάκτηση του τίτλου, βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας για την έναρξη της regular season. Παρά τις φιλοδοξίες τους, το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα με τον ΛεΜπρόν στο παρκέ δεν ήταν το επιθυμητό, καθώς οι Νετς επικράτησαν στη Φιλαδέλφεια.

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, στον πρώτο του ανεπίσημο αγώνα με τη φανέλα των Σίξερς, αγωνίστηκε για 18 λεπτά στο παρκέ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο «King James» σημείωσε 10 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ, προσπαθώντας να βρει ρυθμό με τους νέους του συμπαίκτες.

Το ντεμπούτο του ΛεΜπρόν στη Φιλαδέλφεια αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σημεία της αναμέτρησης, καθώς οι φίλαθλοι περίμεναν να δουν τον σούπερ σταρ σε δράση με τα χρώματα των Σίξερς. Παρά την προσωπική του συνεισφορά, η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη.

Οι φιλοδοξίες των Σίξερς και η νέα πεντάδα

Οι Σίξερς προετοιμάζονται με ιδιαίτερες φιλοδοξίες για την έναρξη της regular season, με τους στόχους τους να φτάνουν μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για τον σκοπό αυτό, έχουν δημιουργήσει μία πεντάδα που θεωρείται ιδιαίτερα δυνατή, αποτελούμενη από τους Μάξεϊ, Έτζκομπ, Μπράουν, ΛεΜπρόν και Εμπίντ.

Η ομάδα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο όσον αφορά την εύρεση της χημείας μεταξύ των παικτών, καθώς η σεζόν είναι ακόμα στην αρχή της. Οι αναμετρήσεις της preseason αποτελούν ευκαιρία για τους προπονητές να δοκιμάσουν σχήματα και να προσαρμόσουν το παιχνίδι των αθλητών.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης και οι επιδόσεις των παικτών

Στην αναμέτρηση με τους Νετς, η Φιλαδέλφεια ηττήθηκε με τελικό σκορ 114-108. Εκτός από την εμφάνιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, και άλλοι παίκτες των Σίξερς είχαν χρόνο συμμετοχής και συνέβαλαν στην προσπάθεια της ομάδας.

Ο Τζοέλ Εμπίντ αγωνίστηκε για 24 λεπτά, σημειώνοντας 6 πόντους. Ο Μπράουν πρόσθεσε 18 πόντους, επίσης σε 24 λεπτά συμμετοχής. Ο Μάξεϊ μέτρησε 14 πόντους σε 23 λεπτά, ενώ ο Έτζκμομπ σημείωσε 11 πόντους αγωνιζόμενος για 19 λεπτά. Οι επιδόσεις αυτές δείχνουν τη διασπορά του σκοραρίσματος στην ομάδα.

Η πορεία των ομάδων στην preseason και οι Νετς

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, το ρεκόρ των Σίξερς στην preseason διαμορφώθηκε στο 1-1, δηλαδή μία νίκη και μία ήττα. Αντίθετα, οι Νετς διατηρούν ένα αήττητο σερί, με το ρεκόρ τους να ανέρχεται στο 2-0.

Από την πλευρά του Μπρούκλιν, ο Ραντλ ξεχώρισε με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ. Επίσης, οι Έλις και Τραορέ συνέβαλαν σημαντικά στην επίθεση της ομάδας τους, προσθέτοντας από 12 πόντους ο καθένας, οδηγώντας τους Νετς στη νίκη.

Το καθιερωμένο τελετουργικό του «King James»

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πραγματοποίησε και το καθιερωμένο του τελετουργικό πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, πέταξε ταλκ στον αέρα μπροστά στον πάγκο της γραμματείας, μία κίνηση που αποτελεί σήμα κατατεθέν του.

Αυτό το τελετουργικό είναι κάτι που ο «King James» συνήθιζε να κάνει και στις πρώην ομάδες του, αποτελώντας μέρος της προετοιμασίας του πριν από κάθε αγώνα. Η επανάληψη αυτής της συνήθειας δείχνει τη συνέχεια στην αγωνιστική του ρουτίνα, παρά την αλλαγή ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta