Ο Μανδάς στους τερματοφύλακες με τη μεγαλύτερη επίδραση στις ομάδες τους στην Ευρώπη

Ο Χρήστος Μανδάς έχει μπει με ιδιαίτερο δυναμισμό στη φετινή αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Λάτσιο. Η εντυπωσιακή του παρουσία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς που δημοσιεύει το «365scores», καθώς και στην ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία που έχει λάβει. Αυτή η απόδοση τον κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στην Ευρώπη, βάσει της επίδρασής τους στις ομάδες τους.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στη Serie A

Ο 25χρονος πορτιέρε έχει πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, μετά την επιστροφή του στη Λάτσιο. Μέχρι στιγμής, ο Μανδάς μετρά πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Serie A, όπου έχει δείξει την αξία του.

Σε αυτές τις εμφανίσεις, έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, έχει καταγράψει ισάριθμα clean sheets, δηλαδή τρεις αγώνες στους οποίους κράτησε ανέπαφη την εστία του, έχοντας έναν καθοριστικό ρόλο στο εντυπωσιακό ξεκίνημα της Λάτσιο στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η αξιολόγηση του «365scores»

Η σημαντική επίδραση του Χρήστου Μανδά στην ομάδα του επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς που δημοσιεύει η πλατφόρμα «365scores». Η συγκεκριμένη πηγή συνέταξε μία λίστα με τους τερματοφύλακες που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στα αποτελέσματα των ομάδων τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε αυτή τη βαθμολογία, ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας έχει επιτύχει ένα σκορ «51.40». Αυτή η επίδοση τον τοποθετεί σε μια ιδιαίτερα τιμητική θέση μεταξύ των κορυφαίων πορτιέρε της ηπείρου.

Στην κορυφαία εξάδα της Ευρώπης

Ο Χρήστος Μανδάς βρίσκεται στην 6η θέση της συγκεκριμένης λίστας, αναδεικνύοντας την αξία και την επίδρασή του στο παιχνίδι της ομάδας του. Πάνω από τον Μανδά, στην κατάταξη βρίσκονται οι Ζίον Σουζούκι της Άστον Βίλα, ο οποίος έχει βαθμολογία 63.54, ο Άντονι Λόπες της Ανζέ, ο Άλισον της Λίβερπουλ, ο Αλβάρο Βάγιες της Μπέτις και ο Νάουελ Νολ της Πέτεμπορν.

Παράλληλα, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταφέρει να ξεπεράσει στη συγκεκριμένη αξιολόγηση σημαντικά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών που βρίσκονται πίσω του είναι οι Ντόμινικ Γκριφ της Λιόν, Τζέιμς Τράφορντ της Λιντς, Μπαρτ Φέρμπρούγκεν της Μπράιτον και Φίλιπ Γιόργκενσεν της Στραμσβούργο.

Από τον πάγκο στην καθιέρωση

Η τωρινή του πορεία έρχεται σε αντίθεση με μία προηγούμενη κατάσταση που είχε δημιουργήσει «πονοκέφαλο» στον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχετικά με την επιλογή του βασικού τερματοφύλακα. Τότε, ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε πάρει τη φανέλα του βασικού, αφήνοντας στον πάγκο τόσο τον Χρήστο Μανδά όσο και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Παρόλα αυτά, ο Μανδάς έχει πλέον καταφέρει να εντυπωσιάσει τους πάντες στην Ιταλία με τις εμφανίσεις του. Με την επιστροφή του στη Λάτσιο, ο 25χρονος πορτιέρε έχει δείξει την αξία του και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς τερματοφύλακες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το «365scores».

Με πληροφορίες από: Gazzetta