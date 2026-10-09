Η άμεση επιστροφή του Γκονζάλες ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες επέστρεψε άρον-άρον στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, δείχνοντας την πρόθεσή του να μην χάσει ούτε λεπτό από την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο ποδοσφαιριστής θέλει να μπει άμεσα σε ρυθμούς αγώνων και να έχει τουλάχιστον δύο προπονήσεις σε φουλ ένταση στα πόδια του, ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Εσπευσμένη επιστροφή από τις ΗΠΑ

Ο Αρμάντο Γκονζάλες επέστρεψε με συνοπτικές διαδικασίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχοντας το μυαλό του στραμμένο στο επερχόμενο ντέρμπι. Το γεγονός ότι αγωνίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου με την Εθνική ομάδα του Μεξικού και ήδη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού, υπογραμμίζει την αφοσίωσή του.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένεται να ενταχθεί σε φουλ ρυθμούς προπόνησης. Αυτή η άμεση επιστροφή και η διάθεση για εντατική δουλειά φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις του με τους «ερυθρόλευκους».

Στόχος η ενδεκάδα του ντέρμπι

Ο Γκονζάλες δεν επιθυμεί απλώς να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι της Κυριακής. Η πρόθεσή του είναι να διεκδικήσει ενεργά μία θέση στην αρχική ενδεκάδα και να αποδείξει στον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ότι μπορεί να αποτελέσει μία αξιόπιστη επιλογή, ακόμη και σε ένα παιχνίδι με τόσο υψηλές απαιτήσεις.

Παρόλα αυτά, η επιθυμία του ποδοσφαιριστή από μόνη της δεν αρκεί για να του εξασφαλίσει μία θέση στο αρχικό σχήμα. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον προπονητή, ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάστασή του, την ανταπόκρισή του στις προπονήσεις και το κατά πόσο είναι σε θέση να προσφέρει από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Η εικόνα του με την εθνική Μεξικού

Το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την Εθνική ομάδα του Μεξικού, δεν ήταν ιδανικό για τον ίδιο σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Ο Ράφα Μάρκες του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε τρία από τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια της ομάδας του, με τον Γκονζάλες να ξεκινά ως βασικός στις αναμετρήσεις απέναντι στην Κολομβία και τη Χιλή.

Ωστόσο, ο Μεξικανός επιθετικός δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, ενώ τα μεξικανικά ΜΜΕ στάθηκαν ιδιαίτερα στις ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε. Η κριτική αυτή δεν περιοριζόταν μόνο στον επιθετικό του Ολυμπιακού, καθώς η συνολική επιθετική λειτουργία της Εθνικής Μεξικού προβλημάτισε, με την ομάδα να πετυχαίνει μόλις δύο γκολ σε τέσσερα παιχνίδια και τους επιθετικούς της να μένουν άσφαιροι. Ο Γκονζάλες είχε τις στιγμές του, αλλά δεν τις μετέτρεψε σε γκολ, γεγονός που καταγράφηκε έντονα μετά την ήττα με 2-0 από τη Χιλή.

Διαφορετικά δεδομένα στον Ολυμπιακό

Στον Ολυμπιακό, ωστόσο, τα ζητούμενα είναι διαφορετικά. Ο 23χρονος φορ έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά του να προσφέρει στην ομάδα. Η επιστροφή του από τις διεθνείς υποχρεώσεις συνοδεύεται από μία έντονη επιθυμία να επανέλθει άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο των Πειραιωτών.

Το γεγονός ότι δεν σκόραρε με την Εθνική Μεξικού δεν αναιρεί ούτε τις δυνατότητές του ως ποδοσφαιριστή, ούτε την προσπάθεια που καταβάλλει για να κερδίσει έναν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα του Ολυμπιακού. Η διάθεσή του να παλέψει για μία θέση είναι δεδομένη και δεν περνά απαρατήρητη, ειδικά σε μία εβδομάδα που η ομάδα προετοιμάζεται για ένα τόσο σημαντικό ντέρμπι.

Οι τελικές αποφάσεις του προπονητή

Καθώς το κυριακάτικο ντέρμπι πλησιάζει, ο προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρίσκεται μπροστά στις τελικές του αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση της ενδεκάδας. Η εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που επιστρέφει από ένα υπερατλαντικό ταξίδι και δεν θέλει να χάσει ούτε μία προπόνηση, θεωρείται σημαντική για την ομάδα που επιθυμεί να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο δυνατή στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta