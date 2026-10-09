Ο Ολυμπιακός και το ενδιαφέρον για τον Λουίς Εντουάρντο της Γκρέμιο

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει εκδηλώσει εκ νέου ενδιαφέρον για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό της Γκρέμιο, Λουίς Εντουάρντο. Ο 18χρονος Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος κοστολογείται με ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους». Βραζιλιάνικες πηγές αναφέρουν λεπτομέρειες σχετικά με προηγούμενη προσφορά του Ολυμπιακού και τις τρέχουσες απαιτήσεις της βραζιλιάνικης ομάδας για τον παίκτη.

Το ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο δίκτυο LANCE, το οποίο επικαλείται επιβεβαιωμένες πηγές, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον Λουίς Εντουάρντο από ευρωπαϊκούς συλλόγους. Συγκεκριμένα, αναφέρεται το ενδιαφέρον τόσο του Ολυμπιακού όσο και της Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον νεαρό στόπερ. Ο παίκτης, ο οποίος προέρχεται από τις υποδομές της Γκρέμιο, έχει τραβήξει την προσοχή των ομάδων λόγω των εμφανίσεών του.

Ο Λουίς Εντουάρντο είναι ένας δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ηλικίας 18 ετών, με ύψος που αγγίζει το 1.90 μέτρα. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για επικείμενη πρόταση από την πλευρά του Ολυμπιακού κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Η πορεία του στην Γκρέμιο

Ο νεαρός Βραζιλιάνος αμυντικός έχει ήδη καταγράψει σημαντικές συμμετοχές τόσο στις ακαδημίες όσο και στην πρώτη ομάδα της Γκρέμιο. Με την ομάδα Κ20 της Γκρέμιο, ο Εντουάρντο έχει αγωνιστεί σε 8 αναμετρήσεις, κατά τις οποίες κατάφερε να σημειώσει 2 τέρματα, δείχνοντας και επιθετικές αρετές.

Παρά τη μικρή του ηλικία, ο Λουίς Εντουάρντο έχει ήδη ενσωματωθεί στην πρώτη ομάδα του βραζιλιάνικου συλλόγου, μετρώντας 7 συμμετοχές. Αυτή η εμπειρία σε επαγγελματικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τα σωματικά του προσόντα και την ηλικία του, τον καθιστούν έναν περιζήτητο στόχο στην αγορά των μεταγραφών.

Η προηγούμενη προσφορά του Ολυμπιακού και η στάση της Γκρέμιο

Σύμφωνα με τις βραζιλιάνικες πηγές, ο Ολυμπιακός είχε ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τον Λουίς Εντουάρντο κατά το προηγούμενο μεταγραφικό παράθυρο. Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταθέσει μία προσφορά ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του παίκτη.

Ωστόσο, η Γκρέμιο δεν είχε φανεί θετική απέναντι σε αυτό το ποσό, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να μην προχωρήσουν. Μάλιστα, τα Μέσα Ενημέρωσης της Βραζιλίας εξέφρασαν την απορία τους για την απόρριψη μιας τόσο σημαντικής οικονομικής πρότασης από την πλευρά της βραζιλιάνικης ομάδας.

Οι τρέχουσες οικονομικές απαιτήσεις

Η Γκρέμιο, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, φέρεται να αξιώνει ένα υψηλό ποσό για την παραχώρηση του νεαρού στόπερ. Συγκεκριμένα, η βραζιλιάνικη ομάδα ζητά πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Λουίς Εντουάρντο, με την τιμή που έχει οριστεί να ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι ο παίκτης κοστολογείται με ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορους ευρωπαϊκούς συλλόγους, το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει προσφερθεί από κανέναν σύλλογο στην παρούσα φάση. Αυτό καθιστά την υπόθεση της μεταγραφής του Εντουάρντο μία περίπλοκη διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους συλλόγους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta