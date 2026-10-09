Οι Χιτ επικράτησαν των Πέλικανς με πρώτο σκόρερ τον Αντετοκούνμπο

Σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στα ξημερώματα της Παρασκευής, οι Χιτ επικράτησαν των Πέλικανς με σκορ 128-118. Η ομάδα του Μαϊάμι έδειξε καλό πρόσωπο στο πλαίσιο της preseason του ΝΒΑ, καταγράφοντας μία ακόμα νίκη.

Η κυριαρχία των Χιτ στην preseason

Οι Χιτ συνέχισαν την επιτυχημένη τους πορεία στην περίοδο της preseason, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες. Η επικράτηση επί των Πέλικανς με διαφορά δέκα πόντων, 128-118, επιβεβαίωσε την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίκτες.

Η ομάδα του Μαϊάμι κινείται σε ρυθμούς προετοιμασίας για την έναρξη της επίσημης αγωνιστικής περιόδου, δείχνοντας σημάδια ετοιμότητας και συνοχής. Η απόδοση των παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν ενθαρρυντική για το μέλλον.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αν και χρησιμοποιήθηκε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατάφερε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί σε πρώτο σκόρερ των Χιτ. Η παρουσία του στο παρκέ για 18 λεπτά ήταν αρκετή για να δείξει την ετοιμότητά του ενόψει των επίσημων αγώνων της σεζόν.

Ο «Greek Freak» κατέγραψε 18 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Πέραν του σκοραρίσματος, είχε επίσης 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αναδεικνύοντας την πολύπλευρη προσφορά του στο παιχνίδι.

Στα στατιστικά του περιλαμβάνονται επίσης 2 λάθη και ένα κλέψιμο, ενώ η ευστοχία του στα δίποντα ήταν υψηλή με 8/13. Από τη γραμμή των βολών είχε 2/5. Μία από τις ενέργειές του που ξεχώρισαν ήταν ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον παίκτη των Πέλικανς, Μίσι.

Οι επιδόσεις των υπολοίπων παικτών των Χιτ

Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, άλλοι παίκτες των Χιτ συνέβαλαν στο σκοράρισμα της ομάδας. Ο Γουίγκινς σημείωσε 13 πόντους, δείχνοντας τη δική του συμβολή στην επίθεση.

Ο Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους, ενισχύοντας την επιθετική παραγωγή των Χιτ και συμπληρώνοντας τους βασικούς σκόρερ της αναμέτρησης. Η συνολική ομαδική προσπάθεια οδήγησε στην επικράτηση.

Η εικόνα των Πέλικανς

Από την πλευρά των Πέλικανς, η ομάδα είδε το ρεκόρ της στην preseason να διαμορφώνεται σε 1 νίκη και 1 ήττα μετά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους.

Ο Πουλ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Πέλικανς με 14 πόντους. Ακολούθησαν οι Μπέι και Πιέρ, οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους ο καθένας, προσπαθώντας να κρατήσουν την ομάδα τους κοντά στο σκορ.

Ο Μίσι πλησίασε το double double, καταγράφοντας 11 πόντους και 9 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του τόσο στην επίθεση όσο και στα ριμπάουντ.

Υψηλές προσδοκίες για τη νέα σεζόν

Οι Χιτ έχουν θέσει ψηλά τον πήχη για την επερχόμενη σεζόν του ΝΒΑ. Οι προσδοκίες αυτές ενισχύονται σημαντικά από την έλευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα.

Επιπλέον, η παρουσία του Κλέι Τόμπσον στο ρόστερ των Χιτ δημιουργεί ένα ισχυρό σύνολο, το οποίο φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta