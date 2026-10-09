Αποθέωση Γιαννακόπουλου για τον Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του για την πορεία του Παναθηναϊκού στην Euroleague και αποθεώνοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την εντυπωσιακή νίκη της ομάδας επί της Φενέρμπαχτσε με σκορ 92-74 στο «T-Center». Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητο στο ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η κυριαρχική πορεία του Παναθηναϊκού στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στην Euroleague, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με το ευρύ 92-74. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «T-Center», όπου οι «πράσινοι» παρουσίασαν μια νέα κυριαρχική εμφάνιση. Αυτή η νίκη σηματοδότησε το 4/4 για την ομάδα στο ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης, διατηρώντας το αήττητο ρεκόρ της.

Η ομάδα του τριφυλλιού έδειξε την ανωτερότητά της τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, κυριαρχώντας στο παρκέ. Το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε ένα πρώτο απαιτητικό τεστ στην Euroleague για τη φετινή σεζόν, με τους πράσινους να στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως ήταν φυσικό, έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου αποθέωσε τη δουλειά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στάθηκε στην υγεία που «βγάζει» ο σύλλογος, κάνοντας λόγο για μια σεζόν που θα μνημονεύεται.

Στο ποστάρισμά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε με έμφαση ότι ο Σέρβος κόουτς «διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθησή του για την καινοτόμο προσέγγιση και την επιρροή του Ομπράντοβιτς στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.

Το «χτίσιμο» ενός υγιούς οργανισμού

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την τεράστια ικανοποίηση που νιώθει παρακολουθώντας «κάτι τόσο υπέροχο να χτίζεται». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «λογικά δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά λόγος να καθίσεις στις θέσεις δίπλα στο παρκέ... υπό οποιεσδήποτε συνθήκες». Η φράση αυτή αναδεικνύει την εμπιστοσύνη του στο έργο που συντελείται και την αυτονομία που έχει αποκτήσει ο οργανισμός.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δήλωσε επίσης την πεποίθησή του ότι «πρόκειται για τον πιο υγιή οργανισμό που υπήρξε ποτέ». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια συνολική αναγνώριση της δομής, της λειτουργίας και της φιλοσοφίας που διέπει πλέον τον σύλλογο, πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα.

Η σεζόν που θα μείνει στην ιστορία

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για μια ξεχωριστή σεζόν, ανεξάρτητα από τα τελικά αποτελέσματα που θα φέρει. Στην ανάρτησή του, σημείωσε ότι η φετινή αγωνιστική περίοδος «θα είναι εκείνη για την οποία θα μιλάμε στα εγγόνια μας, νιώθοντας ρίγη συγκίνησης». Η δήλωση αυτή μεταφέρει το μέγεθος των προσδοκιών και της συναισθηματικής φόρτισης που συνοδεύει την τρέχουσα πορεία της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογράμμισε πως η φετινή χρονιά, ανεξάρτητα από τις κατακτήσεις, θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς. Η αναφορά στα εγγόνια και τα ρίγη συγκίνησης ή το «τρέμουμε» (όπως αναφέρεται σε μία εκ των πηγών) δείχνει την πίστη του ότι η φετινή προσπάθεια θα χαραχθεί στη μνήμη των φιλάθλων ως κάτι πραγματικά ξεχωριστό και ιστορικό για τον σύλλογο.

Η επιρροή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην επιρροή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον τρόπο με τον οποίο ο Σέρβος κόουτς έχει μεταλαμπαδεύσει τα δικά του «θέλω» στην ομάδα. Η δουλειά του Ομπράντοβιτς είναι εμφανής στο παρκέ, καθώς το τριφύλλι κυριαρχεί σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η επανάληψη της φράσης «Ο Ομπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια!» από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αναδεικνύει την αναγνώριση του ρόλου του προπονητή ως πρωτοπόρου. Η κυριαρχική εμφάνιση των πρασίνων στο πρώτο τόσο απαιτητικό τεστ της Euroleague φέτος, αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητας της δουλειάς του Σέρβου τεχνικού και της προετοιμασίας της ομάδας για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit